Skandál ve Finsku: fanoušci vytáhli choreo s Putinem, pak ukázali vlajku Severní Koreje
- Příznivci Kärpät Oulu vytáhli při duelu s Jokeritem kontroverzní choreo s postavou připomínající Vladimira Putina a prostitutkou se symbolem soupeře.
Klub z Oulu se od neschválené akce distancoval a vedení finské ligy zahájilo vyšetřování s pondělním verdiktem o trestech.
Kotel Oulu reagoval fotografií vlajky Severní Koreje s logem soutěže a proti přísné regulaci se postavili i fanoušci Jokeritu.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Během zápasu Kärpät Oulu proti Jokeritu domácí fanoušci v kotli rozvinuli choreo, na němž byla namalovaná postava připomínající Vladimira Putina s kalhotami staženými ke kotníkům a vedle ní prostitutka s hlavou šaška, jehož má ve znaku helsinský klub. Pod tím stálo: „A kotel z Jižní tribuny přihlíží odvedle“ jako narážka na jeho fanoušky. Pozdvižení bylo na světě.
Spojení Jokeritu s Ruskem
Jokerit v letech 2014 až 2022 působil v KHL, než z ní po ruské invazi na Ukrajinu odešel. Jeho žádost do nejvyšší finské soutěže byla zamítnuta. Jednu sezonu tým nikde nehrál, ale během dalších tří let se přes druhou Mestis Liigu probojoval zpátky. Transparent v hledišti odkazoval na nedávné vazby Jokeritu na Rusko. Ve Finsku vzbudil pořádný poprask.
Fanoušky Kärpät odsoudilo vedení soutěže, distancoval se od něj i klub z Oulu. „K danému choreu nebylo uděleno povolení a v žádném případě nereprezentuje hodnoty klubu Oulun Kärpät,“ stálo v tiskovém prohlášení. Liiga oznámila, že zahájí vyšetřování případu a rozhodnutí o případných sankcích padne v pondělí.
„No, to je tedy nadělení! Dělají klauny sami ze sebe. Morálně se vyvyšujícím šéfům ligy zřejmě nedošlo, že choreo nebylo politickým prohlášení, ale poselstvím zcela v duchu fanouškovský kultury,“ reagoval novinář Anssi Karjalainen v podcastu deníku Iltalehti.
Protestují proti cenzuře
K věci se vyjádřila i fanouškovská skupina Kärppien Poromafia z Oulu. Na fotografii zveřejněné na sociálních sítích její členové vytáhli vlajku komunistické Severní Koreje s přidaným logem finské nejvyšší soutěže.
Liiga už v říjnu oznámila, že veškerá chorea a nápisy vnášené do ochozů musejí být předem schváleny. K záležitosti se vyslovila rovněž skupina skalních fanoušků Jokerit EP06. Na svém účtu na Instagramu zveřejnila video, v němž se postavila proti těmto pravidlům.
„Je možné zakázat posměšky namířené proti soupeři a do rozsahu nových omezení obsahu spadá dokonce i oblečení jednotlivých diváků,“ uvedla na videu.
Skupina vznesla k vedení soutěže dotaz, jaký bezpečnostní problém má taková cenzura vyřešit. Odpovědi se nedočkala. „Chceme, aby na finských hokejových tribunách byl prostor pro emoce, kreativitu, provokaci i konfrontaci,“ prohlásila. Domnívá se, že regulace snižují motivaci fanoušků.
Tabulka finské ligy
|#
|Tým (Zápasy)
|Body
|1.
|Lukko
|55 b
|2.
|Ilves
|54 b
|3.
|JYP
|50 b
|4.
|Jukurit
|45 b
|5.
|SaiPa
|43 b
|6.
|Ässät
|40 b
|7.
|HIFK
|40 b
|8.
|Kärpät
|40 b
|9.
|TPS
|39 b
|10.
|Kiekko-Espoo
|38 b
|11.
|HPK
|33 b
|12.
|Tappara
|33 b
|13.
|Vaasan Sport
|33 b
|14.
|Pelicans
|31 b
|15.
|KalPa
|27 b
|16.
|Jokerit
|23 b
|17.
|KooKoo
|15 b