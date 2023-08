ONLINE: Česko - Kanada 2:2. Drama ve finále! Přesilová hra v prodloužení

Adam Jecho a další mladíci do 18 let chtějí Česku vrátit zlato z Hlinkova poháru • ČTK / Šálek Václav

Čeští hokejisté do 18 let oslavují gól útočníka Adama Titlbacha (uprostřed) • ČTK / Šálek Václav

Český tahoun reprezentace do 18 let Adam Benák slaví branku z hole Adama Titlbacha • ČTK / Uhlíř Patrik

Gólman českého výběru do 18 let Jakub Milota inkasuje proti Kanadě • ČTK / Uhlíř Patrik

Čeští mladíci do 18 let se radují z finálové branky Matěje Kubiesy na Hlinka Gretzky Cupu • ČTK / Uhlíř Patrik

Je to tady. Čeští hokejisté do 18 let se v sobotu přetahují s Kanadou o zlaté medaile na Hlinka Gretzky Cupu. Výtečně hrající výběr trenéra Davida Čermáka po jasném výsledku 8:2 postoupil přes Finsko a sebevědomí mu nechybí. Tým okolo lídra Adama Benáka chce Česku vrátit první příčku z roku 2016. Prolomí sedmileté čekání? Skóre otevřel Adam Titlbach, obrat však Kanada zvládla v průběhu druhé části. Češi srovnali na 2:2 díky Kubiesy v závěru základní hrací doby v přesilovce, v brankovišti září Jakub Milota. Mladíci hrají v nastavení přesilovku. Sleduje ONLINE z finálového klání na webu iSport.cz.