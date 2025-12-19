Úkaz v AHL. Farma Detroitu fičí i na pohonu z Česka: Sebevědomí jako superschopnost
Jejich tempo je rapidní a nezadržitelné. Hokejisté Grand Rapids Griffins se v zámořské AHL bezpečně uhnízdili na prvním místě. Farma Detroitu ztratila dosud jediný z 25 zápasů v základní hrací době a táhne sérii 12 skalpů v řadě. Na výsledcích mužstva se odráží i stopa české enklávy. Kromě krajanů Ondřeje Bechera, Jakuba Rychlovského a Michala Postavy reprezentuje tuzemský odkaz Lotyš Eduards Tralmaks, ještě v minulé sezoně kladenský fantom.
Chtěli by výš, to je jasné. Jen málokdo touží s AHL uzavřít tak pevné partnerství jako třeba český útočník Martin Frk, aktuálně desátý nejproduktivnější hráč ligy v dresu Calgary Wranglers. Dvaatřicetiletý autor 25 bodů (11+14) ve 28 duelech je svou téměř celokariérní oddaností druhé nejvyšší zámořské lize čirou výjimkou.
Většina ostatních buší na poklop nad hlavou, přes nějž vede cesta mezi elitu v NHL. Hlavní týmy nicméně žádají vítěze. Hráče, kteří nepodlehnou složitým situacím, umí vyhmátnout recept na úspěch. Nikdo ho teď v AHL přitom nepředčítá lépe než právě Grand Rapids. Zástupci města z Michiganu už stanovili rekord organizace a druhý nejlepší start v historii soutěže vůbec.
„Skvělé město, stejně tak fanoušci a stadion. Když navíc máte sebevědomí, je to jako superschopnost. Netýká se to jen hokeje, ale taky života samotného. Můžete pracovat v obchodě a prodáte všechno, když si věříte. Zvládnete věci, u kterých jste to ani netušili,“ popisoval vzestup Griffins Eduards Tralmaks, s bilancí 12+3 třetí nejlepší střelec týmu.
Na jaře ovládl ještě jako kladenský Rytíř bodování základní části extraligy, před Ondřeje Beránka z Varů se vyšvihl pětinásobným zápisem v závěrečném kole s Mladou Boleslaví. Po mistrovství světa měl tuto krádež Energii začít splácet coby její hráč, jenže z dohody sešlo poté, co s Lotyšem podepsal smlouvu Detroit. Tam schopný snajpr ve svých myšlenkách stále míří.
„Konečným cílem je zahrát si aspoň jednou v NHL,“ přiznal křídelník, který už o příležitost dříve bojoval na farmě Bostonu. „Když si promítnete lotyšské hráče, kteří v NHL byli, mám z čeho čerpat příklad. I když jsem v tomto věku a v této fázi kariéry, pořád je šance,“ zůstal optimistou osmadvacetiletý rodák z Rigy.
Část ze současné vítězné šňůry absolvoval dokonce v „české“ třetí lajně s Ondřejem Becherem (0+10/20 zápasů) a Jakubem Rychlovským (3+7/25). Ti v klubu působili už během předchozí sezony, přičemž obývali společný byt, což už neplatí. Zatím si však nedokázali vynutit dostatečnou pozornost šéfů z vedení Red Wings.
Složitá situace Postavy
Tralmaks si přítomnost Čechů pochvaluje. „Máme k sobě určitě nejblíže. I když jsem Lotyš, chovají se ke mně, jako bych byl Čech. Rozumím jim, i když neumím odpovídat. Víme, jaké to bylo v Evropě, což nás spojuje,“ přiznal bývalý hráč Kladna.
Naopak složitě se jeví individuální situace gólmana Michala Postavy. Do zámoří vyrazil po bezkonkurenční nováčkovské sezoně v brance Komety, kterou zakončil mistrovským titulem. V AHL určitý čas chyběl vinou zdravotních komplikací, v jednu chvíli se v Grand Rapids dokonce museli obejít bez obou gólmanů.
Po návratu z marodky však daleko častěji nastupuje Sebastian Cossa, jehož Detroit lovil z 15. pozice draftu 2021. Dokonce tehdy kvůli posunu v pořadníku podnikl výměnu s Dallasem. Kanaďan si drží úspěšnost 93,7 procenta.
„Veteráni v týmu nás učí, abychom byli pořád zodpovědní. Udržujeme si vysoký standard. Myslím, že právě proto máme tak skvělý start,“ odhalil Cossa, který má momentálně do NHL určitě blíže než Postava.
Z dalších Čechů v AHL se výrazně daří brankáři Šimonu Zajíčkovi z Providence, krajanům v poli vládne už zmíněný Frk, který ovšem zároveň vlastní nejvíc startů. Často je v brance také Jakub Škarek (San Jose Barracuda), se 14 body se solidně daří forvardovi Janu Myšákovi (San Diego Gulls). Mezi obránci je s 11 asistencemi králem českého bodování David Špaček (Iowa Wild).