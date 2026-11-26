Česko-slovenský konflikt v AHL! Někdejší útočník Hradce krosčekoval Sikoru do krku
V extralize proti sobě nastoupili dvakrát. Poprvé 17. listopadu 2023, kdy tehdy sedmnáctiletý Petr Sikora v české nejvyšší soutěži debutoval. Ačkoliv je mezi ním a Oliverem Okuliarem šestiletý věkový rozdíl, možná spolu mají nevyřízené účty. V zápase AHL mezi Hershey Bears a Wilkes-Barre/Scranton seslal bývalý útočník Hradce Králové českého mladíka k zemi tvrdým krosčekem do krku. Následovala mela mezi oběma tábory.
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Za stavu 1:3 v neprospěch jeho Wilkes-Barre/Scranton předvedl v polovině třetí třetiny ukázkový blikanec. Oliver Okuliar neudržel nervy, když k němu přijel Petr Sikora a cosi na něj křičel. Tvrdým krosčekem poslal českého mladíka k ledu.
Okuliar vyvolal melu
„Tohle si Okuliar nemůže dovolit. Podle mého názoru ho za to čeká disciplinární trest v podobě zastavení činnosti,“ vyťukal na sociální síť X zámořský novinář Tony Androckitis.
Po slovenském útočníkovi, který v roce 2023 vystřelil Hradci Králové historické finále, se začal sápat obránce Dylan McIlrath. Sotva emoce ochladly, Okuliar zamířil na trestnou lavici, kde však dlouho nevydržel. Dostal trest do konce utkání a farma Pittsburghu inkasovala v následném oslabení další dvě branky. Duel nakonec skončil výsledkem 6:1 pro Bears, Sikora v něm zapsal dvě asistence.
„V první třetině jsme nepředvedli náš nejlepší výkon. Řekl bych, že ani část druhé třetiny nebyla ideální,“ přiznal obránce Hershey Jonny Brodzinski. „Museli jsme se o hodně opřít o gólmana a pak jsme postupně začali nacházet svůj rytmus. Dostali jsme pětiminutovou přesilovku a potom jsme soupeře definitivně dorazili.“
Extraligová rozepře se Zohornou
Ačkoliv se Sikora s Okuliarem potkali v extralize jen ve dvou zápasech, oba jsou známí tím, že vypjaté momenty doslova vyhledávají. Sikora pravidelně dráždil nejen soupeře Třince, ale také soky na světových šampionátech juniorů.
Dobře známá je i Okuliarova rozepře s Tomášem Zohornou. Ten ve východočeském derby v play off 2024 počastoval slovenského útočníka slovy: „Nauč se česky, ty Maďare.“ Soupeř gesty na oplátku naznačoval, že Zohorna hraje v Dynamu jen pro peníze.