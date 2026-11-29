Vyměňte ho! Dostála haní fanoušci, je nejhorší. Za krizí možná stojí nečekané vysvětlení
Po loňském podpisu pětileté smlouvy se měl stát jednoznačně nejlepším českým gólmanem. Realita? Lukáš Dostál z Anaheimu je tím statisticky vůbec nejhorším. A neplatí to jen z národnostního hlediska. Žádný ze 47 gólmanů, kteří měli po sobotní noci v NHL aspoň 11 startů, nevykazoval slabší úspěšnost zásahů než mistr světa z Prahy. Po pětigólovém inkasu s Los Angeles klesl na 85,8 procenta. Co stojí za úpadkem české jedničky z letošních olympijských her?
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Fanoušci umí být emotivní. A ti z Anaheimu jsou dokonce v uplynulých týdnech spíš nepříčetní. Vyprovokovala je k tomu mizivá brankářská situace, za níž vidí hlavního viníka v osobě Lukáše Dostála. Někdejší miláček tribun upadl v nemilost.
V minulosti ho experti právem považovali za jednoho z nejvíc nadějných mladých gólmanů. Jenže v 26 letech se Dostál potýká s dosud nepoznanou krizí. Sociální sítě zaplavují pichlavé komentáře, aby ho klub raději vyměnil. Nechybí montáže, na nichž se dříve vysoce kvalitní brankář stává děravým ementálem…
Dlouhé čekání na výhru
Na výhru brněnský rodák čeká už od 24. října, tedy déle než měsíc. Dvakrát v sezoně branku opouštěl předčasně. Proti Pittsburghu ho navíc trenér Joel Quenneville neposadil ani na střídačku, ale rovnou na tribunu. Další bezprecedentní řešení ožehavé situace.
Do akce osmašedesátiletý kouč zapojil také „farmáře“ Laurenta Brossoita, který už v hlavním týmu stihl odchytat sedm zápasů. Z nich si navzdory nepříliš oslnivým statistikám odnesl pět vítězství. Hlavní stratég Quenneville se nikdy do přímé kritiky Dostála nebo jeho kolegy Villeho Hussa nepustil. Dal ovšem jasně najevo, že s počtem obdržených gólů není spokojený. A že větší důvěru dostane ten, kdo přinese body do týmové sbírky.
„Puky končí v naší brance hrozně snadno. Myslím, že vždycky jde ve výsledku o práci pěti hráčů na ledě. Záleží, kde kotouč necháme, odkud začínáme bránit. My se dostáváme do nevýhodných situací. Každý gól padá jiným způsobem. Musíme lépe bránit brejky, to byl zřejmě hlavní problém. Všichni na tom ve finále nesou svůj podíl viny,“ lamentoval na startu listopadu historicky druhý nejvítěznější trenér (1024 výher).
Může za to změna herního pojetí?
Jeho český maskovaný svěřenec byl čtyřikrát v této základní části u porážky, při níž Ducks nakoupili minimálně pět branek. Naposledy o víkendu padli v Los Angeles 4:5, když Dostál inkasoval rozhodující trefu na přední tyčku minutu a devět sekund poté, co hosté ve třetí třetině heroicky srovnali.
Z dřívějšího fantoma Anaheimu zbyl jen stín. Co za tím stojí? Deník Sport se v uplynulých týdnech postupně pídil po informacích dvou odborníků, kteří dění v klubu ze slunné Kalifornie zblízka sledují, avšak raději si nepřáli být jmenovaní. Shodují se ovšem na jednom: Dostál má sice nejslabší kariérní období, ale chytat nezapomněl. Podle oslovených zdrojů za jeho pádem klidně může stát změna herního pojetí pod trenérem Quennevillem.
Domněnka má totiž i statistické opodstatnění. Než velezkušený kouč nastoupil na lavičku Ducks, byla čísla gólmana, který prošel finskou školou, vskutku ohromující. Jenže už v předchozí základní části ho jistota opustila. Kromě úspěšného vstupu do nového kalendářního roku, kdy vystoupení na ZOH orámoval 13 výhrami z 15 zápasů v NHL, se Dostál příliš neblýsknul.
Statisticky se nedaří ani jednomu brankáři
V probíhajícím ročníku naráží na nové dno. Experti mají za to, že Ducks před svými gólmany brání hodně aktivně, vystupují proti střelám. Občas tím ovšem mužům v betonech zakryjí výhled, navíc pak nejsou včas u dorážek. Z tria Dostál, Husso, Brossoit tak nemá nikdo pod tři branky na zápas a všichni se napříč soutěží pohybují ve statistických nížinách.
Řešení se bude snažit najít i Peter Budaj, slovenský trenér gólmanů ve službách Ducks. Pokud má mančaft pomýšlet na postup do play off, potřebuje vyřešit zejména propustnou defenzivu. V neděli se Anaheim po další porážce usídlil na 12. místě Západní konference se 105 inkasovanými góly. Horší byli v tomto ohledu jen Sharks (108) a poslední Canucks (124).
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|26
|19
|1
|3
|3
|106:58
|43
|2
Devils
|27
|13
|6
|0
|8
|101:81
|38
|3
Ottawa
|28
|14
|3
|3
|8
|92:81
|37
|4
Tampa
|26
|14
|2
|2
|8
|89:78
|34
|5
Florida
|27
|13
|2
|3
|9
|85:78
|33
|6
Montreal
|27
|9
|5
|4
|9
|80:85
|32
|7
Boston
|25
|12
|3
|1
|9
|86:68
|31
|8
Islanders
|26
|10
|3
|5
|8
|79:73
|31
|9
Rangers
|26
|14
|0
|1
|11
|72:70
|29
|10
Buffalo
|26
|9
|2
|4
|11
|81:90
|26
|11
Flyers
|29
|9
|1
|6
|13
|76:99
|26
|12
Washington
|24
|10
|2
|0
|12
|85:90
|24
|13
Toronto
|28
|9
|1
|4
|14
|87:96
|24
|14
Detroit
|26
|8
|2
|3
|13
|69:75
|23
|15
Pittsburgh
|26
|4
|5
|2
|15
|79:92
|20
|16
Columbus
|24
|4
|5
|1
|14
|58:76
|19
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|28
|17
|1
|6
|4
|101:66
|42
|2
Edmonton
|29
|14
|4
|4
|7
|109:88
|40
|3
Vegas
|28
|13
|3
|5
|7
|97:84
|37
|4
Colorado
|26
|15
|1
|3
|7
|106:74
|35
|5
Nashville
|26
|11
|3
|6
|6
|82:78
|34
|6
Dallas
|26
|10
|6
|2
|8
|76:68
|34
|7
Winnipeg
|28
|11
|3
|4
|10
|87:89
|32
|8
St. Louis
|27
|12
|2
|3
|10
|90:87
|31
|9
Utah
|28
|11
|3
|3
|11
|96:100
|31
|10
Seattle Kraken
|24
|9
|3
|2
|10
|77:81
|26
|11
San Jose
|29
|5
|7
|2
|15
|78:108
|26
|12
Anaheim
|28
|11
|1
|1
|15
|103:105
|25
|13
Calgary
|28
|10
|1
|2
|15
|70:95
|24
|14
Kings
|24
|7
|3
|2
|12
|70:78
|22
|15
Chicago
|26
|7
|3
|2
|14
|69:98
|22
|16
Vancouver
|28
|3
|3
|1
|21
|77:124
|13