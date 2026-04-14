Stránského odchod do Pardubic? Švýcarské kluby musí platit cizincům víc, reaguje Hrubec
Po dvou titulech opouští trůn. Hokejisté Curychu ve švýcarské lize prohráli semifinále s Davosem (1:4) a zlatý hattrick nevybojují. „Musím uznat, že soupeř vyhrál zaslouženě,“ říká gólman Šimon Hrubec, hlavní opora týmu. Někdejší třinecký šampion opět vykazoval excelentní čísla, ale mužstvo dojelo na chabou produktivitu. Elitní brankář v reakci pro iSport.cz mluví i o odchodu útočníka Matěje Stránského, opory Davosu, (nejspíš) do Pardubic. Jak na to reagují ve Švýcarsku?
Dvakrát, a dost. Curych tentokrát narazil, v semifinálové sérii dokázal soupeře přetlačit jenom jednou. „Bylo to z naší strany takový neslaný nemastný. Možná opticky podle počtu střel jsme měli navrch, ale nestačilo to,“ popisuje 34letý gólman, jenž v play off vytáhl úspěšnost na 93,7 procent a víc pro úspěch udělat nemohl.
Jeho tým v pěti utkáních skóroval jenom osmkrát a padnul 1:4. „Je to týmový sport, takže i když z osobního hlediska to nebylo nejhorší, strašně mě to štve. Měli jsme mužstvo, abychom uspěli, ale štěstí, které jsme měli poslední dva roky, se od nás tentokrát odvrátilo,“ reaguje Hrubec, jenž vedle švýcarské a české ligy ještě ovládl Ligu mistrů a KHL.
Pro iSport.cz promluvil den po vyřazení,