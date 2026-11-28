NHL ONLINE: Hertlovo Vegas hostí Montreal. V akci Gudas, Faksa nebo Klapka
Zámořská NHL nabízí v sobotním programu bohatou zápasovou nadílku. Už od 22:00 se střetnou hokejisté Vegas s Montrealem, za domácí hraje český útočník Tomáš Hertl, za hosty chytá Jakub Dobeš. Po půlnoci se pak hraje dalších dvanáct utkání a v akci budou i další Češi jako Radko Gudas, Radek Faksa či Adam Klapka. ONLINE přenos ze všech duelů sledujte na iSportu.
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Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|25
|18
|1
|3
|3
|103:56
|41
|2
Ottawa
|27
|14
|3
|3
|7
|90:78
|37
|3
Devils
|26
|12
|6
|0
|8
|99:80
|36
|4
Florida
|26
|13
|2
|3
|8
|84:76
|33
|5
Tampa
|25
|13
|2
|2
|8
|87:77
|32
|6
Montreal
|26
|9
|5
|4
|8
|78:79
|32
|7
Boston
|25
|12
|3
|1
|9
|86:68
|31
|8
Islanders
|25
|9
|3
|5
|8
|77:72
|29
|9
Rangers
|25
|13
|0
|1
|11
|71:70
|27
|10
Buffalo
|26
|9
|2
|4
|11
|81:90
|26
|11
Flyers
|28
|9
|1
|6
|12
|75:97
|26
|12
Detroit
|25
|8
|2
|3
|12
|67:72
|23
|13
Toronto
|27
|9
|1
|3
|14
|85:93
|23
|14
Washington
|23
|9
|2
|0
|12
|81:89
|22
|15
Columbus
|24
|4
|5
|1
|14
|58:76
|19
|16
Pittsburgh
|25
|4
|4
|2
|15
|76:90
|18
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|28
|17
|1
|6
|4
|101:66
|42
|2
Edmonton
|28
|14
|3
|4
|7
|106:86
|38
|3
Vegas
|27
|12
|3
|5
|7
|91:82
|35
|4
Colorado
|25
|14
|1
|3
|7
|100:71
|33
|5
Nashville
|25
|10
|3
|6
|6
|79:76
|32
|6
Dallas
|25
|9
|6
|2
|8
|69:64
|32
|7
Winnipeg
|27
|11
|3
|4
|9
|86:87
|32
|8
St. Louis
|26
|12
|2
|3
|9
|89:83
|31
|9
Utah
|27
|11
|3
|3
|10
|92:93
|31
|10
San Jose
|28
|5
|7
|2
|14
|75:102
|26
|11
Seattle Kraken
|23
|9
|3
|1
|10
|75:78
|25
|12
Anaheim
|27
|11
|1
|1
|14
|99:100
|25
|13
Calgary
|27
|10
|1
|2
|14
|70:94
|24
|14
Chicago
|26
|7
|3
|2
|14
|69:98
|22
|15
Kings
|23
|6
|3
|2
|12
|65:74
|20
|16
Vancouver
|28
|3
|3
|1
|21
|77:124
|13