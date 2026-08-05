Přehlížený Jašek válí ve Finsku, Česko nevolá: Dva roky jsem nebyl v repre, ale…
V reprezentaci byl naposledy před dvěma a půl lety. Útočník Lukáš Jašek patří k nejvíc přehlíženým českým hokejistům, kteří hrají v Evropě. Necelé čtyři sezony strávil v AHL, od podzimu 2021 ovšem působí střídavě ve Švédsku a Finsku. Národnímu týmu je k dispozici, po návratu ze zámoří však v rámci Euro Hockey Tour odehrál jen 12 utkání. Během vyvedené uplynulé sezony v Ilves Tampere (56 zápasů, 10+40) nedostal čichnout vůbec. Co si o tom myslí?
V českých barvách provázela Lukáše Jaška slabá produktivita. Po přesunu zpoza Atlantiku se za reprezentaci prosadil jen třemi asistencemi. Všechny paradoxně stihl při dosavadní derniéře předloni na Švédských hrách proti Švýcarsku (5:3). Soupeře pomohl skolit vynikajícím výkonem, nicméně na další telefonát od Radima Rulíka čekal marně.
„Nějak se na to neupínám. Soustředím se sám na sebe, každý den chci odvádět nejlepší práci, co můžu. Ať se posouvám a hraju co nejlépe,“ poslal Jašek jasný vzkaz. S dnes už bývalým trenérským štábem nebyl ani v kontaktu, třebaže si v minulém ročníku zajistil v dresu Ilves 16. místo produktivity základní části Liigy. Se 40 asistencemi patřil k pěti nejúspěšnějším tvůrcům hry. A mezi krajany ve finské soutěži skončil druhý za Matyášem Kantnerem, útočným lídrem Kärpätu.
Ani tento příspěvek nestačil. „Soustředil jsem se na klubový režim. Jsou to více než dva roky, co jsem byl v reprezentaci,“ pokrčil rameny bývalý útočník Ocelářů.
S Třincem trénoval ještě v minulém týdnu, než se o víkendu přesunul do Skandinávie. V Tampere ho čeká druhý rok před vypršením kontraktu. Na severu už prošel finským Lahti, ve Švédsku hrál za Oskarshamn nebo MODO, působící v Örnsköldsviku. Klidnější zahraniční prostředí si oblíbil.
Návrat do Slezska, kde hrál naposledy v covidové sezoně 2020/21, třinecký rodák přesto nevylučuje. Ovšem nechce se k němu ani příliš upínat a v hlavě má jen nadcházející sezonu. S Ilves naposledy vystoupal do semifinále, kde klub padl s Tapparou, tradičním městským rivalem. Pikantní je, že obě organizace sdílejí Nokia arenu, musí si tedy vyjít vstříc ohledně tréninků. Zásadní nevraživost příliš nevnímá. Mezi Třincem a Vítkovicemi ji držitel stříbrné medaile z Hlinka Gretzky Cupu cítí přece jen intenzivněji.
Nejproduktivnější Češi ve Finsku 2025/26
|Hráč / Klub
|Z
|B (G+A)
1Matyáš Kantner
|58
|52(21+31)
2Lukáš Jašek
|56
|50(10+40)
3Petr Kodýtek
|54
|36(16+20)
4Jiří Ticháček
|48
|31(10+21)
5Michal Jordán
|60
|25(4+21)
„Jsem odchovanec Třince, trávím ve městě vždy skoro celé léto. Jsem rád za příležitost, že se s klubem můžu chystat i v suché přípravě. Letos se určitě do Třince nevrátím, mám smlouvu ve Finsku. Co bude za rok, se uvidí. Určitě jsem spokojený, že o mě je zájem. Jednou bych se rád vrátil,“ potvrdil Jašek, před devíti lety do NHL draftovaný Vancouverem ze 174. pozice.
V zámoří o pozornost bojoval na farmě v Utice, ale hlavní tým mu zůstal zapovězený. Byl jedním z těch, kteří se museli s nezdarem vrátit do Evropy. Nevybral si přitom Třinec ani Liberec, kde už také působil. Přesto Jašek cítí, jak stoupá kredit české nejvyšší soutěže.
„Třinec sleduju. A vlastně celou extraligu. Jak je příležitost, podívám se na zápasy. Myslím, že každá soutěž se posouvá, ale všechny ligy jsou odlišné, každá má něco svého. Co mají společné, že rok co rok se hokej vyvíjí. Je rychlejší, ale i silovější, přípravy jsou důkladnější. Tím pádem se všechny soutěže posouvají,“ zhodnotil Jašek.