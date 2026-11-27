Trenčín čelí výhrůžkám z Běloruska a vyřadil trucující kanadskou hvězdu. Důvodem je KHL
Je okolo něj pořádně horko. Kanadský obránce Ryan Merkley zazářil ve slovenské lize a probudil zájem z Ruska. Vedení trenčínského klubu informoval o zájmu odejít do Petrohradu, jenže situace nabrala nečekaný vývoj. Dukla neobdržela oficiální žádost o přestup, namísto toho ji kontaktoval anonym s běloruským telefonním číslem. „Komunikace opakovaně obsahovala výhrůžky a nátlak vůči našemu klubu,“ uvedli zástupci Trenčína ve stanovisku. Merkleyho zatím vyřadili z týmu.
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Není divu, že vzbudil zájem. Ryan Merkley byl v roce 2018 draftovaný do NHL už v prvním kole z 21. místa. Za San Jose pak v elitní lize odehrál 39 utkání, většinu času ale nastupoval na farmě, než se před třemi lety přesunul do KHL. Přes angažmá v německém Straubingu zamířil šestadvacetiletý Kanaďan letos na Slovensko. V Trenčíně se okamžitě chytil a ve 22 zápasech zazářil 17 body (3+14).
Také proto přilétlo laso z KHL. „Hráč nás před několika dny informoval o svém zájmu opustit Duklu Trenčín a pokračovat v kariéře v SKA Petrohrad. Následně klub kontaktovala osoba z běloruského telefonního čísla, která se odmítla identifikovat a deklarovala, že disponuje nabídkou pro našeho hráče,“ vysvětluje organizace situaci v oficiálním stanovisku.
„Komunikace ze strany této osoby opakovaně obsahovala výhrůžky a nátlak vůči našemu klubu v případě, že hráči neumožníme odchod. Do dnešního dne nás přitom nikdo z oficiálních představitelů SKA Petrohrad nekontaktoval,“ stojí dál v prohlášení.
Za tým do odvolání nenastoupí
Podle něj Merkley informoval klub písemnou formou o tom, že dál nemá zájem za Trenčín nastupovat. Dukla zareagovala okamžitým přeřazením hráče do individuálního tréninkového režimu. Za tým nebude až do odvolání nastupovat.
„Hráč má s naším klubem platnou smlouvu, která ho neopravňuje k jednostrannému odchodu. Jako nové vedení klubu se snažíme hráčům vytvářet nadstandardní podmínky v kontextu slovenské extraligy, a to po finanční, sportovní i organizační stránce. Na oplátku od každého hráče očekáváme profesionalitu, respekt vůči klubu, spoluhráčům, fanouškům, a především dodržování smluvních závazků,“ napsali zástupci Trenčína.
Veřejně zároveň vyhlásili, že za současných okolností Merkleymu neumožní přestoupit do jiného celku. „Dukla Trenčín nebude ustupovat nátlaku ani akceptovat jednostranné nerespektování platných smluv. Pokud nás potenciální zájemce oficiálně nekontaktuje a nezačne s námi korektně rokovat, o jeho uvolnění nebudeme uvažovat,“ deklarovala slovenská organizace.
Podle zveřejněného textu vedení komunikovalo o tomto rozhodnutí s realizačním štábem i s lídry týmu. Jak trenéři, tak hráči vyjádřili jednoznačnou podporu při tomto postupu. „Žádný jednotlivec není nad klubem. Zájmy Dukly Trenčín pro nás budou vždy na prvním místě,“ stojí na konci stanoviska.
Fanoušci stojí za klubem
Na stranu Dukly se v tomto sporu postavili i její fanoušci. Už během čtvrtka zveřejnili na sociálních sítích vlastní prohlášení. „Odmítnutí nastupovat za Duklu navzdory platné smlouvě považujeme za neakceptovatelné a neuctivé vůči klubu, spoluhráčům a především vůči fanouškům,“ vzkázali příznivci Trenčína.
Nad budoucností kanadského beka dál visí otazník. Merkley byl v dosavadním průběhu sezony druhým nejproduktivnějším hráčem klubu za krajanem Jaedonem Descheneauem (13+9). Jeho výpadek ze sestavy znamená pro Duklu zásadní oslabení. Trenčín v průběhu ročníku už opustil Čech Dominik Lakatoš (4+5), který po 13 zápasech vyslyšel volání z finské nejvyšší soutěže.