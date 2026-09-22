Finsko v šoku: Čech vede bodování a píše rekordy. V Dynamu shořel jako kluk z plakátu
Český obránce Andrej Šustr vládne bodování finské Liigy, když v úvodních sedmi zápasech za Jukurit posbíral deset asistencí.
Zkušený zadák zažívá historický vstup do soutěže díky letní přípravě zaměřené na práci s pukem i volnosti od trenéra Jonneho Virtanena.
Bývalý hráč Pardubic či Tampy Bay dovednosti piloval mimo jiné při letních drilech s hvězdným ruským útočníkem Nikitou Kučerovem.
Kdo tohle čekal, ať hodí kamenem. Český obránce Andrej Šustr se po sedmi zápasech propracoval na vrchol bodování nejvyšší finské soutěže. Pětatřicetiletý bek je s bilancí 0+10 jedním z hlavních důvodů, proč se Jukurit překvapivě drží na špici tabulky, třebaže stihl o dva zápasy víc než většina konkurence. Bývalému hráči Pardubic nebo NHL se v 35 letech teoreticky otevírá možnost bojovat znovu o reprezentaci, v níž nebyl přes dva roky.
V rámci finské Liigy dokážete vyjmenovat desítky kreativnějších zadáků, než se dostanete ke jménu Andreje Šustra. Když v sezoně 2024/25 nastupoval za Tapparu Tampere, ve 48 zápasech si zapsal výkaz 1+11. Teď mu po pouhých sedmi kolech schází tři body, aby ho překonal.
Absolutním maximem v sezoně je pak pro rodáka z Plzně 22 bodů ve 44 zápasech německé DEL, kde hrál za Kolín nad Rýnem. Tehdejší příspěvek z dílny vášnivého fotografa upoutal dokonce reprezentačního trenéra Radima Rulíka, který si beka vyzkoušel těsně před domácím mistrovstvím světa. Šustr odehrál pět utkání, do nominace na šampionát v Praze a Ostravě se nedostal.
Nikde ovšem není psáno, že tím jeho reprezentační dobrodružství skončilo, což bylo i dílčí téma posledního živého vysílání podcastu Zimák. Ostřílený borec vlétl do nové sezony v dresu Jukurit Mikkeli ohromujícím bodovým tempem. Neprosadil se zatím v jediném utkání, pravidelně hraje přes 22 minut.
Rekordní zápis
Jeho deset asistencí je unikátních. Stejným způsobem ve finské soutěži startovali jen obránci Pekka Rautakallio (1986, IFK Helsinky) a Maxim Matuškin (2020, Tappara Tampere). Jinak nikdo.
Z toho logicky plyne, že tak snový začátek nezažil žádný bek v historii Jukuritu. „Jde o souhru více faktorů. Během léta jsem se na přihrávky a cit pro hru hodně soustředil. Věnoval jsem čas těmto dovednostem. Trenérský štáb navíc vidí moje silné stránky, nechává mě, abych je využil. S pukem se snažím vytvářet prostor pro spoluhráče a časovat přihrávky tak, aby mohli rozhodovat,“ popsal Šustr pro oficiální ligový web.
Finská média nad příspěvkem žasnou, příběh se stal v zemi tisíce jezer hitem. „Šustr býval běžným hráčem Tappary, a najednou je hokejovým dynamem. První jméno v bodování,“ nechápe ve svém komentáři Ossi Karvonen, novinář MTV Uutiset.
Právě kapitola v Dynamu neskončila pro Šustra slavně. Předloni přicházel do Pardubic jako atraktivní posila, klub připravil uvítací video s názvem „Kluk z plakátu“. Později se právě toto spojení stalo ironickým, až hanlivým označením krátké kapitoly bývalého hráče Tampy Bay nebo Anaheimu na východě Čech. Za červenobílé stihl 16 utkání, než přesedlal do Finska.
Konečně správný klub?
Velký hokejový světoběžník si během kariéry vyzkoušel už 12 klubů, hrál taky KHL za čínský Kunlun. Až v Jukuritu ale našel ten správný apetit. Zezadu se na Čecha aktuálně nejvíc dotahuje švédský útočník Lukas Wernblom z TPS Turku – má devět bodů (3+6). Šustrovi zároveň patří čelní pozice v tabulce plus/minus, kam zapsal hodnotu +6. To vše zvládá při výšce 201 centimetrů. Současné tempo sběru asistencí by ho vyneslo na 86 bodů, což je pochopitelně sci-fi představa.
„Berme to den po dni, vím, že v sezoně budou silná i slabší období. Nejdůležitější je pomáhat týmu vyhrávat. Trenéři mi každopádně dávají dostatek volnosti, abych si mohl hrát s pukem a dělal rozhodnutí bez spěchu. Byl jsem i v týmech, kde po mně chtěli kotouč posouvat co nejrychleji. Teď mám pocit svobody, nemusím se bát chyb,“ vysvětlil Šustr filozofii uznávaného kouče Jonneho Virtanena, která hráče vynesla na individuální vrchol.
Pomohly i letní drily s Nikitou Kučerovem, tahounem Tampy a jedním z nejofenzivnějších hráčů současnosti. Český zadák s bývalým kolegou strávil čas při posledních třech velkých přestávkách. Do kabiny s patnácti cizinci si teď nosí zlatou helmu pro nejúdernějšího hráče soutěže. „Nikdy jsem se v takové situaci neocitl, zasmáli jsme se tomu. Většinou tu helmu totiž dostávají nižší hráči,“ hlásil obr.