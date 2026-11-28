Na ledě září, v kabině prudí parťáky. Philadelphii dochází trpělivost s ruskou hvězdou
- Útočník Matvej Mičkov sledoval vítězství Philadelphie nad Vancouverem 5:2 jen z tribuny.
Vedení Flyers ho potrestalo za ostrý spor v kabině s mladým spoluhráčem Porterem Martonem.
Ruský hokejista porušil čerstvá týmová pravidla o vzájemném respektu už podruhé během listopadu.
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Je nejlepším střelcem týmu a jednou z hlavních tváří budoucnosti týmu Philadelphia Flyers. Přesto musel jednadvacetiletý útočník Matvej Mičkov sledovat páteční vítězný duel proti Vancouveru Canucks (5:2) pouze z tribuny.
Klub jako oficiální důvod uvedl blíže nespecifikovanou „vnitřní záležitost“. Zákulisní informace ze zámoří však odhalují, že za trestem stojí další ostrý konflikt se spoluhráčem.
Agresor Mičkov v hádce
Podle renomovaného novináře Franka Seravalliho ze stanice Sportsnet došlo k roztržce během středečního utkání proti Washingtonu Capitals. Vedení Flyers dospělo k závěru, že v celé situaci byl jednoznačným agresorem právě Mičkov, přičemž hádka se z ledu přenesla až do šatny.
Zda ostrá výměna názorů přerostla i ve fyzickou potyčku, zatím není jasné. Zdroje blízké týmu však incident popisují jediným slovem: intenzivní. Krátce po zveřejnění těchto informací přišel Anthony Di Marco z webu Daily Faceoff s upřesněním, že druhým aktérem sporu byl mladý útočník Porter Martone.
Nebylo to poprvé
Nejde přitom o ojedinělý výstřelek ruského křídelníka. Už 9. listopadu v utkání proti Vancouveru zachytily kamery jeho vyhrocenou hádku na střídačce se zkušeným obráncem Nickem Seelerem.
Situace tehdy natolik znepokojila nejvyšší patra klubu, že předseda Dan Hilferty, generální manažer Daniel Briere a prezident hokejových operací Keith Jones okamžitě odletěli za týmem do Edmontonu.
Výsledkem krizové schůzky bylo zavedení jasných pravidel o vzájemném respektu s nekompromisním vzkazem: Nikdo není víc než tým… Středeční incident tak byl přímým porušením čerstvě nastavených mantinelů.
Dělá body, ale co to chování?
Vyřazení ze sestavy je jasným signálem, že vedení Philadelphie nehodlá talentovanému útočníkovi ustupovat ani navzdory jeho klíčové roli na ledě. Sedmička draftu z roku 2023 prožívá v ročníku 2026/27 velmi dobrou sezonu – s 11 brankami vede tabulku střelců Flyers a v 27 zápasech nasbíral celkem 20 bodů (11+9).
Od svého vstupu do NHL v ročníku 2024/25, kdy se díky 63 bodům dostal do výběru nejlepších nováčků a skončil čtvrtý v hlasování o Calder Trophy, stihl v 188 zápasech základní části nastřádat už 134 bodů (57+77). Nyní však musí ukázat, že dokáže krotit nejen puky na hokejce, ale i své emoce v kabině.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|25
|18
|1
|3
|3
|103:56
|41
|2
Ottawa
|27
|14
|3
|3
|7
|90:78
|37
|3
Devils
|26
|12
|6
|0
|8
|99:80
|36
|4
Florida
|26
|13
|2
|3
|8
|84:76
|33
|5
Tampa
|25
|13
|2
|2
|8
|87:77
|32
|6
Montreal
|26
|9
|5
|4
|8
|78:79
|32
|7
Boston
|25
|12
|3
|1
|9
|86:68
|31
|8
Islanders
|25
|9
|3
|5
|8
|77:72
|29
|9
Rangers
|25
|13
|0
|1
|11
|71:70
|27
|10
Buffalo
|26
|9
|2
|4
|11
|81:90
|26
|11
Flyers
|28
|9
|1
|6
|12
|75:97
|26
|12
Detroit
|25
|8
|2
|3
|12
|67:72
|23
|13
Toronto
|27
|9
|1
|3
|14
|85:93
|23
|14
Washington
|23
|9
|2
|0
|12
|81:89
|22
|15
Columbus
|24
|4
|5
|1
|14
|58:76
|19
|16
Pittsburgh
|25
|4
|4
|2
|15
|76:90
|18
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|28
|17
|1
|6
|4
|101:66
|42
|2
Edmonton
|28
|14
|3
|4
|7
|106:86
|38
|3
Vegas
|27
|12
|3
|5
|7
|91:82
|35
|4
Colorado
|25
|14
|1
|3
|7
|100:71
|33
|5
Nashville
|25
|10
|3
|6
|6
|79:76
|32
|6
Dallas
|25
|9
|6
|2
|8
|69:64
|32
|7
Winnipeg
|27
|11
|3
|4
|9
|86:87
|32
|8
St. Louis
|26
|12
|2
|3
|9
|89:83
|31
|9
Utah
|27
|11
|3
|3
|10
|92:93
|31
|10
San Jose
|28
|5
|7
|2
|14
|75:102
|26
|11
Seattle Kraken
|23
|9
|3
|1
|10
|75:78
|25
|12
Anaheim
|27
|11
|1
|1
|14
|99:100
|25
|13
Calgary
|27
|10
|1
|2
|14
|70:94
|24
|14
Chicago
|26
|7
|3
|2
|14
|69:98
|22
|15
Kings
|23
|6
|3
|2
|12
|65:74
|20
|16
Vancouver
|28
|3
|3
|1
|21
|77:124
|13