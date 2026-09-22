Úvod sezony za 21 tisíc. Rousek ve Švédsku vyfasoval pokutu za filmování
- Český hokejový útočník Lukáš Rousek zahájil novou sezonu švédské ligy v dresu HV71 dvěma asistencemi při porážce 4:5 v prodloužení s Malmö.
- Těsně před koncem základní hrací doby dostal dvouminutový trest za nafilmovaný pád po souboji s Eemilem Virem, což český hokejista po utkání ostře odmítl.
- Disciplinární komise SHL se na základě videozáznamu ztotožnila s verdiktem rozhodčích a udělila Rouskovi dodatečnou pokutu v přepočtu 21 500 korun.
Představoval si trochu jiný vstup do sezony. Český útočník Lukáš Rousek sehrál ve Švédsku s HV71 vyrovnané utkání proti Malmö a dvakrát asistoval. Po zápase ale musel přijmout porážku 4:5 v prodloužení, trest za filmování i následný disciplinární postih. Za údajné přihrání pádu musí sedmadvacetiletý forvard zaplatit deset tisíc švédských korun (přibližně 21 500 korun českých). Rousek s verdiktem nesouhlasí. „Hrozně mě to štve,“ prohlásil.
Na úvod sezony dostal prostor ve třetím útoku HV71. Lukáš Rousek nastoupil po boku krajana Jana Myšáka a Kanaďana Jonathana Anga a neodehrál vůbec zlý zápas. V první třetině asistoval na gól Angovi, v prostředním dějství bral bod u trefy Myšáka. Celek z Jönköpingu v tu chvíli vedl na domácím ledě už 3:0 a zdánlivě v klidu kráčel za triumfem. Ještě před druhou přestávkou ale bylo srovnáno.
Do statistik se měl Rousek zapsat ještě dvakrát. Ve 48. minutě šel souběžně se soupeřem na dvě minuty na trestnou lavici za hrubost. Diskutovaný moment pak přišel 61 sekund před třetí sirénou. Čech ve středním pásmu získal puk, vyrazil vpřed, ale po kontaktu s hokejkou Eemila Vira skončil na ledě. Ruka sudího okamžitě vyletěla vzhůru, finský bek Malmö s verdiktem nesouhlasil. Až po chvíli se ukázalo, že situace byla úplně jinak. Dvě minuty vyfasoval Rousek za nafilmovaný pád.
„Chtěl jsem po rozhodčím vysvětlení, protože si nemyslím, že šlo o filmování. Řekl jsem mu, že jsem měl puk a udělal pár rychlých kroků, zatímco mě zároveň držel a hákoval. Kvůli tomu jsem ztratil rovnováhu a upadl,“ vysvětloval Rousek pro Jönköpings Posten.
„Byl jsem frustrovaný, protože jsme mohli hrát přesilovku, která by možná změnila průběh zápasu. Zbývala minuta a rozhodčí odpískal filmování. To rozhodnutí mě hrozně štve,“ netajil Čech.
Komise dospěla k závěru, že Rousek situaci přihrál
Následné oslabení HV71 zvládlo, před soupeřem se přesto muselo sklonit. Ve třetí minutě prodloužení rozhodl Fin Lauri Pajuniemi. Rousek zakončil utkání se dvěma asistencemi a patnácti a půl minutami na ledě. V tu chvíli ještě dost možná netušil, že moment, který ho rozčílil, bude mít ještě dohru.
Rouskovým počínáním se totiž zabývala i disciplinární komise švédské ligy. A Čecha se rozhodla potrestat ještě jednou. Za filmování musí zaplatit deset tisíc švédských korun.
„Jak ukazuje video, Rousek se dostal do kontaktu s hráčem Malmö a na okamžik se do něj zapletl. Následně se rozhodl upadnout ve snaze vynutit si vyloučení soupeře,“ stálo ve zprávě pro disciplinárku. Ta se s uvedeným tvrzením ztotožnila. „Videozáznam potvrzuje tvrzení uvedená ve zprávě. Komise dospěla k závěru, že Lukáš Rousek situaci přihrál,“ uvedla v odůvodnění.
Pro Rouska jde ve Švédsku o druhou sezonu. Naposledy odehrál 52 utkání základní části a posbíral 31 bodů (3+28), v play off přidal po jedné brance. Někdejší útočník Sparty předtím čtyři ročníky bojoval o místo v NHL v organizaci Buffala. Za čtyři roky posbíral mezi nejlepšími 17 startů, vstřelil jednu branku a přidal tři gólové nahrávky.