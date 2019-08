Válka o Bratislavu. Bohatý tým útočí na Slovan, sází na hvězdy a štve legendu | iSport.cz

Zde je malá ochutnávka z person, které by měli Capitals vytáhnout na výsluní. O Oremusovi, bývalém "asákovi" u slovenského národního týmu v éře Júlia Šuplera i Vladimíra Vůjtka, už řeč byla. Jeho asistentem bude bývalý obránce Michal Hudec, který roky působil v Mountfieldu HK a se Slovanem získal čtyři mistrovské tituly.

Branku by měl strážit 37letý matador Peter Hamerlík, vítěz extraligy z roku 2011 s Třincem, který poslední sezonu byl z kádru Ocelářů vypůjčován na hostování (Frýdek-Místek, Pardubice). Před ním bude hrát mazák Karol Sloboda s Lukášem Bohunickým, o góly by se měli starat Dávid Buc, Marek Slovák nebo Erik Selleck. Pro tým, který se bude pasovat v 1. lize třeba s MHK Humenné či "béčkem" Nových Zámků, by postup o patro výš neměl být velkým soustem.

Kádr Bratislava Capitals pro sezonu 2019/20 Brankáři: Peter Hamerlík, Matej Gajan, Matej Mega

Obránci: Karol Sloboda, Lukáš Bohunický, Matej Bača, Ivan Jankovič, Vladimír Lukáčik, Matúš Juriga, Ryan Martinelli

Útočníci: Félix Petrinec, Tibor Varga, Róbert Varga, Marek Slovák, Dávid Buc, Marcel Holovič, Denis Hudec, Martin Kalináč, Filip Surovka, Michal Šálka, Erik Smolka, Patrik Danišovský, Eric Selleck

V minulé sezoně obsadila HC Bratislava ve dvanáctičlenné tabulce (+ slovenský výběr do 20 let) 1. ligy sedmé místo.

"V příštím ročníku se začne psát nová historie našeho klubu. Vznikli jsme v roce 2015, v uplynulém roce jsme hráli 1. ligu a nyní jsme prošli rebrandingem. Od nové sezony budeme Bratislava Capitals s novým logem i dresy. Chceme 1. ligu vyhrát a následně v baráži postoupit do nejvyšší soutěže," vyhlásil prezident Capitals Dušan Pašek ml., syn někdejšího československého reprezentanta a legendy Slovanu Bratislava, jehož mančaft bude hospodařit se solidním rozpočtem 500 000 eur (12,5 milionu korun).

Pracovní verze dresů nového týmu Bratislava Capitals. • Foto capitals.sk

"Jsme moc šťastní, že Peter Oremus přijal naši nabídku, máme díky němu nesmírně kvalitní realizační tým. Jedničkou bude Hamerlík, útok i obrana jsou na vysoké úrovni, máme dostatek fyzických a kreativních hráčů, měli bychom vzbuzovat respekt. Snad lidi budou na tyto hráče chodit," doufá sportovní manažer Július Koval ml., který bude stejnou funkci vykonávat i nadále v mistrovském HC'05 Banská Bystrica.

Jeho otec je mecenášem klubu. Zlí jazykové tvrdí, že Capitals budou jen farmou trojnásobného mistra Bystrice, což Koval nevylučuje.

"Nepůjde přímo o farmu, ale vzhledem k tomu, že budu působit u obou klubů, nějak spolupracovat budeme. Mám vizi, že mladší hráči Bystrice by si mohli vyzkoušet seniorský hokej v Capitals," řekl Koval.

Není bez zajímavosti, že 8. srpna se oba týmy utkaly v přátelském utkání a Capitals přestříleli úřadující mistry 6:3.

Hokejisté Bratislava Capitals se radují z výhry 6:3 nad Banskou Bystricí. • Foto facebook.com/bratislavacapitals

Je to ostuda, křičí legenda Slovanu

Capitals půjdou do sezony i s novým mottem: "Náš tým, naše město, naše vášeň.”

"Chceme, aby si všichni lidi v Bratislavě našli cestu na stadion a přišli nás povzbudit," vyhlásil Pašek. A tím se dostáváme ke kamenu sváru, Capitals by se totiž měli dělit o zimák Ondreje Nepely se Slovanem. Už tam trénují a jednají s městem, které stadion spravuje, o pronájmu. "V první sezoně budeme hrát v jiné soutěži, v té příští už doufám budeme ve stejné. Slovan bereme a budeme brát jako naší konkurenci," řekl pro sport.aktuality.sk Pašek.

Vidina sdílení areny vyvolala v táboře Slovanu velkou nevoli. Klubová legenda Richard Kapuš napsal otevřený dopis na zastupitelstvo města, které je majitelem stadionu, kde nešetřil primátora Bratislavy Matúše Valla.

Podle šestinásobného mistra slovenské extraligy je přítomnost Capitals na stadionu vážný problém. "Ptám se vás, pane primátore, jak tohle můžete dopustit? Svoje hlasy vám dali obyvatelé Bratislavy, zvolili si vás a vy jste schopný dopustit, aby na stadionu, kde byl odjakživa doma Slovan, hrál jiný tým, který má zázemí mimo Bratislavu. To nemůžete myslet vážně," čílil se 46letý bývalý špičkový forvard.

"Slovan je značka Bratislavy. Celá historie našeho klubu se psala a píše na jednom místě. A to je místo, kde stojí Zimní stadion Ondreje Nepely. Celý Slovan stojí na Tehelném poli, hokej i fotbal. Pokud do našeho domova vpustíte cizince, Bratislava vám to spočítá v příštích volbách. Nezapomeneme, jen my jsme tu doma," zakončil dopis Kapuš.

Nutno dodat, že Slovan má dlouhodobé finanční problémy, které stály i za jeho koncem v KHL. Za stadion neplatil, řada hráčů včetně brankáře Marka Čiliaka klub zažalovala za neplnění finančních závazků. Slovan ale přislíbil dluhy čítající údajně dle sport.sk 2,3 milionu eur uhradit a zkraje srpna dostal zelenou pro získání licence pro působení v Tipsport Lize.

Hvězdy ale daly Slovanu sbohem, nové jádro týmu stojí na slovenských hráčích, kteří se představili na přípravném turnaji v Hradci Králové. Ten zakončili prohrou se Spartakem Moskva 3:5 a skončili třetí před Pardubicemi, které vynulovali ve vzájemném souboji 3:0. Ze známých jmen byl na soupisce třeba český brankář Vladislav Habal, v obraně hráli Andrej Mezsároš nebo Michalem Sersen.

Novým koučem je Roman Stantien. „Společně děláme všechno pro to, abychom Slovanu vrátili důvěru a jméno, které roky budoval, a věřím, že poctivou prací si získáme přízeň fanoušků, kteří byli vždy výborní a povzbuzovali svůj tým,“ věří Stantien, který jako hráč dlouhé roky válel za Vsetín.

Soupiska Slovanu proti Spartaku Moskva: Habal – Sersen (C), Bačík, Meszároš, Štajnoch, Šedivý, Podlipnik, Hudec, Demo – Sloboda, Kukumberg, Puliš – Vandas, Kytnár, Abdul – Bobál, Urbánek, Miklík – Fafrák, Ševčík, Valach.