Legendární Roy mu řekl: Je to jen hokej. Škarek zamířil do DEL. Vrátí se do Jihlavy?
Po sedmi letech v zámoří se brankář Jakub Škarek rozhodl vrátit do Evropy a zamířil do německého Straubingu. Přímo na místě odchovanec Jihlavy a účastník tří šampionátů do 20 let v rozhovoru pro Zimák popsal krušné začátky na farmách New York Islanders v AHL a ECHL, vzpomněl na legendárního Patricka Roye, pod nímž si zachytal v NHL, a vojenský dril generálního manažera Lou Lamoriella. Po angažmá v San Jose podepsal s týmem DEL. „Jsem rád, jak to dopadlo. Proti Americe je to zároveň příjemná změna,“ pochvaluje si 26letý gólman.
V NHL strávil v brance za celou dobu jen čtyři třetiny. „Byl jsem možná taková nouzovka. Zároveň musím přiznat, že výkony na farmě jsem si o to úplně neřekl. Žádná hitparáda, ale hráli jsme většinou spodek tabulky,“ vrací se Jakub Škarek v Zimáku k sezonám v organizaci Islanders. Když ho v záložním celku San Jose odsunuli do zadní pozice, nechtěl už dál čekat. V kabině Straubing Tigers mezi spoustou Kanaďanů a Američanů němčinu nepotřebuje, ale učí se. Když s týmem nedávno vyrazili na tradiční pivní slavnosti, pořídil si bavorský kroj.
Ve Straubingu jste zhruba tři týdny. Jaké jsou vaše první dojmy?
„Určitě pozitivní. Je to blízko do Česka, do Jihlavy. Už jsem byl i navštívit doma rodiče, na což posledních šest sedm sezon nebyl moc čas. Musím říct, že trenéři a kluci v kabině jsou super. I co se týče lidí okolo týmu. Dorazil jsem a všechno už bylo přichystané. Byt, auto, opravdu to bylo jen o tom si nakoupit jídlo, nějaké věci do bytu. Pak už se člověk může vyloženě soustředit na hokej nebo trénování. Proti Americe je to příjemná změna, tam se o všechno musí postarat sám. Sem přijede a má všechno na podnose, což je opravdu fajn.“
Straubing je bavorské město, v Tigers působí několik Kanaďanů a Američanů. Trenér i generální manažer jsou Kanaďani. V kabině to tedy až taková změna není?
„To ne. Když jsem podepisoval, už jsem se připravoval, že se začnu učit německy. Počítal jsem, že třeba kustodi budou Němci, jenže až na trenéra gólmanů, který umí perfektně anglicky, jsou všichni buď Kanaďani, nebo Američani. Včetně kustodů. Učit se ale stejně budu. Pro život mimo zimák se němčina hodí. Ovšem co se týče kabiny, tam je celkově dost cizinců a hlavní jazyk je angličtina.“
Sedm sezon jste strávil v zámoří, naposledy jste byl v organizaci San Jose Sharks, předtím New York Islanders. Proč jste se vlastně rozhodl po takové době vrátit?
„I před poslední sezonou byl můj hlavní cíl zůstat, nebo aspoň počkat na free agency, jestli se nějaký tým ozve, zda třeba dostanu nabídku, která by dávala smysl. To se bohužel nestalo. A tak jsme se spojili se Straubingem, jednání proběhla celkem rychle, protože jim taky odešel gólman (Henrik Haukeland) do KHL. Byl jsem rád, že to dopadlo takhle, protože nebylo nic příjemného čekat do července, kdy v Evropě už většina týmů má situaci brankářské jedničky vyřešenou a Americe trh teprve začíná. Takže jsem rád, že jsme se domluvili a všechno proběhlo hladce.“
Nechtěl jste v Americe čekat, kdyby ještě náhodou něco přišlo?
„S agenty jsme si dali deadline týden, maximálně deset dní po otevření trhu, protože tam se podepisuje nejvíc. Rozhodně jsem nechtěl skončit v pozici, že bych čekal do srpna nebo až do října, jestli se náhodou něco neuvolní v Americe, nebo se někdo nezraní v Evropě. Takže jsem to možná, nechci říct, vzdal, ale nedávalo mi smysl dál čekat, jen trénovat a doufat, že nějaký tým zavolá.“
Měl jste ještě jiné možnosti než Německo?