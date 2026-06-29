Bartošák psal o buzer***ských menšinách, pak dodal: Zpráva pro fašisty! Klub se ohradil
Má za sebou alkoholovou minulost, neslavně skončil při posledním extraligovém angažmá u hokejistů v Hradci Králové. Pak se však zdálo, že gólman Patrik Bartošák bouřlivé a kontroverzní období překonal ve finském Lahti. „Žiju tady absolutně normální život. Nevymýšlím kraviny, nenapadají mě hovadiny, nepřepadávají mě žádné splíny,“ kasal se v říjnovém rozhovoru pro iSport. Jenže aktuální situace svědčí o něčem jiném. Český brankář ve Skandinávii pobouřil vyjádřením o sexuálních menšinách.
Bartošák reagoval na příspěvek finského útočníka Veli-Mattiho Savinainena, který na Instagramu ostrým způsobem kritizoval hnutí propagující sexuální menšiny. „Děkuji za tvůj hlas,“ napsal gólman Pelicans Lahti.
Ostřejší reakci ovšem přidal po jednom z komentářů. „Udělal si zlé věci vlastnímu otci. Jasně, že monstrum jako ty nesnáší minority,“ napsal Bartošákovi diskutující. „Zrůda jako můj otec si zaslouží, aby se mu věci vrátily. Zvlášť když bije dítě tak, že ani nemůže chodit do školy. Ale samozřejmě, že člen buzer***ské menšiny jako ty to nepochopí. Nějak si poraď,“ vyťukal Bartošák, načež příspěvek stáhnul.
Tím ovšem rozhořčení českého gólmana neskončilo. Klub převzal situaci do svých rukou, začal ji řešit. Generální ředitel Pelicans Juuso Pulliainen dokonce vystoupil s mediálním vyjádřením, aby fanoušky uklidnil, že Lahti podobné hodnoty rozhodně nezastává.
„Podporujeme a respektujeme rovnost ve sportu i mimo něj. Výstup tohoto hráče nebyl v souladu s klubovou politikou. Řešíme to, samozřejmě komentář odsuzujeme. Nemůžete ovšem hráče spoutat a bránit mu v jeho názorech, i když se liší od hodnot naší společnosti,“ vysvětloval člen vedení Pelicans.
Bartošákova reakce? „Zpráva pro všechny fašisty,“ pronáší v čerstvém příspěvku na osobním Instagramu. „Pořád žijeme ve svobodném světě. Ať se mnou souhlasíte, nebo ne, každý má právo říct, co si myslí. Nechci být trestán nebo zastrašován za vlastní názory, ale říkat věci, jak jsou. Ostatní mi nebudou říkat, co nesmím. Držte se,“ odmítl gólman kritiku.
Problémy se životosprávou i provokace
Za poslední dvě sezony vykázal někdejší český reprezentant ve finské nejvyšší soutěži úspěšnost 90,8 procenta. Jenže jeho pozice po nedávných komentářích může být ohrožena. S klubem vlastní kontrakt do roku 2028. V Česku chytal naposledy před třemi lety za Hradec Králové, ale v organizaci skončil poté, co se opakovaně nedostavil na trénink.
Už tehdy na Instagramu zveřejňoval provokace, byť jen v rámci sportovního kontextu. „Když tak jsem stále v HK, kdybyste chtěli,“ napsal třeba, když se v prosinci 2023 zranil hradecký záskok Eetu Laurikainen, jehož klub přivedl právě z důvodu slabé Bartošákovy tréninkové disciplíny a jeho následného vyhazovu.
V průběhu minulé sezony zase kontroverzní muž s maskou vzýval reprezentačního asistenta Ondřeje Pavelce, aby ho povolal do národního týmu. „Stále čekám, když tak,“ upozorňoval na sebe kopřivnický rodák.
Neslavně proslulou se stala Bartošákova životospráva při působení v Třinci v roce 2019. K Ocelářům odcházel z Vítkovic jako velká extraligová hvězda. Status ohromné posily však nikdy nepotvrdil a loučil se předčasně, když ho policie načapala s alkoholem za volantem. Nastoupil tehdy dokonce do léčení.