Odepsaný Lakatoš pobláznil Finsko. Má v tom prsty i opomíjený Čech. Změní to Moták?
Ještě nedávno to vypadalo, že jeho kariéra míří do slepé uličky, teď Dominik Lakatoš trhá předpoklady na padrť. Český hokejový rebel v pátek večer pobláznil vyprodanou arénu v Tampere, ve vyprodaném derby sestřelil odvěkého rivala z Tappary čistým hattrickem během devíti minut jediné třetiny a režíroval výhru 6:2. Za jeho bleskovým finským restartem přitom stojí i krajan Lukáš Jašek – muž, který v Tampere nejen zvedá přesilovky a pomáhá s angličtinou, ale zároveň svádí tichý a bolestivý boj s vlastním zdravím. A nejen s tím.
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Můžete prohrát s KooKoo, neporazit Vaasu s Lahti, ale nesmíte padnout v bitvě o Tampere! Páteční derby před kulisou 12 tisíc diváků v Nokia Areně ukradl muž, nad nímž se ještě před pár týdny hromadně lámaly i ty nejtvrdší hole. Dominik Lakatoš režíroval demolici 6:2 a během pěti utkání v dresu Ilvesu vyletěl na bilanci sedmi bodů (4+3). „Byl to perfektní zápas, hattrick před vyprodanou halou, atmosféra byla skvělá,“ zářil Lakatoš po utkání.
Je to příběh jako z hokejové učebnice o druhé, možná třetí šanci. Když v létě obdržel vyhazov z Mladé Boleslavi, kde se trápil, musel vzít zavděk slovenskou extraligou v Trenčíně. Vypadalo to na ukrutný sešup. Jenže přišla nečekaná nabídka z Ilvesu a tady jako by někdo otočil vypínačem.
Jen se někdy ostýchá mluvit
Devětadvacetiletý útočník má kontrakt zatím jen do poloviny ledna, ale už teď je jasné, že na severu zůstane, pokud bude chtít. A pokud ne náhodou v Ilvesu, což se nyní jeví jako nemyslitelné, poperou se o něj ostatní finské týmy. Zvlášť v této sezoně, v níž padají do druhé ligy hned tři týmy, a tomu odpovídá nákupní horečka napříč Evropou.
Lakatošův bleskový restart má v kabině Ilvesu nenápadného, o to však důležitějšího spolutvůrce. Lukáše Jaška.
Znají se od reprezentační šestnáctky, oba jsou ročník 1997, potkali se i v liberecké kabině. Teď v Tampere tvoří osu, která zvedla dříve trápící se přesilovky Ilvesu. Jašek funguje pro svého krajana jako maják v cizím světě – pomůže při poradách s překladem, i když Lakatoš sám statečně bojuje s jazykovou bariérou i před novináři. „Nemusím moc překládat, rozumí docela dobře, jen se někdy ostýchá mluvit,“ usmívá se Jašek. Lakatoš mu to vrací bezmezným obdivem: „Lukáš je dokonalý hráč, je neuvěřitelný,“ vypichuje.
Za nynější českou idylou se ale skrývá i drsná realita vrcholového sportu, která ukazuje na Jaškovu mentální sílu. Teprve minulý týden se vrátil z nemocnice po zranění, o jehož povaze klub taktně mlčí. A už v první třetině derby zatrnulo celé hale – první centr Ilvesu se po přerušení hry pomalu, viditelně v bolestech, odšoural do šatny.
Kdo by čekal konec večera, spletl se. Jašek se vrátil a zápas dohrál. „Bylo to psychicky náročné, musel jsem na pár minut odejít, ale jsem rád, že jsem to zvládl celé,“ přiznal otevřeně. A přidal větu, budící respekt: „Je to problém, se kterým budu muset pravděpodobně žít celou sezonu. Je to, jak to je, ale snažím se ze všech sil.“
V Tampere se tak právě píší dva silné české příběhy najednou. Jeden o tom, jak stačí správná adresa a z odepsaného střelce je přes noc hrdina. A druhý o chlapíkovi, který i přes evidentní útrapy táhne jeden z nejslavnějších finských klubů.
Hovoří se o návratu do extraligy
S Jaškem je pevně spojená i jedna záhada. Proč se nikdy pořádně neprosadil v národním týmu? O jeho kvalitách se všeobecně ví, avšak žádný z českých trenérů zatím Jaška nedokázal pořádně zakomponovat do svých plánů. Třeba v minulé sezoně šikovný a rychlý pravák zvládl 59 bodů (12+47) v 69 utkáních finské Liigy, nyní je už na 17 bodech (7+10) ve 14 bitvách, své si odehrál ve Švédsku, skoro celou poslední dekádu působil v cizině, včetně AHL.
Občas národní pozvánku dostal, málokdy však obdržel opakovanou šanci a téměř nikdy stěžejní roli. Změní se něco s nástupem realizačního štábu Zdeňka Motáka?
Mimochodem se také spekuluje o tom, že se Lukáš Jašek po sezoně vrátí do extraligy. Nejvíc se hovoří o Třinci, odkud pochází.