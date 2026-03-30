Nejlepší Češi ve Finsku: Bartošákův parádní restart, přehlížený útočník či bek mezi elitou

Zdroj: Koláž iSport.cz
Radek Kučeřík v dresu Ilves Tampere
Český brankář ve službách finského Lahti Patrik Bartošák
Český obránce Jiří Ticháček si v dresu Kärpätu Oulu nevede vůbec špatně, výkony týmu jsou ale zatím za očekáváním
Kdo jsou nejlepší čeští hokejisté ve finské nejvyšší soutěži? V Liize působí krajané, kteří bojovali také o šanci v NHL. Do země tisíců jezer zavítal i talentovaný bek, který očekávání svého zaměstnavatele poctivě naplňuje. A zastoupení má český hokej také mezi třemi tyčemi, kde zažívá povedený restart kariéry Patrik Bartošák, jenž dominuje v probíhajícím play off.

Patrik Bartošák

  • Tým: Pelicans Lahti
  • Pozice: brankář
  • 45 zápasů, úspěšnost 90,8 %, Ø gólů/zápas 2,24

Za Pelicans zapsal už devět čistých kont, čímž finské soutěži kraloval. Na startu play off dominuje. Obdivuhodný restart, vezmete-li v potaz, s jakou vizitkou se loučil s extraligovou štací v Hradci. „Samozřejmě mě strašně mrzí, u kolika lidí a týmů jsem ztratil důvěru,“ řekl Sportu.

Jan Bednář

  • Tým: Ässät Pori
  • Pozice: brankář
  • 44 zápasů, úspěšnost 90,6 %, Ø gólů/zápas 2,43

Na sever si přišel vychytat šanci v zámoří, skauti NHL ho zblízka sledovali. Ještě v prosinci držel úspěšnost 92,7 % a fanoušci se divili, že nebyl v reprezentaci. „Trenéři udělali rozhodnutí, jaké udělali,“ bral situaci s klidem. Na úvod čtvrtfinále pochytal 63 střel a v brance stál přes dvě hodiny.

Jiří Ticháček

  • Tým: Kärpät Oulu
  • Pozice: obránce
  • 48 zápasů, 31 bodů (10+21)

Vešel se do elitní desítky nejproduktivnějších zadáků, přestože vynechal 12 utkání. Dlouho vzývané angažmá v zahraničí mu svým charakterem sedlo. „Mám pro něj jen superlativy,“ chválí kolega z Kärpätu Matyáš Kantner. Ticháček se dostal také na olympiádu, kde obstál jako bek na hraně sestavy.

Radek Kučeřík

  • Tým: Ilves Tampere
  • Pozice: obránce
  • 58 zápasů, 19 bodů (8+11)

Přestup z Ässätu k Ilves zvládl. Patřil i k užšímu okruhu kandidátů pro ZOH, zejména díky své důrazné defenzivní hře a levému držení hole. Národní tým si ho taky před akcí pětkrát vyzkoušel. Nakonec do představ nezapadl, ale směrem k mistrovství světa je ve 24 letech atraktivní volbou.

Lukáš Jašek

  • Tým: Ilves Tampere
  • Pozice: útočník
  • 56 zápasů, 50 bodů (10+40)

Přehlížená postava české ofenzivy, dvě sezony nebyl v reprezentaci. Přitom po přesunu ze Švédska zpátky do Finska zářil z hlediska bodů na utkání (0,9) stejně jako Matyáš Kantner. V Tampere platil za důležitou postavu lídra základní části. Mezi asistenty byl celkově čtvrtý a nejlepší z cizinců.

