Česká kuriozita v AHL: brankář Zajíček „dal“ gól! Byl to pro mě trošku šok, říká trenér
Stává se to velmi zřídka. Bývalý gólman Litvínova Šimon Zajíček se zařadil na úzký seznam brankářů, kterým sudí přiznali gól poté, co soupeř poslal kotouč do vlastní odkryté klece. Kuriozita se odehrála v noci na neděli v utkání mezi Providence a Charlotte v AHL. Za stavu 2:4 asi tři a půl minuty před koncem dobývali Checkers Zajíčkovu branku, ale Cole Reinhardt poslal prudkou přihrávku přes všechny čáry až do svojí svatyně. Český brankář slavil gól i výhru 6:2.
Stačily možná tři centimetry a ten moment by upadl v zapomnění. Kanadský křídelník Cole Reinhardt, který má za sebou už 77 startů v NHL, neodhadl směr ani intenzitu přihrávky a odpálil puk mimo útočné pásmo. Kotouč se však dokutálel až za brankovou čáru, při cestě ještě narazil na levou tyčku. Scházelo málo, aby se o ní zastavil.
Nepovedenému pasu předcházel zákrok Šimona Zajíčka. A protože se mezitím nikdo z domácího tábora černé gumy nedotknul, byl někdejší hráč Litvínova podle pravidel označený jako autor gólu. K 30 úspěšným zákrokům tak pětadvacetiletý Čech přidal hodně netradiční zápis. Mezi gólmany v AHL je dokonce prvním „střelcem“ od sezony 2023/24, kdy se výjimečným skutkem zapsali hned čtyři maskovaní muži.
„Když jsem zaregistroval, že Zajda dal góla, byl to pro mě trošku šok. Hned jsem se šel podívat, jak k tomu došlo, protože když budu upřímný, tak jestli měl v Čechách určitou slabinu, byla to rozehrávka. Moc se mu za branku nechtělo, normálně hraje na pravou stranu, takže puky vyhazoval přes koleno. Nakonec šlo o odraz. Ale samozřejmě jsem mu pogratuloval, protože gól se pořád počítá,“ hodnotí pro deník Sport trenér gólmanů Zdeněk Orct z Litvínova, Zajíčkův velký guru.
Boj o místo v brance
Pro gólmana v organizaci Bostonu šlo o druhý start v aktuálním ročníku farmářské soutěže. O minuty by se měl dělit zejména s krajanem Jiřím Paterou, jehož Providence letos přivedlo z Vancouveru. Ke Canucks se ovšem Patera procpal jen jednou, jinak byl v záložním Abbotsfordu. O vstupenku mezi elitu nyní usiluje také Zajíček. Jeho nedávný konkurent Michael DiPietro se před startem základní části posunul do Bostonu jako dvojka.
„Snažím se držet toho, co jsem měl nastavené už v Česku, ale něco jsem v zámoří přece jen změnit musel. Hlavně rychlost a čtení hry. V AHL je hokej o něco svižnější. V Litvínově jsme měli Oryho (Zdeňka Orcta), každý den jsme s ním byli na ledě. A to je jiné. Jediná věc, která mi trošku chybí. Každý z gólmanů se stará hlavně sám o sebe,“ líčil Zajíček ve velkém dubnovém rozhovoru, v čem byl přesun do zámoří výzvou.
Jeho premiérovou sezonu ovlivnila také dvě vážnější zranění. Přestože ročník nakopl ve velkém stylu, zdravotní problémy ho hodně přibrzdily. Když už se na led konečně vracel, zasekl se v tréninku bruslí pod tyčkou, prasklo mu v kotníku. Rehabilitační proces se musel opakovat, omezil Zajíčkovo vytížení na 19 utkání.
Rozdíl mezi servisem v USA a Česku
„Měl neskutečný začátek, ale nakumulovala se mu zranění, musel se do toho dostat zpátky,“ věděl také litvínovský trenér gólmanů Orct, který s bývalým svěřencem komunikuje na dálku.
„Šimon tvrdí, že servis jako v Česku nemá. Proto si občas zavoláme. Vidím ale převážně boční záběry, tedy téměř vše, co je přístupné i veřejně. To je rozdíl oproti běžné práci v klubu.“
Českou brankářskou dvojici v AHL sestavili také v Utice, záložním mužstvu New Jersey. Jakub Málek a David Rittich se nedávno s duem Zajíček – Patera potkali v soutěžním utkání. Z mužů s betony usilují o posun výš ještě třeba Michal Postava (Grand Rapids/Detroit), Vítek Vaněček (Hamilton/NY Islanders) nebo Michael Hrabal (Tucson/Utah). Jako osmý krajan doplňuje sestavu třiadvacetiletý Tomáš Suchánek, tomu ovšem San Diego v novém ročníku zatím šanci neposkytlo.