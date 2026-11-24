Jordán v žebříčku platů ve finské lize: 7 milionů a královská pozice! Bodují i cizinci z extraligy
Podle dostupných informací je platovým králem finské Liigy. Obránce Michal Jordán nastupuje v dresu Pelicans čtvrtou sezonu a na severu Evropy si vydělá přes sedm milionů korun za rok. S údaji přišel web Iltalehti.fi, který vychází z dat o daních za rok 2025. Vedle Jordána patří mezi hokejisty s nejvyšší gáží také Daniel Brickley a Antoine Morand, kteří letos přišli do extraligy. Uvedené částky nemusí být konečné, protože ve Finsku můžou hráči až polovinu příjmu (maximálně 200 tisíc eur) vložit do hráčských fondů, kde nepodléhají danění. Přehled nejlépe placených hráčů finské ligy v roce 2024 ZDE>>>
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
10. Teemu Eronen (36, FIN, O), JYP
Plat: 171 912 eur (4 203 248 Kč)
Zdálo se, že v Jyväskylä našel ideální nové angažmá. Teemu Eronen po příchodu z Pelicans dostal na dres céčko, začal 20 body (6+14) a v sezoně 2024/25 vylepšil svůj zápis na 39 zářezů (10+29). Jenže to od něj bylo víceméně všechno. Vleklé zdravotní problémy pustily zkušeného beka v minulém ročníku jen do devíti duelů, od 28. února na další start čeká. I přes vynechání velké části roku nechybí Eronen mezi nejlépe placenými hráči za poslední daňové období.
9. Pekka Jormakka (36, FIN, Ú), JYP
Plat: 182 758 eur (4 468 433 Kč)
Po přestupu z Jukuritu, kde plnil roli kapitána, v Jyväskylä nenavázal na dřívější čísla. V prvním ročníku velkou část dlouhodobé fáze vynechal a skončil na 14 bodech (3+11), v další sezoně se zvedl na 25 příspěvků (11+14). Poté, co si ve Finsku za rok 2025 slušně vydělal, zamířil do Zvolenu, ale už po šesti duelech se se Slovenskem rozloučil. V Jukuritu ale zatím zkušený útočník sbírá víc minusových (-7) než kanadských bodů (0+0). Těšit může aspoň průběžně čtvrté místo v tabulce Liigy.
8. Antoine Morand (27, CAN, Ú), Lukko
Plat: 198 200 € (4 845 990 Kč)
Marně bojoval o NHL, pro další rozvoj si zvolil cestu Finskem. Antoine Morand na sebe upozornil v SaiPě, podobné výkony podával i po přestupu do Lukka. Ve dvou kompletních ročnících dosáhl na 25 (9+16) a 29 bodů (10+19 a vyslyšel vábení z extraligy. V létě si sedmadvacetiletý Kanaďan plácl s Mladou Boleslaví, kde měl pozvednout chřadnoucí produktivitu. Ve 12 duelech začal sedmi (2+5) zápisy, jenže pak přišlo zranění. Od konce října Morand schází v sestavě Bruslařů, kteří bez něj prohráli pět ze šesti klání.
7. Tommi Tikka (31, FIN, Ú), Kärpät
Plat: 211 741 eur (5 177 067 Kč)*
Do finančního žebříčku proklouzl jako teprve třetí domácí hráč a druhý útočník. Tommi Tikka rozdělil rok 2025 mezi švédské HV71 a finský Kärpät. V posledních letech přitom jednatřicetiletý forvard hodně slevil z dřívějších čísel. Zatímco před odchodem do SHL v roce 2023 bral ještě 30 bodů (17+13), později se této cifře nikdy nepřiblížil. V Jönköpingu nepřekonal desetibodovou hranici, v Oulu začal 11 zápisy (3+8). Naději na zlepšení přinesl až aktuální ročník a 10 bodů (3+7) ve 23 startech.
* Hráč v Liize nehrál celý rok 2025
6. Daniel Brickley (31, USA, O), Tappara
Plat: 214 898 eur (5 254 256 Kč)
V Liize strávil pouhé dvě sezony a hned se zařadil mezi nejlépe placené muže soutěže. Bývalý zadák Los Angeles Kings zaujal v dresu Tappary 37 (9+28) a 31 body (6+25) a řekl si o laso z české extraligy. Do Karlových Varů přišel jako finský mistr, při jízdě za pohárem přidal v play off osm zápisů do statistik (2+6). V Energii bodové tempo prověřeného beka zpomalilo. Za prvních 19 střetnutí se prosadil Brickley jen pětkrát (1+4) a ročník má rozeběhnutý na pouhých čtrnáct zářezů v produktivitě.
