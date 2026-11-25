Skalp McDavida, pivko na hotelu a zpět na farmu. Pomáhá mi flegmatismus, říká Postava
Když vychytal jasného krále bodování Connora McDavida, v Česku se na chvíli téměř zastavil čas. Brankář Detroitu Michal Postava, nyní opět na farmě u Grand Rapids Griffins, se v rozhovoru pro deník Sport vrací k premiérové výhře v NHL a rozebírá, jak momenty slávy prožíval. Do AHL se vrátil hladový po dalších šancích. Popisuje i zábavné chvíle s českou skupinkou z minulého ročníku. „Byl s námi ještě Eda Tralmaks z Kladna, takže jsme se sázeli,“ vykládá s úsměvem.
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Mezi brankáři s aspoň osmi starty v AHL nemá nikdo lepší čísla. Michal Postava za Grand Rapids vytáhl úspěšnost zákroků na 94,5 procenta. A Red Wings mu právem v aktuálním ročníku dali příležitost v NHL. Nejprve dovedl k vítěznému konci zápas s Vancouverem, pak od začátku do konce trápil Edmonton a připsal si skalp 4:3 v nájezdech. „Myslím, že moje pohádka se pořád píše. A vypadá dobře,“ říká nadšeně extraligový šampion.
Jak jste vstřebal pocity z prvních minut i premiérové výhry v NHL?
„S odstupem času je to ještě lepší než hned po zápasech a v emocích. Užívám si to neskutečně. Celkově mám radost, jak to brali rodina a kamarádi v Česku. Taky byli šťastní.“
Bodejť by ne, když jste vychytal třeba Connora McDavida.
„Myslím, že rodina byla z těch utkání ještě nervóznější než já sám. Samozřejmě po nich už byli nadšení, jak to všechno dobře dopadlo. Udělalo mi to ve finále největší radost.
Snažil jsem si zápas opravdu jenom užít
Vy jste tedy trému nepociťoval? Šla na vás hvězdná jména Oilers.
„Před prvním zápasem jsem nervóznější byl. Ale jak se vhodilo první buly, byl jsem hned v zápasovém módu, v hlavě se to přepnulo. Už jsem se jen snažil dělat svou práci a užít si to.“
Byla výhoda, že jste si už před střetem s Edmontonem krátce NHL osahal proti Vancouveru?
„To přišlo z ničeho nic. Gólman Gibson měl o přestávce problém s okem, jenom za mnou přišli, ať se rozcvičím, že asi půjdu na třetí třetinu. Bylo to v tak rychlém tempu, že jsem ani nepřemýšlel. NHL je zase o malinký stupínek výš. Poznáte to už v trénincích s hráči Detroitu. Když jsem ostatní týmy sledoval v zápasech, tak jde vidět, že je liga ještě o krůček dál.“
Co následovalo po krátké premiéře?
„Po Vancouveru jsme letěli do Edmontonu z Calgary. Bylo to na dlouhém tripu. Den před zápasem jsem se na tréninku dozvěděl, že budu chytat proti Oilers. Myslím, že pro mě bylo lepší, že jsem šel proti soupeři, kdy jsem neměl co ztratit. Stejně se očekávalo, že McDavid a Draisaitl budou mít hodně bodů. Nedělal jsem si nad tím velkou hlavu, snažil jsem si zápas opravdu jenom užít.“