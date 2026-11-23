Úleva pro fanoušky Detroitu: Zrádce je konečně pryč! Megatrejd má napojení na Čecha
Možná nejsledovanější sága v zámořské NHL skončila megavýměnou. Olympijský šampion Dylan Larkin už nepatří Detroitu, po jedenácti kompletních sezonách u Red Wings zamířil do Montrealu. Opačným směrem putují Sam Montembeault, Kirby Dach a talentovaný Michael Hage. Obchod mezi oběma týmy čítá dohromady deset položek a má i nečekané napojení na Čecha, jenž NHL už deset roků nehraje.
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Byl hlavní tváří organizace a kapitánem týmu. Kanadské body sbíral i v těžkých časech, proto jej fanoušci milovali. Vše se ale změnilo v létě, kdy Dylan Larkin zažádal o výměnu. Z hrdiny byl rázem psancem.
Jelikož se vhodná protihodnota pro trejd hledala několik měsíců marně, Larkin pokračoval v Detroitu. Tentokrát už bez kapitánského „céčka“, které mu šest let patřilo. Po zranění v horní části těla poprvé v sezoně nastoupil až 7. října proti Ottawě.
Fanoušci jeho konec oslavují
Reakce fanoušků byla nemilosrdná. Svou někdejší modlu zaplavili nadávkami, bučením i ironickými posměšky. Někteří vyrazili na zápas v Larkinově dresu s přešitou jmenovkou na traitor (zrádce), leavin (na odchodu) nebo loser.
V říjnu odehrál třicetiletý Američan deset zápasů s bilancí dvou branek a čtyř asistencí. Za Detroit mezitím nastoupil i v Montrealu, jehož halou se nesl pokřik: „Chceme Larkina“. „Nikdy by mě nenapadlo, že během své kariéry zažiju něco takového právě v této hale. Ale jejich fanoušci jsou opravdu vášniví, patří k těm nejlepším. Podle mého názoru je to nejlepší atmosféra na hokeji. Fanoušci mu rozumějí a svůj mančaft milují,“ hlásil Larkin po utkání v Bell Centre.
Vedení Habs svým příznivcům přání splnilo, olympijský šampion z Milána definitivně změnil trikot. „Konečně je zrádce pryč,“ napsal jeden z fanoušků Detroitu. „Habs se nechali totálně oškubat. Fakt skvělý tah – přivést si do týmu takového břídila,“ přidal se další.
Larkin byl víc než tři týdny bez hokeje, koncem října totiž definitivně oznámil, že za Red Wings už nenastoupí. Klub jej okamžitě suspendoval bez nároku na plat, útočník tak celkově přišel o zhruba milion dolarů.
Když chcete Larkina, musí to i trochu bolet
Nyní přichází do týmu, kde má větší naději uspět. Montreal je na vzestupu, v minulé sezoně se dostal do konferenčního finále a momentálně je čtvrtý ve Východní konferenci. Larkin se zároveň může stát ideálním parťákem pro slovenského útočníka Juraje Slafkovského. „Mají teď dva elitní centry pro první formaci. Jedním je Suzuki, druhým pak Larkin,“ vyjmenovával novinář Craig Button ve vysílání TSN.
Canadiens spolu s novou posilou získali výběr ve druhém kole draftu 2028 a třetím 2027. Opačným směrem putovaly dvě podmíněné volby v prvních kolech (2027 a 2029), druhá runda 2027 a čtvrtá 2028. Dále Red Wings přivedli brankáře Sama Montembeaulta a útočníky Kirbyho Dacha s Michaelem Hagem.
Prvním dvěma jmenovaným vyprší po sezoně smlouvy, nejcennějším detroitským ziskem se tak stává Hage. Ten nyní válí na Michiganské univerzitě, kde nastupuje po boku syna generálního manažera Red Wings Shawna Horcoffa. V minulém roce zaznamenal ve své druhé univerzitní sezoně 52 bodů ve 39 zápasech.
„Když chcete přivést někoho jako Dylan Larkin, musí vás to i trochu bolet. Do Detroitu muselo jít něco, co má skutečnou hodnotu. A myslím si, že se tak přesně stalo,“ bilancoval analytik TSN Frankie Corrado.
S pikantní zajímavostí přišel na sociální síti X kanadský hokejový historik Andrew Zadarnowski, jenž sestavil řetězec výměn, které obchodu mezi Detroitem a Montrealem předcházely. Objevuje se tam i jméno Tomáše Fleischmanna, který působil v Montrealu v sezoně 2015/16. Poté, co přišel jako nechráněný volný hráč, jej následně vyměnili do Chicaga.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|24
|17
|1
|3
|3
|100:55
|39
|2
Ottawa
|24
|12
|3
|3
|6
|79:70
|33
|3
Tampa
|23
|13
|2
|2
|6
|84:68
|32
|4
Montreal
|24
|9
|5
|4
|6
|77:71
|32
|5
Boston
|23
|12
|3
|1
|7
|83:61
|31
|6
Devils
|23
|10
|5
|0
|8
|88:73
|30
|7
Florida
|24
|11
|2
|3
|8
|76:71
|29
|8
Islanders
|22
|9
|2
|5
|6
|71:63
|27
|9
Rangers
|23
|13
|0
|1
|9
|69:63
|27
|10
Buffalo
|24
|8
|2
|4
|10
|73:83
|24
|11
Flyers
|26
|8
|1
|6
|11
|67:88
|24
|12
Washington
|21
|8
|2
|0
|11
|72:83
|20
|13
Detroit
|23
|6
|2
|3
|12
|60:71
|19
|14
Toronto
|25
|7
|1
|3
|14
|78:90
|19
|15
Columbus
|21
|4
|5
|0
|12
|54:68
|18
|16
Pittsburgh
|23
|3
|4
|2
|14
|67:81
|16
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|25
|16
|1
|5
|3
|90:56
|39
|2
Edmonton
|26
|14
|3
|4
|5
|101:77
|38
|3
Vegas
|25
|11
|3
|5
|6
|85:75
|33
|4
Dallas
|23
|9
|6
|2
|6
|65:56
|32
|5
Colorado
|23
|13
|0
|3
|7
|90:68
|29
|6
Nashville
|23
|9
|3
|5
|6
|71:69
|29
|7
St. Louis
|24
|11
|2
|2
|9
|82:77
|28
|8
Utah
|24
|10
|2
|3
|9
|80:81
|27
|9
Winnipeg
|24
|8
|3
|4
|9
|75:82
|26
|10
San Jose
|25
|4
|7
|2
|12
|69:89
|24
|11
Anaheim
|24
|10
|1
|1
|12
|87:92
|23
|12
Calgary
|24
|9
|1
|2
|12
|60:84
|22
|13
Seattle Kraken
|20
|7
|3
|1
|9
|67:71
|21
|14
Chicago
|24
|5
|3
|2
|14
|64:96
|18
|15
Kings
|21
|4
|3
|2
|12
|58:70
|16
|16
Vancouver
|26
|3
|3
|1
|19
|74:114
|13