Bek ve Finsku vzpomínal na NHL i Boleslav: Nebylo tam nic než stadion a fabrika
Měl našlápnuto k velké kariéře. Finský obránce Alex Lintuniemi se dočkal na draftu před 12 lety už ve druhém kole a dalších pět sezon bojoval o šanci v Los Angeles. Marně. Produktivní zadák později přes Finsko a Kazachstán zakotvil v Česku, kde strávil pět ročníků v extralize, než se letos vrátil do rodné země. Tam se teď před médii ohlédl za dosavadní kariérou a ve stručnosti přišla řeč i na Mladou Boleslav, s níž spojil svoje jméno po většinu české kapitoly.
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Během pěti let odehrál v extralize 242 zápasů v základní části a play off a bral 75 bodů (25+50). Alex Lintuniemi se v Česku zapsal jako ofenzivní bek, který se nebál občas až kaskadérských výletů k soupeřově brance, ale vzadu někdy propadal. Ve dvou ročnících se vyhoupl na 17 kanadských bodů, jindy mu byl vyčítán nepříliš profesionální přístup. Po poslední sezoně se sedmi body (1+6) v 37 utkáních se Fin s extraligou rozloučil. Nově nastupuje ve finské Liize za Jukurit.
„Je tu o něco více držení puku. Hokej je zábavnější, když máte kotouč neustále na hokejce,“ srovnával domácí soutěž s extraligou, která je podle něj až příliš defenzivní.
NHL měl na dosah
Léta v Česku spojil Lintuniemi s Mladou Boleslaví. Jen v ročníku 2023/24 si na 27 utkání odskočil do Komety Brno, než se vrátil zpátky do středních Čech. „V podstatě tam není nic jiného než hokejová aréna a fabrika. Nebo spíše několik fabrik,“ ohlížel se teď Lintuniemi za působením v Boleslavi.
V rozhovoru pro finský server Ilta-Sanomat vzpomínal i na roky za oceánem. Tam odešel v 18 letech do juniorské OHL. V Ottawě zaujal a na draftu si ho už ze 60. místa vybralo Los Angeles. Až po něm přišli na řadu hráči jako Ilja Sorokin, Brayden Point, Devon Toews, Viktor Arvidsson, Igor Šesťorkin nebo Gustav Forsling. Lintuniemi si přesto NHL nikdy nezahrál.
„Agenti mi naznačovali, že to bylo docela blízko, ale těžko říct, na čem to nakonec ztroskotalo. Samozřejmě by bylo fajn okusit NHL, byť jen na pár zápasů, ale na své působení tam mám i tak dobré vzpomínky. Dá se říct, že jsem tam dospěl a stal se z kluka chlapem,“ vzpomínal jednatřicetiletý Fin.
Jako ve hře GTA
V Americe se stal otcem. Právě tam potkal svoji partnerku Regan a narodila se jim dcera, která později vyrůstala i v Česku. Lintuniemi bojoval rok v ECHL a další tři kompletní v AHL, než se vrátil do Evropy.
„Zápasy na hřištích soupeřů byly zábavné, zvlášť proto, že jsme často hráli v San Diegu. Je to super místo. Když jsme trávili čas v Santa Monice, připadal jsem si trochu jako ve hře GTA. Ulice vypadaly úplně stejně,“ popisoval se smíchem Lintuniemi.
„A bylo taky skvělé, že si člověk mohl v lednu prostě obléknout kraťasy a žabky a vyrazit do arény,“ dodal.
Během let u Kings se stihl spřátelit s nejvýraznějšími postavami týmu. „Byla to velmi semknutá parta. Nejen samotný tým, ale celá organizace. I největší hvězdy se k nám mladým hráčům chovaly nesmírně přátelsky a snažily se nám pomáhat na ledě i mimo něj,“ prohlásil Lintuniemi.
Rozumí si s Čechem
Blízký vztah si vytvořil například s obráncem Drewem Doughtym, současným kapitánem Los Angeles, který má ve sbírce dva Stanley Cupy a téměř třináct stovek odehraných zápasů. „Zjistili jsme, že máme pár společných zájmů, a pak jsme spolu začali hrát Fifu. Jeho společnost jsem si opravdu oblíbil,“ prozradil Fin.
Teď v Jukuritu si podobně dobře rozumí s Čechem Andrejem Šustrem. Možná i díky tomu, kolik let strávil v extralize mezi jeho krajany. „Je jedním z mých nejlepších kamarádů v týmu. Zrovna minule jsme si volali a kecali jsme asi dvacet minut, protože jsme se oba večer trochu nudili,“ nastínil Lintuniemi.
Na něm i na Šustrovi hra Jukuritu z velké části stojí. Tým z města Mikkeli je v tabulce čtvrtý a vytáhlý Čech kraluje klubovému bodování s 16 asistencemi. Lintuniemi je se šesti zápisy (3+3) třetím nejproduktivnějším bekem mužstva. „Rád bych ve Finsku zůstal,“ řekl směrem k budoucnosti.