Pekař se vrací do Švýcarska. Proč? Kvůli výjimce, která zajistí speciální status
Zvolil poměrně neobvyklou cestu. Talentovaný útočník Matěj Pekař odešel během koronavirové pandemie do Švýcarska a poslední dvě sezony se zlepšoval za oceánem ve WHL. Draft do NHL však dvakrát nevyšel a člen reprezentační dvacítky se rozhodl pro návrat. Od nového ročníku bude bojovat o šanci ve švýcarské nejvyšší soutěži v dresu Ambri-Piotta. „Musím tam odehrát ještě dvě sezony a nebudu se počítat jako cizinec,“ vysvětlil osmnáctiletý forvard, proč se rozhodl opustit zámoří.
Předvedl herní růst, s jakým mohli být v klubu spokojení. Matěj Pekař se oproti první sezoně v Seattlu zlepšil o dvacet bodů, s 52 zápisy (23+29) skončil v klubové produktivitě třetí a znova si řekl o pozornost a první nominaci do reprezentační dvacítky. „Určitě to bylo lepší než první sezona, už jsem věděl, do čeho jdu. Měl jsem trošku načtené, co je potřeba zlepšit. Trošku mě tam naučili bránit, což předtím nebyla moje nejsilnější stránka.“ ohlédl se osmnáctiletý útočník během kempu v Chomutově.
„Začátek byl dobrý, v polovině sezony jsem se zranil, na tři týdny jsem byl out, protože jsem si udělal něco s kolenem. Celkově to nebyla nejhorší sezona, i když vždycky může být lepší. Byl jsem ale docela spokojený,“ dodal.
Ve WHL se znovu po roce potkal s krajanem Radimem Mrtkou, tým posílil o rok mladší brankář Marek Sklenička. Seattle proklouzl do play off, ale hned v prvním kole nestačil na Penticton a Čechům skončila sezona. „Je fajn mít v týmu dva kluky z Česka. S Radimem jsme se znali z reprezentací, Sklendovi jsme pomohli, když přiletěl. Radim je neskutečný hráč, Sklenda je mladý, ale zvládl to úplně na jedničku,“ chválil Pekař kamarády.
Zatímco Mrtka byl loni nejvýše draftovaným Čechem, pomalu se připravuje na kariéru v NHL a Sklenička se dočkal letos ve čtvrtém kole, Pekař byl podruhé kluby opomenut. Nepomohlo ani rapidní zlepšení ve druhém ročníku v zámořské juniorce. „Ani jsem se na to moc nedíval. Spíš jsem se soustředil na sezonu, kdy se vrátím do Švýcarska. Určitě je fajn slyšet svoje jméno, být draftovaný. Ale není to všechno,“ prohlásil.
Možná i kvůli neúspěchu na draftu už se po létě za oceán nevrátí. Znovu oblékne dres Ambri-Piotta, za nějž nastupoval už od čtrnácti let. „Už tam většinu lidí znám. Bylo to jako vrátit se domů,“ přiznal Pekař.
Nebude se počítat jako cizinec
Lákadlem je pro něj výjimka, která mu může ve Švýcarsku zajistit speciální status, díky němuž se nebude počítat jako cizinec. „To je hodně velká výhoda. Byla to pro mě poslední možnost, protože pět sezon musíte odehrát do 20 let, do seniorského věku. Rozhodoval jsem se mezi tím, jestli zůstanu v Americe a přijdu o licenci, nebo se vrátím. Pobavil jsem se s různými lidmi a vyšlo mi lépe vrátit se a zvykat si na chlapský hokej,“ vysvětlil Pekař.
Do míst, která velmi dobře zná, přichází jako zkušenější a vyzrálejší hráč. Nastupovat by měl za A tým Ambri, případně v nižší soutěži mužů. „Záleží na mně, jak zapůsobím a jaký bude začátek sezony. Od toho se to bude odvíjet,“ uvědomoval si odchovanec Olomouce.
Pokud splní nastavený cíl a získá místo v hlavním týmu, bude si moct zahrát s Petrem Kodýtkem. Sedmadvacetiletý Čech po třech sezonách opustil Finsko a bude zkoušet novou ligu. „Ale ještě jsme se nebavili. Teď 27. července nám začíná další kemp a tam by se měli připojit všichni importi. Tam bychom se měli poprvé potkat,“ nastínil Pekař.
Přestože Ameriku opouští, snu o NHL se úplně nevzdává. „Určitě to v hlavě je, každý by se tam chtěl dostat. Ale teď se snažím soustředit na Švýcarsko, abych se tam prosadil a zlepšoval se každou sezonu. Třeba to někdy vyjde,“ prohlásil.
Upozornit na sebe může i v reprezentačním dresu. Pozvánku na kemp dvacítky v Chomutově dostal, první zápasy odehraje s nároďákem od neděle do pátku ve Finsku. Už tam se bude bojovat o místo na šampionátu na přelomu roku. „To je sen každého. Je to největší turnaj v juniorských kategoriích. Každý by tam chtěl,“ nezastíral Pekař.