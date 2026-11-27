Ovečkin terčem posměchu: Vypadá na 54 let! Rus na sítích čelí komentářům k chabé kondici
Alexandr Ovečkin čelí na sociálních sítích tvrdé kritice za svou fyzickou kondici poté, co se na sítích objevilo video z jeho návštěvy utkání NFL.
Fanoušci pod záběry z rozcvičky s quarterbackem Jaydenem Danielsem zpochybňují formu útočníka v jeho poslední sezoně v NHL.
Historicky nejlepší střelec soutěže v probíhajícím ročníku nasbíral jen sedm bodů a zaznamenal i sérii šestnácti zápasů bez vstřeleného gólu.
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Záběry z rozcvičky před zápasem NFL měly velkou odezvu u hokejových fanoušků. Na videu, které zveřejnila stanice ESPN, si Alexandr Ovečkin hází míč s Jaydenem Danielsem, quarterbackem týmu amerického fotbalu Washington Commanders. Na sociálních sítích se strhla diskuze o fyzické kondici 41letého útočníka, kapitán Washington Capitals se stal terčem tvrdé kritiky a posměšků.
Ovečkin ve své 22. a zároveň poslední sezoně v NHL zaznamenal zatím pouze jeden gól. Během 21 sehraných zápasů prožil sérii 16 utkání, kdy neskóroval, což bylo nejdéle v jeho kariéře. Průměrný čas na ledě mu spadl na 13:37, což proti předchozí sezoně znamená pokles zhruba o čtyři minuty. Trenér Spencer Carbery ho přitom stále nasazuje do první přesilovkové formace.
„Nevypadá to na herní formu“
V noci z úterý na středu se Ovečkin objevil ve Washingtonu na utkání NFL. Bezpochyby nejznámější sportovec působící v hlavním městě USA si před zápasem házel s hvězdou Commanders Jaydenem Danielsem. Video z této výměny zveřejnil mimo jiné sportovní kanál ESPN na svém účtu X. V komentářích pod videem se začalo hromadit obrovské množství příspěvků, které kritizují fyzickou kondici 41leté ruské superstar.
„Nemůžu uvěřit, že v této sezóně pořád ještě hraje. Je to hodně smutný pohled. Proboha, Ovi!“ napsal jeden z uživatelů. „Mám ho rád, ale tohle nevypadá na herní formu. Měl si své rozlučkové turné nechat na minulou sezonu,“ přidal se další diskutér. Jiný dokonce uvedl, že Ovečkin vypadá na 54 let.
Letos zatím pouhých sedm bodů
V komentářích se objevila i kritika, že jeden z mediálních partnerů NFL věnuje prostor Ovečkinovi, který otevřeně podporuje Vladimira Putina. Ruský útočník hraje svou poslední sezonu v NHL. S 930 góly v základní části je nejlepším střelcem v historii ligy. Dalších 161 zásahů přidal v play off. V aktuálním ročníku si připsal pouhých sedm bodů (1+6).
Poté, co si ve čtvrtek připsal svou 763. asistenci v kariéře, stal se Ovečkin historickým lídrem Capitals v počtu gólových nahrávek. Ve své kariéře ale dosáhl významnějších milníků a v roce 2018 získal Stanley Cup. Taky muselo být těžké oslavovat klubový rekord, když se jeho tým procházel útlumem. Série neúspěchů po pěti prohrách ukončili Capitals vítězstvím 7:3 nad Philadelphií. Ovečkin si nepřipsal ani bod, Washington je šestý v Metropolitní divizi NHL.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|25
|18
|1
|3
|3
|103:56
|41
|2
Ottawa
|26
|13
|3
|3
|7
|84:76
|35
|3
Devils
|25
|11
|6
|0
|8
|94:77
|34
|4
Tampa
|24
|13
|2
|2
|7
|85:71
|32
|5
Montreal
|26
|9
|5
|4
|8
|78:79
|32
|6
Boston
|24
|12
|3
|1
|8
|85:65
|31
|7
Florida
|25
|12
|2
|3
|8
|81:74
|31
|8
Islanders
|24
|9
|3
|5
|7
|76:69
|29
|9
Rangers
|24
|13
|0
|1
|10
|70:68
|27
|10
Buffalo
|25
|9
|2
|4
|10
|78:84
|26
|11
Flyers
|27
|8
|1
|6
|12
|70:95
|24
|12
Washington
|22
|9
|2
|0
|11
|79:86
|22
|13
Detroit
|24
|7
|2
|3
|12
|65:72
|21
|14
Toronto
|26
|8
|1
|3
|14
|82:92
|21
|15
Columbus
|23
|4
|5
|1
|13
|58:74
|19
|16
Pittsburgh
|24
|3
|4
|2
|15
|70:87
|16
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|27
|17
|1
|5
|4
|98:62
|41
|2
Edmonton
|27
|14
|3
|4
|6
|104:82
|38
|3
Vegas
|26
|12
|3
|5
|6
|90:78
|35
|4
Dallas
|24
|9
|6
|2
|7
|66:59
|32
|5
Colorado
|24
|14
|0
|3
|7
|96:68
|31
|6
Nashville
|24
|10
|3
|5
|6
|74:70
|31
|7
Winnipeg
|26
|10
|3
|4
|9
|83:86
|30
|8
St. Louis
|25
|11
|2
|3
|9
|84:80
|29
|9
Utah
|26
|11
|2
|3
|10
|86:88
|29
|10
Anaheim
|26
|11
|1
|1
|13
|96:95
|25
|11
Calgary
|26
|10
|1
|2
|13
|67:89
|24
|12
San Jose
|27
|4
|7
|2
|14
|71:101
|24
|13
Seattle Kraken
|22
|8
|3
|1
|10
|71:76
|23
|14
Chicago
|25
|6
|3
|2
|14
|67:97
|20
|15
Kings
|22
|5
|3
|2
|12
|60:71
|18
|16
Vancouver
|27
|3
|3
|1
|20
|75:119
|13