5. Jakob Stenqvist (28, SWE, O), Lukko
Plat: 219 393 eur (5 364 158 Kč)
Pravidelně patří mezi nejproduktivnější beky Liigy a zaslouženě vystoupal mezi nejlépe vydělávající hráče ve Finsku. Osmadvacetiletý bek hraje za Luuko čtvrtý ročník, postupně se vyšplhal na 35 (6+29), 44 (5+39) a naposledy 39 bodů (14+25). Aktuální sezonu rozjel znovu směrem ke čtyřicetibodové hranici a potvrzuje vysokou kvalitu. Za rok 2024 ještě mezi nejlépe placenými hokejisty nefiguroval, tentokrát je třetím bekem v první pětce. S Raumou zatím kraluje severské soutěži.
4. Ilari Melart (37, FIN, O), HIFK
Plat: 237 691 eur (5 811 544 Kč)
Veterán v obranných řadách si v roce 2025 vyměnil roli kapitána HIFK právě s Iirem Pakarinenem. Zároveň se umenšila v případě Ilariho Melarta role v mužstvu. Naposledy odehrál zkušený zadák jen 25 utkání základní části a bral šest bodů (2+4). Přesto se může chlubit čtvrtou nejvyšší gáží. O rok dříve uzavíral elitní desítku (190 563 €), za kalendářní období 2025 si polepšil téměř o 50 tisíc eur. Kontrakt vyprší Melartovi po sezoně, kdy mu bude už 38 let. Tentokrát by mohl zvládnout kompletní ročník.
3. Iiro Pakarinen (35, FIN, Ú), HIFK
Plat: 253 800 eur (6 205 410 Kč)
Kapitán HIFK je na žebříčku nejlépe placeným Finem. V ročníku 2024/25 si vytvořil osobní maximum v Liize, když v 58 zápasech bral 42 bodů (30+12). Už naposledy se ale propadl na pouhých 11 zápisů (6+5), byť kvůli zranění nastoupil jen do 22 utkání základní části. Oprávněnost vysoké gáže dokazuje někdejší hráč NHL v aktuálním ročníku. Po 23 duelech drží průměr bodu na zápas (10+13) a s týmem chce dál než do předkola jako naposledy.
2. Niklas Rubin (30, SWE, B), Ässät/Kärpät
Plat: 277 308 eur (6 780 180 Kč)
Upozornil na sebe ve finském Ässätu, konkurenci ho přetáhl před minulou sezonou Kärpät. V Oulu ceněný Švéd zatím marně hledá dřívější formu. Z 91,5 procenta se propadl naposledy na rovných 90 procent, v aktuálním ročníku zůstává pod touto hranicí. V žebříčku nejlépe placených hráčů finské Liigy už je stálicí. Za rok 2024 byl pátý (247 620 €), o rok později si polepšil o třicet tisíc euro a tři místa. Naposledy zůstalo Oulu za očekáváním, tentokrát je na tom lépe a drží play off příčky.
1. Michal Jordán (36, CZE, O), Pelicans
Plat: 301 289 eur (7 366 516 Kč)
Ve Finsku na podzim rozehrál už čtvrtou sezonu, v týmu Pelicans dostal roli kapitána. Za uplynulý kalendářní rok skončil Michal Jordán dokonce jako platový král Liigy. Jako jediný se přehoupl přes hranici tří set tisíc eur. Během dvou ročníků, které do roku 2025 zasáhly, odehrál 127 zápasů a posbíral 44 bodů (9+35). Celek z Lahti se jednou zachraňoval z předposledního místa, poté vypadl ve čtvrtfinále play off. Momentálně jsou Pelicans čtrnáctí a jejich kapitán na šesti bodech (2+4).
Další zajímaví hráči z českého pohledu
|HRÁČ
|KLUB A POST
|PŘÍJEM
|Steven Jandric
|Lukko (Ú)
|151 401 € (3 701 754 Kč)
|Kristian Vesalainen
|HIFK/HPK (Ú)
|123 862 € (3 028 425 Kč)*
|Tarmo Reunanen
|TPS (O)
|101 711 € (2 486 833 Kč)*
|Ondřej Trejbal
|SaiPa (O)
|81 217 € (1 985 755 Kč)
|Radek Kučeřík
|Ässät/Ilves (O)
|71 560 € (1 749 642 Kč)
|Tobias Winberg
|JYP (O)
|62 787 € (1 535 142 Kč)*
|Elmeri Eronen
|HPK (O)
|50 331 € (1 230 592 Kč)*
|Ondřej Pavel
|Tappara (Ú)
|48 226 € (1 179 125 Kč)*
|Ondřej Kos
|Ilves (Ú)
|19 993 € (488 828 Kč)
|Oskars Batna
|Pelicans (Ú)
|19 698 € (481 616 Kč)*