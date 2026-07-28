Špunar o NCAA a gólmanech: Máme jich tolik, asi budou muset do obrany. Kdy zažil nejhorší den?
Byl nejlepším gólmanem a nejlepším nováčkem jedné z divizí NCAA, překonal rekord slavného Eda Belfoura a s univerzitním týmem Severní Dakoty postoupil až do závěrečného turnaje o titul Frozen Four v Las Vegas. Host Zimáku Jan Špunar už předtím zářil v zámořských juniorkách. Hokeji dal kdysi přednost před fotbalem a jeho otec neměl vůbec radost, když začal chytat i v něm. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
V Zimáku vypráví, v čem mu pomohlo i působení v rodné Olomouci, a čím to je, že polovina draftovaných českých hráčů letos byli brankáři a proč v NHL vypadá zastoupení podobně. On sám draftem neprošel, v Česku je stále poněkud přehlížený. Ale postupně si vyšlapává cestu do nejlepší ligy světa. Zájemci jsou, jen musí ještě rok počkat, než „Spoon“ bude moct podepsat z celku univerzitní soutěže. V něm se mu dařilo skvěle, ale taky tam zažil nejhorší den v životě.
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