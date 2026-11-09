Lakatoš znovu mění dres, odchází ze Slovenska na sever. Kontrakt má zásadní podmínku
Turbulentní sezona útočníka Dominika Lakatoše pokračuje. Po srpnovém vyhazovu z Mladé Boleslavi našel devětadvacetiletý hokejista místo nejprve na Slovensku, nyní se však z Dukly Trenčín přesouvá do Finska. Navíc na renomovanou adresu! Angažoval ho klub Ilves Tampere, který je aktuálně druhý v našlapané tabulce nejvyšší soutěže. „V Dominikovi získáváme soutěživého a bojovného útočníka,“ libuje si sportovní ředitel organizace Timo Koskela.
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Dominik Lakatoš se po přesunu na sever potká také s krajany Lukášem Jaškem a Ondřejem Kosem. Oba v Tampere působí delší dobu, tudíž mohou nově příchozímu předávat zkušenosti. Extraligovému šampionovi s Libercem se tak náramně daří kariérní restart, který musel podstoupit poté, co v Mladé Boleslavi nebyli spokojení s jeho pracovní morálkou ani nasazením.
„Od každého hráče máme jasně nastavená očekávání nejen z hlediska výkonu. Po vyhodnocení dosavadního průběhu přípravy jsme dospěli k závěru, že naše představy a Dominikovo fungování se v tomto směru nepotkávají. Proto jsme se rozhodli spolupráci ukončit. Na tomto kroku panuje shoda napříč vedením klubu i realizačním týmem,“ uvedl na Lakatošovu adresu sportovní ředitel „Bolky“ Tomáš Vlasák, když se s podřízeným loučil.
Kontrakt má háček
Jeho slova jsou nyní zapomenuta. A nový finský zaměstnavatel vysílá do světa zprávu, že Lakatoš je na misi správně nastavený. „Přichází do Ilves vysoce motivovaný, připravený ukázat své dovednosti a zasloužit si svůj herní čas a roli. Je silným hráčem na křídlech i před brankou. Do našeho týmu přináší houževnatost, trenérům nabídne více možností pro rozhodování. Třeba v přesilovkách,“ vysvětluje na klubovém webu Ilves Timo Koskela.
Smlouva má malý háček. O další prodloužení kontraktu musí Lakatoš zabojovat v nadcházejících dvou měsících. V Tampere totiž podepsal jen do poloviny ledna s podmínkou, že do konce sezony setrvá pouze v případě uplatnění opce.
Mezitím ostrouhá trenčínská Dukla, Lakatošův krok však rozhodně není žádnou zradou. S bývalým spoluhráčem z Liberce Brankem Radivojevičem byl rodák z Kolína domluvený na klauzuli, že v případě nabídky z elitních evropských soutěží může předčasně odejít. Sportovní ředitel čtvrtého celku tabulky tak s touto variantou musel počítat.
Na Slovensku si hráč s kontroverzní pověstí vypracoval ve třinácti zápasech bilanci 4+5. Nevyvaroval se ovšem ani 29 trestným minutám, přičemž při debutu stihl rvačku, za kterou ho rozhodčí vyloučili do konce utkání.