Skrytý poklad Bostonu? Litvínovský „Hagrid“ je v AHL senzací, rychle se přizpůsobil
Ještě před třemi lety chytal v první lize. Sotva si Šimon Zajíček udělal jméno v české elitní soutěži, nahodilo udice několik klubů NHL. Nemusel ani měnit barvy brankářského náčiní. Litvínov vyznává černou a žlutou jako Boston Bruins, s nimiž uzavřel coby nedraftovaný hokejista nováčkovskou smlouvu. Jeden z nejpřekvapivějších podpisů se ukázal jako jeden z nejlepších. Ve službách farmy z Providence patří čtyřiadvacetiletý rodák z Frýdlantu k senzacím AHL.
V uplynulých třech desetiletích Bruins vyšlechtili v záložním celku několik skvělých brankářů jako Andrew Raycroft, Tim Thomas, Tuukka Rask, Jeremy Swayman nebo Dan Vladař. Ten přes Calgary doputoval do Philadelphie, kde je poprvé týmovou jedničkou. K nejpoutavějším příběhům aktuálního ročníku patří 27letý Američan Brandon Bussi, který v Providence strávil čtyři sezony. Nyní chytá za Carolinu a prvních deseti vítězství kariéry dosáhl v 11 duelech, nejrychleji ze všech gólmanů v historii NHL.
Michael DiPietro v Providence působí čtvrtou sezonu. V minulém ročníku získal cenu Aldege „Baz“ Bastiena pro nejlepšího brankáře AHL. I nyní chytá fantasticky. Ale stejně si vede i jeho český parťák a nejnovější příslib Bruins. Šimon Zajíček zatím nastoupil do 11 utkání. S úspěšností zákroků 93,2 procenta se řadil na čtvrtou pozici v lize hned za DiPietra, s brankovým průměrem 2,02 gólu na zápas byl celkově pátý. Vytvořili nejlepší tandem AHL. Dobrotivý vousáč s vizáží Hagrida z knižní a filmové série Harry Potter a o dva roky starší Kanaďan si od začátku porozuměli.
„Prvořadé je, že se oba skvěle doplňují. A Michael odvádí jako mentor opravdu dobrou práci,“ ocenil Ryan Mougenel, hlavní kouč Providence. Zajíček se přizpůsobil rychle. Menší led zažil v Litvínově, nebyl pro něj novinkou. Na poměry NHL je možná menší, zato pohyblivý. Vyzařuje z něj klid, dovede číst hru, předvídat a najít si puky v hustém provozu. Tohle všechno přispívá k formě záložního týmu Bruins, který se v AHL přetahuje o vedení ve Východní konferenci s farmou Pittsburghu.
Upoutaly i oslnivě žluté betony
Bostonu se dlouhodobě daří získávat objevovat skryté poklady. Zajíčka podepsali po minulé sezoně v Litvínově, kdy si udržel brankový průměr 2,12 a s úspěšností zákroků 93 procent byl nejlepší v extralize. Bruins se na něj zaměřili, aby v rámci organizace posílili brankářské pozice. Navíc za cenu nízkého rizika v podobě jednoleté smlouvy za 872 500 dolarů (asi 18 milionů korun).
Z Davida Krejčího a Davida Pastrňáka v Bruins vyrostly superhvězdy. Zajíčkovi kontrakt s Bostonem umožnil přesunout se do prostředí, které mu poskytne pevný základ pro další vzestup. „Vždycky byl můj sen dostat se do Ameriky. Jsem rád, že jsem zrovna tady,“ přiznal Zajíček.
Minulý víkend se zaskvěl v Hershey, kde 29 zákroky pomohl k vítězství Providence 4:1. O den později nastoupil DiPietro proti Wilkes-Barre/Scranton Penguins. V první třetině však odstoupil kvůli zranění. Střídající Zajíček vystřihl svůj zatím možná nejlepší výkon. Pomohl Bruins na ledě lídra konference získat bod v prodloužení. Prohráli 1:2, přitom poměr střel vyzněl 25:50.
Z ECHL byl mezitím povolán Luke Cavallin, hlavní role by se však měl zhostit Zajíček. „Cítím se skvěle. Vyhráváme a kluci mi moc pomáhají,“ řekl. Kromě jeho hokejových dovedností upoutaly zámořské novináře i oslnivě žluté betony, které si přivezl z Litvínova. „Můj předchozí tým měl stejné barvy. Takže se to hodí i tady,“ usmíval se Čech.
Podobné používal už Marty Turco, když se v závěru kariéry mihnul na pět zápasů v Bostonu. Snad se dočká i Zajíček a jeho pobyt bude delší. Bruins mají hned tři gólmany s jednocestnou smlouvou – Swaymana s kontraktem na sedm let, nevyrovnaného Joonase Korpisala a DiPietra. Zajíček by mohl stávající pořádky narušit. A pokud ne, můžou zavolat jiné kluby, kde takový přetlak nemají.