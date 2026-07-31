Padák po dvou dnech. Švédský klub kvůli kritice vycouval, bek Foote zůstal vyvrhelem
Švédský klub neunesl kritiku, dva dny po podpisu smlouvy se pod tlakem zvenčí rozešel s kontroverzní posilou. Obránce Cal Foote patří k hokejistům, které loni v létě soud v kanadském Ontariu zprostil obvinění v případu sexuálního násilí. Elitní Färjestad oznámil jeho příchod v úterý. Jenže následoval rychlý zvrat. Ve čtvrtek klub z uzavřené dohody vycouval.
„Jsme si vědomi historie. Před rozhodnutím jsme provedli rozsáhlý výzkum a pečlivé posouzení. Od všech, kteří reprezentují Färjestads BK, očekáváme vysoké standardy a jsme si jisti, že můžeme Cala v klubu přivítat,“ hlásil na začátku týdne sportovní ředitel Rickard Wallin. „Vývoj v posledních dnech jasně ukázal, že situace dosáhla rozsahu, který ovlivňuje lidi v našem klubu i jeho okolí způsobem, který nelze ignorovat,“ stojí v prohlášení klubu po rozluce s 27letým bekem.
Stejně rychlého padáka dostal před dvěma lety v Kladně slovenský brankář Július Hudáček, který předtím chytal v KHL i navzdory pokračující ruské agresi na Ukrajině. Rytíři se ocitli pod palbou, část jejich fanoušků hrozila bojkotem. Po dvou dnech Hudáček už zase nebyl hráčem Kladna.
Na minulosti kanadského obránce leží stín z jiných důvodů. Patří k pětici bývalých členů kanadské juniorské reprezentace obviněných v souvislosti s incidentem, k němuž mělo dojít v červnu 2018. Foote a další čtyři hráči - Carter Hart, Michael McLeod, Dillon Dube a Alex Formenton – se údajně dopustili sexuálního zneužití. V červenci loňského roku byli zproštěni obvinění.
Návrat do profi hokeje
NHL povolila všem pěti hráčům návrat do ligy od 1. prosince. Brankář Carter Hart dřív chytal za Philadelphii, ale měl dveře zavřené. Sáhlo po něm Vegas, s týmem pak postoupil až do finále play off. Formenton se po roční odstávce vrátil do švýcarského Ambri. Dube působil během zákazu v Minsku a pak odešel do Springfieldu v AHL. Začátkem července v tichosti podepsal roční kontrakt se St. Louis. McLeod, jenž čelil několika obviněním, hraje KHL v Rusku.
Foote v minulé sezóně nosil dres Chicago Wolves v AHL. Původně patřil Tampě, s níž získal před pěti lety Stanley Cup. Hrál ještě za Nashville, v době obvinění patřil New Jersey. Sezonu 2024/25 strávil v Liptovském Mikuláši na Slovensku.
Färjestad získal poslední titul v roce 2022 a čtyřikrát po sobě vypadl ve čtvrtfinále švédské ligy. Foote měl vyztužit jeho obranu. „Naše celkové hodnocení minulosti hráče i člověka, kterého jsme osobně poznali, se liší od obrazu, který byl v posledních dnech prezentován. Právě proto jsme se rozhodli pro jeho angažování, přestože jsme věděli, že vyvolá emoce a rozdílné názory. Když jsme se rozhodli hráče přivést, učinili jsme tak po důkladném prostudování všech dostupných skutečností a po řadě rozhovorů s lidmi, kteří měli o celé záležitosti velmi dobrý přehled,“ vysvětloval švédský klub, proč se rozhodl jít do rizika.
Jenže po oznámení Footova příchodu se strhla kritika. „Jsem opravdu rozpolcený ohledně Cala Foota a FBK. Právně osvobozen, ale odsouzen velkou částí lidového soudu. Zaslouží si druhou šanci, nebo být navždy za vyvrhele?“ tweetoval Szymon Szemberg, švédský novinář a bývalý mluvčí IIHF. „Nový obránce Färjestadu špiní zelenobílý dres,“ napsal deník Värmlands Folkblad.
Ve Švédsku tedy Foota nechtějí, musí hledat uplatnění jinde. „Jsme si vědomi, že toto rozhodnutí neznamená, že všechny otázky a emoce zmizí ze dne na den. Věříme však, že nyní můžeme začít klub znovu sjednocovat a zaměřit se na nadcházející sezonu,“ dodal Färjestad ve svém prohlášení.