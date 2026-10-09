NHL nevyšla, AHL? Nic moc. Někdejší talent Myšák to nakopl ve Švédsku. 7 zápasů, 7 gólů!
Útočník Jan Myšák po odchodu ze zámořské AHL září ve švédském HV71 a se sedmi góly ze sedmi zápasů vede střeleckou tabulku soutěže.
V duelu proti Rögle nastřílel v závěrečné třetině hattrick během jedenácti minut, porážku týmu 3:4 však neodvrátil.
Svými výkony a celoplošnou hrou o sobě dává výrazně vědět novým trenérům české reprezentace.
V Montrealu si jej kdysi vyhlédli jako své budoucí ofenzivní eso. Jan Myšák se se slibnou poukázkou ze druhého kola draftu NHL před šesti roky stěhoval do Kanady za blyštivou kariérou. Sen se postupně rozplynul v marném snažení o slavnou ligu, v létě tenhle nenaplněný zámořský příběh uzavřel. Přišel restart. Jak běží? Naprosto parádně! Čtyřiadvacetiletý útočník se sedmi trefami ze sedmi ligových partií vévodí střelecké tabulce uznávané švédské SHL.
Mnozí už nad ním zlomili hůl, ovšem Jan Myšák opět prokázal vlastnost, kterou si v sobě dál nese. Buldočí zavilost, víru v sebe samého, schopnost neustále tvrdě pracovat. A doufat, že se poctivá lopota v dobré obrátí. A teď to tady máme na talíři, v prvních zápasech elitní švédské ligy hned taková produktivita!
V týmu HV71 si pochvalují letní český import, o němž možná sami nebyli zcela přesvědčeni. Po čtvrtečním hattricku mladého hráče s nemalým potenciálem, jenž z různých důvodů zůstal za oceánem skryt či nevyužit, jsou veškeré pochyby rozmeteny.
Exlitvínovský útočník a někdejší kapitán reprezentační dvacítky ve třetí třetině duelu s Rögle během jedenácti minut postupně snížil až na 3:4. Poslední trefa přišla až v čase 59:45, prodloužení se nekonalo. „Je frustrující, že nevyhráváme. Musíme se ale dívat dopředu a zamyslet se, co můžeme v příštím zápase zlepšit,“ okomentoval duel Myšák, největší nová tvář SHL a lídr momentálně předposledního týmu čtrnáctičlenné soutěže.
Jako švýcarský nůž
Pro Čecha je však klíčové a zásadní, že tým z Jönköpingu táhne góly, oprašuje si vizitku a na dálku vysílá vzkaz novým stavitelům národního týmu v čele se Zdeňkem Motákem. Myšák by se mohl hodit. Je celoplošným univerzálem s kvalitou na holi, zároveň dokáže výborně napadat soupeřovu rozehrávku. Taková veš v kožichu, schopná úřadovat po celém ledě. Nebo švýcarský nůž, jak se v hokejovém prostředí často říká hráčům, schopným zanechat otisk své hry po celé ploše.
„Vždy jsem byl hráčem s maximálním přístupem. Snažím se být pozitivní, i když se zrovna nedaří. Prostě miluju hokej a jsem do všeho správně zapálený,“ popisoval sám sebe po nástupu do HV71.
Myšák si po čtyřleté anabázi na farmách Canadiens a Ducks v Lavalu a San Diegu řekl dost. Ani z druhé strany v prostředí obrovské konkurence nepřicházela otevřená náruč. Ve frontě stáli další. Vše směřovalo k ráznému rozhodnutí. „Mám na zámoří spoustu dobrých vzpomínek, ale i těch těžkých. AHL byla skvělá životní lekce, každý rok se stalo něco, co mi do života něco dalo. Zpětně to vnímám jako opravdu cennou životní zkušenost,“ líčil.
Jeden gól za druhým
Pobídka ze Švédska přišla vhod. Na papíře ideální štace. Silná liga a tým mimo špičku, kde dostanete adekvátní prostor, pokud si o něj řeknete výkony. A to se právě děje. Navíc má vedle sebe krajana a kamaráda Lukáše Rouska. „Švédská liga je velmi kvalitní, vnímal jsem ji jako skvělou příležitost a výbornou volbu. Byl jsem hned nakloněný tomu sem jít, protože jsem na SHL slyšel samou chválu.“
Myšák to má před sebou rozprostřené velmi zajímavě. Pokud si udrží vysoký standard, může se časem zalíbit i bohatším švédským klubům, nemluvě vůbec o těch českých. Na severu by měl mít smlouvu do jara 2028.
Do té doby z něj SHL může vytvořit velmi zajímavý hokejový artikl. „Náročná liga, opravdu těžká soutěž, v níž se můžu hodně zlepšit. To je ostatně taky důvod, proč jsem sem přišel. Hraješ kvalitní zápasy a vedle toho i osobně rosteš,“ pochvaluje si.
S místními parťáky rychle našel společnou řeč, vyhovuje mu i klidný život ve stotisícové metropoli u jezera Vättern. „Už dřív jsem měl spoustu švédských spoluhráčů, všichni to byli moc fajn lidi, s nimiž se dobře klábosilo. Zatím se mi tu líbí,“ říká Jan Myšák, jenž se do myslí mnoha hokejových expertů zapsal jako hráč, jenž je výrazně lepším hokejistou než ukazují jeho klíčové osobní statistiky. A to pro svůj styl, jehož efekt se hůř převádí do řeči čísel, ale týmu přináší potřebný užitek.
Nyní v HV71 už přidává i důležitou a na první pohled zřejmou hodnotu. Góly. Jeden za druhým.