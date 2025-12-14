Sledují ho skauti NHL, nevzal ho nároďák. Bednář vládne Finsku a odpovídá: Nehroutím se
Nikdo není nad ním. Gólman Jan Bednář (23) je s úspěšností zásahů 92,73 % nejlepším brankářem finské ligy. Za 24 zápasů pochytal famózních 23 gólů nad očekávání, kraluje i z hlediska vytížení (1404 minut). Přesto ho národní tým nepovolal na akci EHT do Švýcarska. Jak to bere někdejší člen organizace Detroit Red Wings, o nějž už se NHL opět zajímá? „Vím o tom, že se pár skautů bylo podívat, mluvil jsem s nimi. Ale je brzo,“ říká v rozhovoru pro deník Sport. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>
Bednářovu kariéru v zámoří ovlivnila téměř roční pauza vinou krevních sraženin. Když se obdobný problém nedávno zjistil u Jiřího Kulicha, hráče Buffala a bývalého gólmanova kolegy z juniorské reprezentace, talent Ässät Pori se mu hned ozval. I o tom Bednář vypráví. Líčí kapitolu v druhé farmářské lize ECHL, vzpomene na debut za Vary v 16 letech a odkryje cestu za fantastickými čísly ve Finsku. „Pozici jsem si vybudoval, je na mně ji udržet,“ ví moc dobře.
Překvapil jste vládou nad řadou brankářských statistik ve Finsku i sám sebe?
„To bych neřekl. Šel jsem tam s tím, že budu bojovat o post jedničky. Snažil jsem se připravit nejlépe, jak umím. I když to bylo těžké, protože jsem v minulé sezoně hrál dlouho play off ECHL, času na přípravu nebylo úplně moc. Měl jsem ovšem celý srpen na to sžít se s finským hokejem a s tím, jak to tam chodí. Dá se říct, že jsem si hrozně sedl s trenérem gólmanů Jaakko Rosendahlem.“
Nechválíte ho veřejně poprvé.
„Byl jedním z hlavních důvodů, proč jsem Pori zvolil. Spolupráce mezi námi je na vysoké úrovni, shodli jsme se, že nemá smysl měnit můj styl chytání, možná ho jen trošku poupravit. On je jednou z příčin, proč se na začátku tak dařilo mně i týmu. Jsem rád, snad budu jen pokračovat.“
Bylo důležité, že stavěl na vašich základech, než aby váš projev úplně překopal?
„Bavili jsme se o tom, než jsem podepsal, měli jsme pár telefonátů. Řekli jsme si, co od toho čekáme. Jeho filozofie se mi líbí a připadal mi jako trenér, který mě zase posune dopředu. Zatím si nemůžu na nic stěžovat.“
Na osobní statistiky určitě ne. Jak často je sledujete?
„Neupínám se na ně. Poslední dobou chytám hodně, a kdybych po každém zápase koukal na čísla, akorát by mě to deptalo psychicky. Takže moc nekoukám. Jsem rád, když se daří a vyhrává, snažím se jen připravit, jak nejlíp umím.“
Co s vámi dělá, že spolykáte nejvyšší zátěž napříč gólmany v lize?
„Je to super, ale taky náročné na tělo. Je potřeba dobře regenerovat, ale chci chytat každý zápas, pokud to půjde. S tím jsem do Finska šel. Nějakou pozici jsem si vybudoval, je na mně si ji udržet.“
Můžete právě regeneraci více přiblížit?
„Jsou týdny, kdy se hrají tři zápasy, už se mi několikrát stalo, že jsem všechny odchytal. Je to o tom korigovat tréninkové dávky, nebýt zblázněný a nezůstávat na ledě každý den dvě hodiny, když vím, že mě čekají další dva zápasy. Pak se musím pořádně rozcvičovat před tréninky, aby nepřišlo zbytečné zranění. Regenerace po zápase i tréninku – sauna, vířivka, protahování, ledová káď, masáže. Snažím se zraněním předejít.“
Tvrdí se, že hlavně sauny jsou ve Finsku velká věc.
„Mám jednu i v bytě, tu využívám. Jednou jsem ale zkusil jít do sauny na zimáku. No a myslel jsem si, že mi shoří hlava!“
Takže stereotyp platí?
„Je to přesně tak, jak se říká. Oni jsou na sauny trošku blázni. Přijdete do 95 stupňů, to není úplně příjemné.“
Fanoušky bavíte nejen výkony, ale také oslavami. Jak vznikl tento nápad?