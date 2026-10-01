Šok na Slovensku. Bývalý spoluhráč Pastrňáka po pěti zápasech ukončil kariéru
Měl být velkou posilou ambiciózního Trenčína, v týmu dostal nejštědřejší smlouvu. Cesty útočníka Ryana Spoonera a slovenského klubu se ale rozcházejí dříve, než všichni očekávali. Někdejší hráč Bostonu, Rangers nebo Edmontonu odehrál u našich východních sousedů pět zápasů a oznámil šokující rozhodnutí – konec kariéry! „Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale cítím, že je správné,“ uvedl čtyřiatřicetiletý Kanaďan
V prvních kolech naznačil, proč ho do klubu přiváděli. Ryan Spooner odehrál za Trenčín pět utkání, v nichž čtyřikrát bodoval (1+3) a ukazoval potenciál, že může být ještě lepší. Další zápasy ve slovenské extralize už ovšem nepřidá. Ani jinde. Ve 34 letech se rozhodl ukončit profesionální kariéru.
„Rozhodnutí přišlo ze strany Ryana, který nám oznámil, že končí hráčskou kariéru. Ryan je férový chlap. I když bychom byli rádi, kdyby v Trenčíně pokračoval, rozumíme jeho důvodům a toto rozhodnutí plně respektujeme. Zároveň mu chceme pogratulovat k výjimečné kariéře, ve které dosáhl opravdu mnoho. Jeho odchodem se nám v kádru uvolnilo jedno místo, proto budeme hledat adekvátní náhradu,“ uvedl sportovní ředitel Dukly Branko Radivojevič.
Konec kvůli vyhoření
Podle informací slovenského novináře Tomáše Prokopa bylo na vině vyhoření kanadského útočníka. Klub mluví o těžkostech spojených s odloučením od rodiny. „Působení v tomto klubu jsem si velmi užil a upřímně jsem věřil, že odehraju ještě jednu sezonu. Ukončit kariéru pro mě nebylo jednoduché rozhodnutí, ale cítím, že je správné,“ citoval klubový web Spoonera.
Majitel více než tří stovek startů v NHL si plácl s Trenčínem na začátku září. Dukla o něj měla zájem od dubna, nakonec z něj udělala nejlépe placeného hráče v týmu. Ani to ale na delší setrvání nestačilo, hokejová cesta někdejší pětačtyřicítky draftu se uzavírá.
V jedné lajně s Pastrňákem
V mládeži přitom Spooner platil za velký talent, což potvrzuje i vysoká pozice na volbě talentů do NHL v roce 2010. Rodáka z Ottawy si vybral Boston, který ho postupně zapracovával do sestavy. V roce 2015 válel Spooner v jedné formaci s tehdy nováčkem Davidem Pastrňákem a zkušenějším Milanem Lucicem.
„Teď nám všechno klape. Podporujeme jeden druhého, nacházíme se přihrávkami a přeje nám i štěstí. Když děláte věci správně a poctivě pracujete, štěstí se obvykle přikloní na vaši stranu,“ komentoval souhru před více než jedenácti lety Lucic.
Z fungující spolupráce vytěžil Spooner pevné místo v NHL, v další sezoně si vytvořil osobní maximum, když v 80 zápasech zapsal 49 bodů (13+36). Za Bruins nakonec zasáhl do šesti sezon, než se stal součástí velké výměny za Ricka Nashe z New York Rangers.
V NHL to šlo z kopce
V novém působišti ale Spooner nikdy nenavázal na výkony z předchozího angažmá. Jen o devět měsíců později se stěhoval do Edmontonu za Ryana Stromea a o další tři měsíce později zamířil do Vancouveru. Tam se jeho putování NHL uzavřelo, když Canucks vykoupili hráče z posledního roku smlouvy, a Spooner odstartoval kariéru v Evropě. V průběhu osmi ročníků oblékal dres Lugana, Dinama Minsk, Jekatěrinburgu, Omsku, Šanghaje, Lausanne a naposledy Trenčína. Na Slovensku se kapitola někdejšího talentu definitivně uzavřela.
V Dukle teď budou muset hledat náhradu. Mužstvo táhne zámořský obránce Ryan Merkley (0+8) a útočníci Travis Barron (3+2) a Ture Linden (2+3). Čech Dominik Lakatoš odehrál na západě Slovenska čtyři zápasy a jednou skóroval. Naposledy v sestavě sedmého týmu tabulky chyběl.