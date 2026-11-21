Pěsti, góly, velké sny. Sikora se už dvakrát porval na farmě: Radil jsem se i s bitkaři
Shodil delší sestřih a je na „ježka“. Útočník Petr Sikora se změnou pracovní adresy vsadil na novou vizáž. Řadu jiných věcí, pro které proslul v třineckém dresu, si ovšem v zámořské AHL ponechal. Útočník Hershey Bears si buduje jméno typicky pichlavým stylem, sází góly a nebojí se ani bitek. V uplynulém týdnu stihl už druhou rvačku. I tím může zaujmout Washington. „Chtěl bych do NHL, ale nechci říkat co nejdřív. Věřím, že to je otázka času,“ vykládá dvacetiletý talent deníku Sport.
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Tento zápis rezonuje. Petr Sikora za 16 utkání na farmě nasbíral sedm bodů (5+2), ještě víc na sebe ovšem upozornil nebojácností. Proti záloze Penguins v minulém týdnu zbořil dva soupeře a rukavice sundával dřív, než k němu stihl dojet pozorný mstitel. Ve rvačce si Čech počínal mnohem zajímavěji než letos na jaře, kdy ho ještě ve finále play off extraligy zostra poznamenaly pěsti pardubického Patrika Poulíčka.
Ubrání se vůbec?
Pochybovači rozjeli vzkazy, že jestli se Sikora se svým provokativním projevem bude chtít uchytit za Atlantikem, rychle narazí. Jenže představování v AHL zatím probíhá nad očekávání. Zčásti proto, že dvojnásobný medailista z juniorských šampionátů a kapitán poslední české stříbrné dvacítky nepodcenil přípravu. Vedle hokeje se v létě zaměřil na box, docházel hned do dvou tělocvičen.
„Jsem rád, že jsem to podstoupil. Měl jsem boxerskou přípravu, určitě mi něco dala. Bavil jsem se i s našimi bitkaři v týmu, abych věděl co a jak. Naučili mě různé úchopy, což je důležité. Jak už dostanete, nebo dáte první ránu, je z toho přestřelka. Dvakrát jsem byl při bitce celkem fyzicky hotový, snažil jsem se držet, ať se moc nevysiluju. Musíte být zároveň aktivní,“ popisuje mladík fígly rváčů.
Docházel třeba do COMO-3 Gym v Třinci, kterým prošli zápasníci jedné z nejslavnějších MMA organizací Oktagon. A přestože Sikora přiznává, že přímo v akci často promlouvá víc adrenalin než naučené techniky, zčásti mu dřina navíc v rukavicích rozhodně pomohla s adaptací v drsném hokejovém revíru.
„Kluci se tady bijou hodně. Přináší to jinačí atmosféru. Opravdu jsou možná víc agresivní, ale zatím to zvládám v klidu,“ odfrkne si proslulý flegmatik, jemuž náročné momenty nedokážou svázat ruce, naopak s nimi ještě roste.
Město se zábavním parkem
Pomalu si zvyká také na životní změnu. Hershey nepatří k největším hokejovým městům, přestože na zápas si často najde cestu přes devět tisíc fanoušků.