Nevydařený pokus za miliony. Švédský klub zaplatil za dvoudenní angažmá balík
Byl to pokus, který u fanoušků neprošel. Švédský Färjestad v červenci podepsal smlouvu s Calem Footem, jenž byl v minulosti obviněn ze sexuálního napadení. Soud kanadského obránce s dalšími čtyřmi bývalými spoluhráči osvobodil, přesto se na klub za Footeovo angažování snesla vlna kritiky. Spolupráce skončila po dvou dnech, pro celek z Karlstadu ale nezůstala bez následků. Podle webu Aftonbladet zaplatilo vedení hráči dva miliony švédských korun (zhruba 4,35 milionu českých korun) a další peníze jsou ve hře.
Plán byl nalajnovaný jasně. Färjestad díky příchodu Cala Footea vyztuží defenzivní řady pro další sezonu, sedmadvacetiletý obránce se na severu Evropy pokusí nakopnout kariéru po aféře obřích rozměrů. Posila s kanadským pasem ale nakonec do Švédska ani nepřiletěla. Už dva dny po oznámení podpisu Färjestad s hráčem ukončil spolupráci.
„Vývoj v posledních dnech jasně ukázal, že situace dosáhla rozsahu, který ovlivňuje lidi v našem klubu i jeho okolí způsobem, který nelze ignorovat. Jsme si vědomi, že toto rozhodnutí neznamená, že všechny otázky a emoce zmizí ze dne na den. Věříme však, že nyní můžeme začít klub znovu sjednocovat a zaměřit se na nadcházející sezonu,“ stálo v klubovém prohlášení.
Důvodem rozhodnutí byla vlna kritiky ze strany fanoušků. Cal Foote je jedním z pěti bývalých kanadských juniorů, kteří byli obviněni ze sexuálního napadení ženy na hotelovém pokoji. Soud vloni celou pětici osvobodil, přesto velká část veřejnosti nechce pošpiněné hokejisty vidět ve svých klubech.
Foote během čtyř sezon odehrál v NHL 145 zápasů, během vyšetřování incidentu působil na Slovensku v Liptovském Mikuláši. V uplynulé sezoně hrál AHL za Chicago Wolves. Další zastávkou měl být Färjestad, jenže za něj si Foote nezahraje.
Pro švédský celek jde o nevydařený a navíc také hodně drahý pokus. Podle serveru Aftonbladet si měl Kanaďan ve Skandinávii vydělat 3,5 milionu švédských korun (7,6 milionu Kč). Většinu už mu prý klub vyplatil prostřednictvím podpisového bonusu, hovoří se o částce okolo dvou milionů švédských korun (4,35 milionu Kč)
Pokud navíc nedojde k dohodě mezi klubem a hráčem, může se celková částka v součtu s měsíčním platem, výstupním bonusem a odvody na sociální zabezpečení vyšplhat až na zmiňovanou sumu tří a půl milionu. „Stejně jako u dalších hráčů nebudeme komentovat detaily kontraktů,“ vzkázala Aftonbladetu Malin Abrahamssonová, manažerka komunikace klubu.
„Ukončení takového partnerství má finanční důsledky. S nimi v rámci podnikání počítáme,“ dodala zástupkyně Färjestadu.
Pro klub jde v každém případě o další výraznou finanční ránu. Desetinásobný švédský šampion už musí vyplácet celou smlouvu trenéru Jörgenu Jönssonovi. Švéd nastoupil k týmu před minulou sezonou, ale už zkraje ledna dostal padáka. S Färjestadem přitom uzavřel kontrakt na čtyři roky a dál pobírá od Färjestadu měsíční výplatu. Podle informací Aftonbladetu by se měla pohybovat okolo 150 tisíc švédských korun (326 tisíc Kč). Celková vyplacená suma za kouče, který u týmu nepůsobí, by se po vypršení smlouvy vyšplhala nad šest milionů švédských korun (13 milionů Kč).