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Lakatoš potvrdil pověst, při debutu řádil: hit, shozené rukavice a předčasný konec

Dominik Lakatoš svůj první zápas za Duklu Trenčín nedohrál
Dominik Lakatoš svůj první zápas za Duklu Trenčín nedohrálZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Dominik Lakatoš je novou posilou Dukly Trenčín
Dominik Lakatoš poprvé v dresu Dukly Trenčín
Dominik Lakatoš v dresu Mladé Boleslavi
Dominik Lakatoš slaví vítězný gól v prodloužení proti Karlovým Varům
Dominik Lakatoš slaví vítězný gól v prodloužení proti Karlovým Varům
Dominik Lakatos slaví gól proti Karlovým Varům
Boleslavský Dominik Lakatoš se raduje z gólu se svými spoluhráči v utkání proti Hradci Králové
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Filip Ardon
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  • Dominik Lakatoš při svém debutu za Trenčín v Žilině nedohrál a jeho tým prohrál úvodní zápas 2:5.

  • Český hokejista po hitu u střídačky neudržel emoce, shodil rukavice a od rozhodčích dostal trest na pět minut a do konce utkání.

  • Útočník naskočil v první formaci Trenčína nedlouho poté, co s ním rozvázala spolupráci Mladá Boleslav.

Platí za známého hokejového bouřliváka, pověsti dostál i v novém angažmá. Český útočník Dominik Lakatoš naskočil na Slovensku poprvé za Trenčín a divákům hned ukázal svoji divokou povahu. V Žilině shodil rukavice a od rozhodčích vyfasoval trest na pět minut a do konce utkání. Dukla padla v úvodním kole 2:5.

Bylo to jedno z velkých překvapení léta v extralize. Dominik Lakatoš měl platnou smlouvu v Mladé Boleslavi, v klubu se připravoval už na třetí sezonu. Ve druhé polovině srpna ale přišla nečekaná zpráva. Bruslaři s útočníkem rozvázali spolupráci.

„Od každého hráče máme jasně nastavená očekávání nejen z hlediska výkonu, ale také každodenního fungování v rámci týmu. Po vyhodnocení dosavadního průběhu přípravy jsme dospěli k závěru, že naše představy a Dominikovo fungování se v tomto směru nepotkávají,“ vysvětloval sportovní ředitel klubu Tomáš Vlasák.

Do Boleslavi zamířil jako náhrada Kanaďan Steven Jandric, Lakatoš si hledal nové angažmá. Nakonec si plácl s Duklou Trenčín. Do konce sezony, ale s klauzulí, která mu umožňuje odejít, pokud přijde nabídka z některé z top evropských lig. Vstup do slovenské soutěže si ale Čech s největší pravděpodobností představoval jinak.

Dukla na úvod nového ročníku Tipsport ligy padla v Žilině 2:5. Hosté šli v utkání jako první do vedení, ale pak čtyřikrát inkasovali a už se nedokázali do zápasu vrátit. Pro Lakatoše skončilo utkání po výbuchu emocí předčasně šest minut před koncem.

Vše odstartoval tvrdý, ale čistý hit u střídačky domácích. Lakatoš poslal k ledu dvougólového Šimona Petráše a dočkal se reakce. Jako první k němu přijel Kamil Walega, který ho zezadu píchl hokejkou, což se ze strany rozhodčích obešlo bez povšimnutí. Čech se posléze otočil, shodil rukavice a začal bušit do přijíždějícího Kirilla Diakova. Ruský obránce inkasoval několik tvrdých ran a z bitky odešel jako poražený. Protože ale vůbec neshodil rukavice, Lakatoš dostal za svoje počínání trest na pět minut a do konce utkání.

Je na čem pracovat

Z ledu se poroučel bez dalšího zápisu do statistik. Na ledě strávil 11 minut a 57 sekund a v měřítku plus/mínus skončil na hodnotě -1. V sestavě patřilo devětadvacetiletému útočníkovi místo v první lajně po boku Kanaďanů Jaedona Descheneaua a Ryana Spoonera.

„Škoda, že jsme prohráli. Hodíme to za sebe, ze zápasu si vezmeme něco pozitivního a jdeme dál. Liga je dobrá, hrálo se ve velkém tempu. Máme na čem pracovat,“ hodnotil po porážce majitel tří stovek startů v NHL Spooner.

„Předvedli jsme mnoho kvalitních věcí, hráli jsme fyzicky a navzájem se podrželi. To jsou pozitiva, na kterých můžeme po tomhle zápase stavět,“ dodal hlavní trenér Trenčína Todd Woodcroft.

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