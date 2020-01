Tři měsíce před MS se chystá velký třesk. Osmnáctku má trénovat Petr | iSport.cz

Přesně tři měsíce před startem mistrovství světa do 18 let se podle informací deníku Sport chystá třesk u české reprezentace. Dosavadního trenéra Karla Berana má nahradit Jakub Petr, který byl naposledy generálním manažerem a trenérem Vítkovic. Petr už národní tým do 18 let vedl, v roce 2014 s ním slavil stříbro na mistrovství světa. Dvě sezony pak šéfoval i české dvacítce.

Slabé výsledky reprezentační osmnáctky, nevýrazná herní vystoupení v průběhu sezony a výbuch na posledním turnaji ve švýcarském Zuchwilu. To by měly být důvody, které podle všeho vyburcovaly šéftrenéra Českého hokeje Filipa Pešána k ráznému kroku. Trenéra Karla Berana má ještě před mistrovstvím světa nahradit Jakub Petr.

Šéftrenér Filip Pešán na přímý dotaz nereagoval. Telefonicky nebyl k zastižení a na sms zprávu neodpověděl. Konkrétní nechtěl být ani Jakub Petr. Po předčasném konci ve Vítkovicích, kde byl poslední čtyři roky trenérem a generálním manažerem, je aktuálně bez angažmá. Nezastírá, že případné nabídky má k nadcházející sezoně. K reprezentaci do osmnácti let se ale vyjadřovat nechtěl.

„Není o čem mluvit. Pokud by něco bylo, musí to nejdřív oznámit svaz,“ reagoval na přímý dotaz Jakub Petr. „Žádný další komentář k tomu dát nemůžu.“

Mistrovství světa do 18 let se bude hrát 16. až 24. dubna v amerických městech Ann Arbor a Plymouth. Češi se ve skupině postupně utkají s Německem, Finskem, USA a Ruskem. Vzhledem k aktuální síle a kvalitě německé osmnáctky je celkem jasné, že národní tým čeká extrémně náročná šichta.

To ostatně po nedávném mistrovství světa do 20 let uznal i Pešán. Na přímý dotaz, zda se pro šampionát osmnáctek připojí coby šéftrenér k realizačnímu týmu, tehdy odpověděl: „Nevím, jak moc by to bylo kolegiální. Jednoznačně ale do Ameriky pocestuju. Vím, že nás tam všechny čeká hodně práce.“

Proč by se trenéři narychlo měnili v rozjeté sezoně? Velká nespokojenost s výkony a předváděnou hrou panovala především po posledním turnaji ve švýcarském Zuchwilu, kde česká osmnáctka skončila suverénně poslední s jediným bodem ze čtyř zápasů. Prohrála s Německem 1:4, Finskem 3:8, Slovenskem 3:4 po nájezdech, se Švýcarskem 1:5.

Na předchozím turnaji ve Švédsku byly výsledky o něco příznivější (USA 0:1, Švýcarsko 1:0, Finsko 3:2 po nájezdech, Švédsko 1:3), nicméně i tak panovaly ke hře výhrady. A ještě dřív skončila česká osmnáctka na prestižním Hlinka Gretzky Cupu pátá (Švýcarsko 4:3 po nájezdech, Finsko 1:5, Kanada 1:7, USA 4:3 v prodloužení). Pešán byl už tehdy na trenérském semináři hodně kritický.

Beran nahradil v létě u reprezentační osmnáctky Aloise Hadamczika, který měl smlouvu na jeden rok. Beran už dřív ročník 2002 vedl ve výběrech U16 a U17, vrátil se tedy k dobře známému týmu. „Já věděl, že mám smlouvu na rok,“ říkal po změně Hadamczik. „Osmnáctku vede ten, kdo postupuje zespodu. Je logické, že ji přebírá Karel Beran, když vedl nižší ročníky. Ty kluky zná velmi dobře.“

Beran před rokem v únoru dovedl sedmnáctku ke zlaté medaili na Evropském olympijském festivalu mládeže v Sarajevu (Rusko 2:1, Švýcarsko 3:0, Bělorusko 3:1), na prestižním World Hockey Challenge v Kanadě ovšem Češi obsadili až sedmou příčku.

Na blížícím se mistrovství světa tedy Beran, který je trenérem juniorského týmu Olomouce, už národní tým podle všeho nepovede. Má ho nahradit Petr. Měl tým vést už na generálce před šampionátem, kterým bude Turnaj pěti zemí v Klášterci nad Ohří a Chomutově. Pak je v plánu pouze kemp v Česku a Americe.