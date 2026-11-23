Tragédie v USA: Bývalého hokejistu (†37) zastřelila policie. Ujel od nehody a sahal po zbrani!
Bývalý americký hokejista Nico Sacchetti ve 37 letech zemřel poté, co ho ve městě Hibbing v Minnesotě zastřelil policista.
Incidentu předcházel útěk od dopravní nehody a následná konfrontace, při níž Sacchetti odstrčil policistu a pokusil se z vozu vytáhnout dlouhou střelnou zbraň.
Někdejší výběr Dallasu z druhého kola draftu NHL z roku 2007 po sobě zanechal manželku a dvě malé děti.
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Věštili mu zářnou hokejovou budoucnost, v roce 2007 přišel na řadu už ve druhém kole draftu do NHL. Američan Nico Sacchetti ale očekávání nikdy nenaplnil, po studiích na univerzitě putoval po Evropě a jako hráč skončil už před deseti lety. Minulý týden tragicky zahynul. Bývalého útočníka ve věku 37 let zastřelil zástupce šerifa ve městě Hibbing v Minnesotě poté, co ujel od autonehody. Hokejista po sobě zanechal manželku a dvě malé děti.
Začalo to jako standardní policejní výjezd. Ve středu okolo třetí hodiny ranní vyrazili strážci zákona k bouračce v obci Mountain Iron, od níž jeden z účastníků ujel. Pátrání po něm zavedlo policisty až do města Hibbing, kde strážník objevil podezřelý pickup. Při následné konfrontaci měl řidič jednoho z policistů odstrčit a z korby vozu vytáhnout dlouhou střelnou zbraň. Zástupce šerifa zareagoval střelbou a muž posléze podlehl zraněním v nemocnici.
Nadějný start kariéry
V pátek úřady zveřejnily identitu zabitého muže. Šlo o sedmatřicetiletého Nica Sacchettiho, který měl v minulosti našlápnuto k velké hokejové kariéře. V mládí zazářil ve středoškolské hokejové lize, v ročníku 2006/07 bral ve 25 zápasech 90 kanadských bodů (38+52). Na draftu si ho po snové sezoně zamluvil už z padesátého místa Dallas.
Až po Sacchettim přišli na řadu hráči jako Wayne Simmonds, Alex Killorn, Alec Martinez, Jamie Benn nebo Patrick Maroon. Zatímco jmenovaní posbírali v NHL stovky zápasů, kariéra talentovaného Američana se zadrhla. Sacchetti odehrál jednu sezonu v USHL, čtyři roky nastupoval v univerzitní NCAA, ale podobná čísla jako na střední nikdy nepřidal.
Později odešel hrát hokej do Evropy, působil v Nizozemsku, Velké Británii, Rusku a Rakousku. V dresu skotského Dundee ještě v ročníku 2013/14 zapsal 63 bodů (29+34) ve 43 duelech. O dva roky později ve stejné soutěži ukončil kariéru.
Po hokeji odchod do financí
Od té doby pracoval Sacchetti ve finančním sektoru, naposledy působil na pozici senior viceprezidenta ve společnosti RBC Wealth Management. V současnosti také figuroval v občanskoprávním sporu, který od září projednával soud v minnesotském okrese Ramsey. Tragický incident s policií jeho život předčasně ukončil.
„S lítostí jsme přijali zprávu o úmrtí bývalého hokejisty týmu Golden Gophers Nica Sacchettiho. V těchto těžkých chvílích jsme myšlenkami s jeho rodinou a blízkými,“ uvedl pro Minnesota Star Tribune šéf komunikace na Univerzitě Minnesota Paul Rovnak.
Po dobu vyšetřování střelby byl zástupce šerifa postaven mimo službu, což je standardní postup v podobných případech. Ani on, ani zasahující policista nebyli při zásahu zraněni. Sacchetti po sobě zanechal manželku a dvě děti ve věku jednoho roku a tří let.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|24
|17
|1
|3
|3
|100:55
|39
|2
Ottawa
|24
|12
|3
|3
|6
|79:70
|33
|3
Tampa
|23
|13
|2
|2
|6
|84:68
|32
|4
Montreal
|24
|9
|5
|4
|6
|77:71
|32
|5
Boston
|23
|12
|3
|1
|7
|83:61
|31
|6
Devils
|23
|10
|5
|0
|8
|88:73
|30
|7
Florida
|24
|11
|2
|3
|8
|76:71
|29
|8
Islanders
|22
|9
|2
|5
|6
|71:63
|27
|9
Rangers
|23
|13
|0
|1
|9
|69:63
|27
|10
Buffalo
|24
|8
|2
|4
|10
|73:83
|24
|11
Flyers
|26
|8
|1
|6
|11
|67:88
|24
|12
Washington
|21
|8
|2
|0
|11
|72:83
|20
|13
Detroit
|23
|6
|2
|3
|12
|60:71
|19
|14
Toronto
|25
|7
|1
|3
|14
|78:90
|19
|15
Columbus
|21
|4
|5
|0
|12
|54:68
|18
|16
Pittsburgh
|23
|3
|4
|2
|14
|67:81
|16
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|25
|16
|1
|5
|3
|90:56
|39
|2
Edmonton
|26
|14
|3
|4
|5
|101:77
|38
|3
Vegas
|25
|11
|3
|5
|6
|85:75
|33
|4
Dallas
|23
|9
|6
|2
|6
|65:56
|32
|5
Colorado
|23
|13
|0
|3
|7
|90:68
|29
|6
Nashville
|23
|9
|3
|5
|6
|71:69
|29
|7
St. Louis
|24
|11
|2
|2
|9
|82:77
|28
|8
Utah
|24
|10
|2
|3
|9
|80:81
|27
|9
Winnipeg
|24
|8
|3
|4
|9
|75:82
|26
|10
San Jose
|25
|4
|7
|2
|12
|69:89
|24
|11
Anaheim
|24
|10
|1
|1
|12
|87:92
|23
|12
Calgary
|24
|9
|1
|2
|12
|60:84
|22
|13
Seattle Kraken
|20
|7
|3
|1
|9
|67:71
|21
|14
Chicago
|24
|5
|3
|2
|14
|64:96
|18
|15
Kings
|21
|4
|3
|2
|12
|58:70
|16
|16
Vancouver
|26
|3
|3
|1
|19
|74:114
|13