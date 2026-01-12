Elitní české kluby zkouší Davosu sebrat Stránského. Švýcaři tohle nechápou, míní expert
Extraligovým zákulisím šije téma možného příchodu Matěje Stránského. Průzkum deníku Sport a webu iSport potvrdil zájem některých velkých týmů o špičkového útočníka Davosu. Dvaatřicetiletý mistr světa z Prahy patří mezi ofenzivní elitu prestižní National League, ale strhává na sebe i pozornost bohatých českých klubů. Dojde na transfer? A kdo po produktivním hráči nejvíc touží?
V souvislosti s Matějem Stránským se zprvu skloňovala především Kometa, která se má v příští sezoně stěhovat do nového chrámu na brněnském Výstavišti. S čímž souvisí zřejmá snaha klubu soupisku 2026/27 co nejvíc našlehat.