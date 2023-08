ONLINE: Česko - Finsko 2:1. Boj o finále. Osmnáctka řádí, ale inkasovala

Čeští hokejisté do 18 let se radují z gólu v duelu proti USA • ČTK / Šálek Václav

Čeští hokejisté do 18 let oslavují gól útočníka Adama Titlbacha (uprostřed) • ČTK / Šálek Václav

Vychytralý útočník české reprezentace do 18 let Maxmilian Curran zkouší zpoza branky překvapit rozehrávající Němce • ČTK / Šálek Václav

Česká osmnáctka bojuje na Hlinka Gretzky Cupu o postup do finále • ČTK / Šálek Václav

V základní skupině velice zaujali atraktivním hokejem. Nyní čeští hokejisté do 18 let hrají zápas, který rozhodne o medailovém úspěchu na Hlinka Gretzky Cupu. V semifinále prestižního turnaje výběr kouče Davida Čermáka v Břeclavi čelí Finsku. Dokáže parta kolem talentovaného útočníka Adama Benáka znovu zazářit a postoupit do finále? Češi mají herně navrch a vedou po dobré práci Kosa, který před brankou našel skórujícího Titlbacha. Tečí se pak prosadil Jecho. Jenže Seveřané snížili v přesilovce. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.