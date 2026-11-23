Kdo je pro, aby u nás Bartošák (ne)zůstal? Kabina Lahti má hlasovat o českém rebelovi
Finský klub Pelicans Lahti řeší mimořádně citlivou situaci kolem hokejového brankáře Patrika Bartošáka. Podle informací finského podcastu Urheilucast se do rozhodování o jeho dalším působení v týmu zapojili přímo samotní spoluhráči.
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Moderátor pořadu Esko Seppänen uvedl, že hráči Pelicans mají formou mimořádného hlasování rozhodnout o tom, zda český gólman ztratil jejich důvěru. Hlasování už podle Seppänena mělo proběhnout.
Kabina má mít údajně pádné důvody být zklamaná z Bartošákova chování, přičemž se v zákulisí spekuluje i o možném porušení vnitřních pravidel klubu.
„Nemá smysl spekulovat o konkrétním důvodu jeho absence, ale kroky, které se kolem celé věci podnikají, jsou stejně neobvyklé jako i zajímavé,“ okomentoval dění v klubu Seppänen.
Po sportovní stránce ztráta
Vedení Pelicans minulý týden oficiálně oznámilo, že Bartošák se z osobních důvodů ocitl mimo tým. V soutěžním utkání se naposledy objevil 31. října a podle zpráv z Lahti se nyní klub připravuje na variantu, že se bez své jedničky bude muset obejít delší dobu.
Pro finský celek by šlo o citelnou sportovní ztrátu. Bartošák se dlouhodobě řadí k nejlepším brankářům nejvyšší finské Liigy a svou formu potvrzoval i v aktuálním ročníku, kdy v sedmi odchytaných zápasech držel úspěšnost zákroků na hranici 92,3 procenta.
Zda v dresu Pelicans přidá další starty, nyní závisí především na postoji vlastní kabiny.