Pavel o titulu s Tapparou: Perfektní sezona, ale... Odměnou je nová smlouva a Liga mistrů
Po více jak osmi letech loni opustil Ameriku a vrátil se za hokejem do Evropy. Ondřej Pavel se v Tappaře chopil role pracanta ve čtvrté lajně a po prvním ročníku oslavil zisk finského titulu. Se 105 trestnými minutami a dvěma bitkami byl zlým mužem a druhým nejtrestanějším hráčem soutěže. „Občas přemýšlím nad tím, jak divné je, že je to součástí tohohle sportu. Nikde jinde to není. Nemáte to tak, že by si to krasobruslaři vyříkali na ledě,“ zamyslel se pětadvacetiletý útočník v rozhovoru pro deník Sport. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Před rokem zažíval nepříjemnou situaci. Ondřeji Pavlovi vypršela smlouva v zámoří a další nabídka nepřišla. O sezonu později je z českého útočníka mistr finské ligy a v kapse má pokračování spolupráce s ambiciózní Tapparou. „Nevěděl jsem, do čeho jdu. Věděl jsem opravdové minimum, co se týče finské ligy. A vyhráli jsme titul. Nedá se to hodnotit jinak než perfektně,“ rozpovídal se Pavel po konci mistrovského ročníku.
Dá se říct, že návrat do Evropy byl správný krok?
„Neříkal bych, že je to správné, nebo špatné. Neměl jsem moc možností, ve finále jsme se rozhodli pro tuhle. Sen vrátit se do Ameriky a dostat se do NHL tam pořád je. Ale je to samozřejmě hrozně těžké pro hráče mého typu. Už taky nejsem nejmladší. Snažím se nad tím moc nepřemýšlet a udělat to, co můžu. Většinou to funguje tak, že když se soustředíte na tohle, pak se dobré věci stanou. Snažím se být co nejlepší tam, kde jsem.“
Co vám ukázala finská liga? Jaká je?
„Byla velmi rychlá, hodně nahoru dolů. Bylo tam trošku víc chyb, což otevřelo hru. Ale bylo tam dost kvalitních hráčů, potkal jsem tam i hodně kluků, se kterými jsem hrával na univerzitě, v juniorce a dokonce i v AHL. Bylo tam hodně známých kluků.“
Trvalo, než jste si zvyknul na nové prostředí po letech za mořem?
„Ne, bylo to tam úžasné. Zvlášť díky tomu, že každý mluvil perfektní angličtinou. Trochu jsem se toho bál. Snažím se učit finsky, ale moc mi to nejde. Jsem rád, že opravdu ví, jak zahraničním hráčům pomoct.“
Před sezonou jste mluvil o tom, jak se chcete herně zlepšit, jak chcete sbírat do symbolického košíčku vajíčka v podobě silných herních stránek. Povedlo se to?
„Myslím, že to se mi úplně nepovedlo. Což není chyba Finska. Pro mě osobně byla sezona trošku horší. Mohl jsem udělat víc.