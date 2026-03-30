Nejlepší Češi ve Finsku: Bartošákův parádní restart, přehlížený útočník či bek mezi elitou
Kdo jsou nejlepší čeští hokejisté ve finské nejvyšší soutěži? V Liize působí krajané, kteří bojovali také o šanci v NHL. Do země tisíců jezer zavítal i talentovaný bek, který očekávání svého zaměstnavatele poctivě naplňuje. A zastoupení má český hokej také mezi třemi tyčemi, kde zažívá povedený restart kariéry Patrik Bartošák, jenž dominuje v probíhajícím play off.
Patrik Bartošák
- Tým: Pelicans Lahti
- Pozice: brankář
- 45 zápasů, úspěšnost 90,8 %, Ø gólů/zápas 2,24
Za Pelicans zapsal už devět čistých kont, čímž finské soutěži kraloval. Na startu play off dominuje. Obdivuhodný restart, vezmete-li v potaz, s jakou vizitkou se loučil s extraligovou štací v Hradci. „Samozřejmě mě strašně mrzí, u kolika lidí a týmů jsem ztratil důvěru,“ řekl Sportu.
Jan Bednář
- Tým: Ässät Pori
- Pozice: brankář
- 44 zápasů, úspěšnost 90,6 %, Ø gólů/zápas 2,43
Na sever si přišel vychytat šanci v zámoří, skauti NHL ho zblízka sledovali. Ještě v prosinci držel úspěšnost 92,7 % a fanoušci se divili, že nebyl v reprezentaci. „Trenéři udělali rozhodnutí, jaké udělali,“ bral situaci s klidem. Na úvod čtvrtfinále pochytal 63 střel a v brance stál přes dvě hodiny.
Jiří Ticháček
- Tým: Kärpät Oulu
- Pozice: obránce
- 48 zápasů, 31 bodů (10+21)
Vešel se do elitní desítky nejproduktivnějších zadáků, přestože vynechal 12 utkání. Dlouho vzývané angažmá v zahraničí mu svým charakterem sedlo. „Mám pro něj jen superlativy,“ chválí kolega z Kärpätu Matyáš Kantner. Ticháček se dostal také na olympiádu, kde obstál jako bek na hraně sestavy.
Radek Kučeřík
- Tým: Ilves Tampere
- Pozice: obránce
- 58 zápasů, 19 bodů (8+11)
Přestup z Ässätu k Ilves zvládl. Patřil i k užšímu okruhu kandidátů pro ZOH, zejména díky své důrazné defenzivní hře a levému držení hole. Národní tým si ho taky před akcí pětkrát vyzkoušel. Nakonec do představ nezapadl, ale směrem k mistrovství světa je ve 24 letech atraktivní volbou.
Lukáš Jašek
- Tým: Ilves Tampere
- Pozice: útočník
- 56 zápasů, 50 bodů (10+40)
Přehlížená postava české ofenzivy, dvě sezony nebyl v reprezentaci. Přitom po přesunu ze Švédska zpátky do Finska zářil z hlediska bodů na utkání (0,9) stejně jako Matyáš Kantner. V Tampere platil za důležitou postavu lídra základní části. Mezi asistenty byl celkově čtvrtý a nejlepší z cizinců.