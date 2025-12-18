Má Stanley Cup s Bostonem, další boj o NHL už ale vzdal. Bouřlivák míří do Skotska
Po aféře s údajným domácím násilím skončil v NHL, po roce bez hokeje se letos snažil mezi nejlepší vrátit. Pokus nevyšel. Sedmatřicetiletý veterán Milan Lucic po pouhých pěti zápasech skončil na farmě St. Louis a Americe dal sbohem. Nově bude působit v britské lize v dresu skotského celku Fife Flyers. „Zbývá už jen dokončit potřebné papírování,“ oznámil klub na webových stránkách.
V životopise má zkušenosti, o nichž se může většině hokejistů jenom zdát. Milan Lucic odehrál v NHL 1177 zápasů v základní části, dalších 136 přidal v play off. V průměru sbíral půl bodu na zápas (233+353) a v roce 2011 vybojoval s Bostonem Stanley Cup.
Právě s Bruins spojil kanadský útočník většinu kariéry. S Davidem Krejčím vytvořil údernou druhou lajnu, soupeře deptal i tvrdými hity a bitkami. Později oblékal také dres Los Angeles, Edmontonu a Calgary, v roce 2023 se na šampionátu v Tampere a Rize stal mistrem světa. Později ale přišel pád slavného křídelníka.
Po zisku světového zlata se Lucic pokusil vrátit do Bostonu, těšil se i na souhru s Davidem Pastrňákem. „Měl jsem štěstí, že jsem s ním mohl hrát jako s 18letým nováčkem. Byla zábava hrát s ním, scházeli jsme se každý den, vařil jsem mu večeře. Bylo úžasné vidět ho dorůst mezi top pět nebo top deset hráčů,“ pochvaloval si tehdy známý bouřlivák.
Za Bruins po návratu odehrál čtyři zápasy, při premiéře asistoval na gól právě hvězdnému Čechovi a později přidal ještě jednu gólovou nahrávku. Ze hry ho ale vyřadilo zranění kotníku a nakonec i vlastní démoni. Lucice kvůli údajnému domácímu násilí a škrcení manželky zadržela v listopadu 2023 policie. Obvinění byla následně stažena, urostlý útočník však zůstal postavený mimo službu a přihlásil se do asistenčního programu hráčské asociace.
Po dvou takřka kompletních sezonách bez hokeje se Lucic letos pokusil vrátit na vrcholnou úroveň. Se St. Louis podepsal tryout, v přípravě bral gól a asistenci během čtyř zápasů, než se zranil. Později nastupoval na zkoušku za farmu Springfield Thunderbirds, ale jednou asistencí v pěti duelech nepřesvědčil. Organizace Blues s ním proto na konci listopadu rozvázala spolupráci.
Teď míří Lucic na starý kontinent, v britské EIHL se pokusí pomoci poslednímu Fife. V jedné kabině se sejde s někdejším prvoligovým kanonýrem Vlastimilem Dostálkem nebo s Kanaďanem Simonem Desprésem, jenž v minulosti posbíral v NHL téměř dvě stovky startů. Skotský celek se v listopadu domluvil na spolupráci také s Američanem Davidem Boothem. Jendačtyřicetiletý majitel 530 startů v nejslavnější lize světa ale dosud za Flyers nenastoupil.
V soutěži v současnosti působí také brankář Sami Aittokalio a útočníci Carsen Twarynski a Chase Pearson, kteří se v minulosti mihli v NHL. První dva mají zkušenosti i s českou extraligou. Lucic si bude moci zahrát také proti Richardu Jarůškovi, který po odchodu z Kladna zakotvil v sestavě Glasgow.