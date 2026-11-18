Záhadná absence. Bartošák ve Finsku vypadl ze sestavy, klub mlží o osobních důvodech
- Český hokejový brankář Patrik Bartošák byl ve finském klubu Pelicans Lahti z osobních důvodů okamžitě postaven mimo tým.
- Třiatřicetiletý gólman se po pondělním návratu z Česka neukázal na týmovém tréninku a chyběl v posledních třech zápasech.
- Nečekaná absence přichází v době výsledkové krize mužstva, které prohrálo pět utkání v řadě a spadlo na patnácté místo tabulky.
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Další nečekaná kaňka v kariéře českého hokejového brankáře. Patrik Bartošák je dočasně mimo hru a opustil svůj finský tým Pelicans Lahti. Vedení účastníka nejvyšší soutěže vydalo oficiální prohlášení, že třiatřicetiletý gólman je z osobních důvodů s okamžitou platností postaven mimo aktivity mužstva.
V sestavě chyběl už v posledních třech zápasech. Podle deníku Etelä-Suomen Sanomat se sice v pondělí večer vrátil do Finska z rodného Česka, na týmovém tréninku se ale vůbec neukázal. Kdy, nebo zda vůbec se k hokeji v dohledné době vrátí, není jasné.
Klub plně respektuje jeho soukromí
Finský klub zůstává ohledně jakýchkoliv detailů velmi zdrženlivý a celou věc nechce mediálně rozmazávat. „Jedná se o záležitost patřící výhradně do soukromého života hráče a klub plně respektuje jeho soukromí. Osobní věci nebudeme podrobněji komentovat,“ stojí na oficiálním webu Pelicans.
Vedení klubu zároveň zdůraznilo, že chce normálně pokračovat v přípravě na další zápasy, a požádalo, aby byl trenérskému štábu i zbytku kabiny dopřán klid na práci.
Pro Lahti přitom přichází Bartošákův výpadek v tu nejhorší možnou chvíli. Mužstvo se nachází v hluboké výsledkové krizi, prohrálo pět zápasů v řadě a v tabulce se propadlo až na patnácté místo.
Další z řady mimosportovních problémů
Sám český brankář si přitom po sportovní stránce vedl výborně – v sedmi startech si držel skvělou úspěšnost zákroků 92,3 %. Během jeho nečekané absence musel do brankoviště ve všech třech posledních duelech naskočit zkušený Jussi Olkinuora. Na pozici druhého gólmana se posunul jiný Čech, teprve 18letý František Poletín.
Pro českého fanouška jde bohužel o další z řady mimosportovních problémů, kterými je brankářova kariéra protkána. Už v roce 2015 byl v USA obviněn z domácího násilí, což vedlo k jeho suspendaci organizací Los Angeles Kings.
O čtyři roky později předčasně skončil v mistrovském Třinci poté, co řídil pod vlivem alkoholu a následně nastoupil do léčebny. Kontroverze ho provázely i v nedávné době – s extraligovým Mountfieldem HK u něj došlo k rozvázání smlouvy po hrubém porušení povinností a neomluvených absencích na trénincích.
Následné angažmá ve slovenské Spišské Nové Vsi pak loni kvůli dalším interním prohřeškům skončilo po pouhých několika týdnech.