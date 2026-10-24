Šance mám, ale nelepí to. Vrána o výbuchu na rozhodčí, dlouhých švédských nocích i krajanech
Hodně se o něm psalo, když ho trenér v osmém zápase sezony posadil. Podruhé křičelo jeho jméno z titulků, když v něm bouchly saze a spílal rozhodčímu. Jakub Vrána (30) opět prožívá krušný podzim. Ještě nedal gól, tým Linköpingu je na dně tabulky švédské ligy. „Se dvěma asistencemi jsem v popředí produktivity mužstva, což je hrůza. Ale pořád věřím, že to přijde,“ říká útočník v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport.
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Hodně to připomíná trápení po loňském návratu. Linköping se potácel u dna, jemu taky trvalo, než se rozjel. Jakub Vrána si vstup do nového ročníku maloval jinak. K mužstvu se připojil dřív, v přípravě se mu dařilo. Jenže od startu sezony střídá spoluhráče, putuje sestavou. Chybí jeho góly, taky další ofenzivní zbraně LHC mlčí. „Tohle je jedna z nejhorších situací, jakou hráč může prožívat. Už jsem v ní byl několikrát. Pak se všechno zlomilo,“ neztrácí naději.
Letošní start do sezony se dost podobá loňskému. Co se v Linköpingu děje?
„To je úplné deja vu. Minulou sezonu jsem si opakoval: Dobrý, můj první rok v Evropě. Něco nového. Měli jsme špatný začátek, naštěstí se to otočilo. Myslel jsem, že se poučíme, aby se takový vstup neopakoval. Teď jsem trošku v šoku. Švédská liga je hodně kvalitní a vyrovnaná. Pořád si dělám naděje, že se to změní. V deseti zápasech jsme dali jen 17 gólů! Takhle to nemůžeme nechat.“
Vy na svou první trefu stále čekáte.
„Vůbec se mi nedaří. Šance mám, ale nelepí mi to. Za deset utkání jsem nastoupil ve čtyřech různých lajnách. Pak mě na jeden zápas posadili. Minulou sezonu byl akorát trošku rozdíl v tom, že bylo o koho se opřít. Měli jsme Nicka Shorea, což byl solidní všestranný centr, jakého k sobě potřebuju. Rozuměli jsme si, dokázali si vyhovět. Robin Kovács byl výborný na přesilovky. Odešli Bakke Olsen a zkušený centr Markus Ljungh. Ti všichni sbírali body, bylo od čeho se odpíchnout.“
Teď už není, když odešli?
„Podepsalo se pár hráčů. Dva se zranili, což byla smůla. Výkony však celkově zatím nejsou, jaké bychom chtěli. Tým si pořád nedokáže sednout, což mě i malinko děsí. Ale nechci si stěžovat. Proti minulé sezoně máme systém, který by mohl fungovat. Věříme mu, myslím, že všichni ho chtějí dodržovat a taky se o to snaží. Jenže nám prostě chybí góly.“
Nemáme dost centrů
Naposledy jste porazili v derby HV 71 Jönköping. Mohlo by vás to vzpružit?
„Vyhráli jsme na nájezdy, což bylo strašně důležité. Může to být zlomový bod, od kterého se odrazíme. Aspoň doufám. Je znát, že nemáme dost centrů, ve středu útoku hrají i křídla. Ti kluci se snaží, jak nejlíp umějí, každý v týmu dělá svou práci naplno. Ale prostě se nedaří. Sezona je však dlouhá, zbývá přes čtyřicet zápasů, všechno se ještě může změnit. V hokeji to bývá jako horská dráha, nahoru dolů. Jednou vám to tam padá, jindy vůbec. Zažil jsem tohle mockrát a vím, že v takových situacích je důležité pořád věřit, že se to otočí, nepolevit a makat naplno. A ono to přijde.“