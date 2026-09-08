Lakatoš po vyhazovu z Boleslavi našel angažmá. Co slibuje fanouškům? Odejít může, když…
Přibližně dva týdny od předčasného konce v Mladé Boleslavi se útočník Dominik Lakatoš hlásí na nové adrese. Přesouvá se na Slovensko, v tamní extralize bude oblékat dres Dukly Trenčín. Klub to oznámil v pondělí. „Nabídka mě velmi potěšila a jsem rád, že můžu pokračovat v kariéře právě v Trenčíně,“ nechal se Lakatoš slyšet pro klubový web. Na západ Slovenska k hranicím s Českem ho přilákal bývalý spoluhráč Branko Radivojevič, sportovní ředitel Dukly.
S koncem srpna se Dominik Lakatoš loučil s Mladou Boleslaví. Klub neshledal důvody k další spolupráci, sportovní ředitel Tomáš Vlasák popisoval potíže v rámci každodenního fungování v mužstvu.
„Od každého hráče máme jasně nastavená očekávání nejen z hlediska výkonu. Po vyhodnocení dosavadního průběhu přípravy jsme dospěli k závěru, že naše představy a Dominikovo fungování se v tomto směru nepotkávají. Proto jsme se rozhodli spolupráci ukončit. Na tomto kroku panuje shoda napříč vedením klubu i realizačním týmem,“ uvedl Vlasák.
Na stejné problémy upozorňoval v rámci podcastu Zimák i expert Radek Duda. Tvrdí, že pokud Lakatoš nezačne dřít, jeho kariéra se řítí do pekel. Pro hráče s diskutabilní vizitkou šlo ostatně o třetí předčasný rozchod, neslavně se loučil ve Vítkovicích nebo ve finském týmu SaiPa.
Nyní se pokusí nakopnout v nejvyšší slovenské soutěži – paradoxně u takzvaných Vojáků. „Jsem tu sice krátce, ale klub na mně udělal velký dojem. Je znát, že se tu buduje něco nového. Těším se, když budu moct s týmem vyjet na led. Chci za Duklu podávat co nejlepší výkony a splatit klubu důvěru, kterou do mě vložil,“ slíbil devětadvacetiletý potížista fanouškům.
První možnost naskočit by mohl mít už v úterý od 18 hodin, kdy Trenčín čeká závěrečná generálka v přípravě proti Zvolenu. Přesně za týden pak zahájí ostrý ročník soubojem v Žilině. Organizace se v Tipsport lize naposledy výrazně trápila, skončila až jedenáctá a o příslušnost k nejvyšší soutěži musela bojovat v baráži. Tomu se chce i zásluhou ofenzivního Lakatoše vyhnout.
„Dominik se stal během léta volným hráčem a vyhodnotili jsme si, že se ho pokusíme získat. Dva roky jsme byli spoluhráči v Liberci,“ vypráví Branko Radivojevič, člen vedení Dukly. „Očekávám, že do týmu přinese fyzickou hru i výrazný bodový příspěvek. Během kariéry dokazuje, že umí být rozdílový. Dohodli jsme se do konce sezony, přičemž ve smlouvě má klauzuli, která mu umožňuje v případě nabídky odejít do jedné z top evropských lig.“
Pokud Lakatoš misi uchopí za správný konec, může si ještě v průběhu sezony 2026/27 vybojovat zajímavější podmínky i destinaci. Dukla věří v jeho správné nastavení. Hráčovým maximem v rámci jediného ročníku je 47 bodů v 51 zápasech za Vítkovice. V rámci extraligy to stačilo na dělené páté místo produktivity. Famózní výkon rodákovi z Kolína přihrál v Ostravě i kapitánské céčko, přesto spolupráce po třech letech skončila.