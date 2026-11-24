NHL ONLINE: Souboj těžkých vah, Edmonton na svém ledě přivítá hokejisty Vegas
Zámořská NHL v noci z úterý na středu nabídne pouhý jeden zápas. Edmonton v čele s Connorem McDavidem na svém ledě přivítá hokejisty Vegas Golden Knights. Duel mezi favority Pacifické divize začne ve 2.00 a ONLINE ho můžete sledovat na webu iSport.
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NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|24
|17
|1
|3
|3
|100:55
|39
|2
Ottawa
|25
|13
|3
|3
|6
|81:71
|35
|3
Tampa
|23
|13
|2
|2
|6
|84:68
|32
|4
Devils
|24
|11
|5
|0
|8
|91:75
|32
|5
Montreal
|25
|9
|5
|4
|7
|78:73
|32
|6
Boston
|23
|12
|3
|1
|7
|83:61
|31
|7
Florida
|24
|11
|2
|3
|8
|76:71
|29
|8
Rangers
|23
|13
|0
|1
|9
|69:63
|27
|9
Islanders
|23
|9
|2
|5
|7
|73:67
|27
|10
Buffalo
|24
|8
|2
|4
|10
|73:83
|24
|11
Flyers
|26
|8
|1
|6
|11
|67:88
|24
|12
Toronto
|26
|8
|1
|3
|14
|82:92
|21
|13
Washington
|21
|8
|2
|0
|11
|72:83
|20
|14
Detroit
|23
|6
|2
|3
|12
|60:71
|19
|15
Columbus
|22
|4
|5
|0
|13
|56:71
|18
|16
Pittsburgh
|23
|3
|4
|2
|14
|67:81
|16
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|26
|17
|1
|5
|3
|95:58
|41
|2
Edmonton
|26
|14
|3
|4
|5
|101:77
|38
|3
Vegas
|25
|11
|3
|5
|6
|85:75
|33
|4
Dallas
|23
|9
|6
|2
|6
|65:56
|32
|5
Colorado
|23
|13
|0
|3
|7
|90:68
|29
|6
Nashville
|23
|9
|3
|5
|6
|71:69
|29
|7
St. Louis
|24
|11
|2
|2
|9
|82:77
|28
|8
Winnipeg
|25
|9
|3
|4
|9
|79:84
|28
|9
Utah
|25
|10
|2
|3
|10
|82:85
|27
|10
San Jose
|26
|4
|7
|2
|13
|71:94
|24
|11
Seattle Kraken
|21
|8
|3
|1
|9
|70:73
|23
|12
Anaheim
|25
|10
|1
|1
|13
|89:95
|23
|13
Calgary
|25
|9
|1
|2
|13
|61:86
|22
|14
Kings
|22
|5
|3
|2
|12
|60:71
|18
|15
Chicago
|24
|5
|3
|2
|14
|64:96
|18
|16
Vancouver
|26
|3
|3
|1
|19
|74:114
|13