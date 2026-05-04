Nedvěd po konci ve Spartě dlouho bez práce nezůstane. Vezme si s sebou i kolegy
Vše musí ještě posvětit výkonný výbor Českého hokeje, ovšem podle informací iSportu razantní změna v uvažovaném záměru nenastane. Úspěšného kouče Patrika Augustu (56) a jeho realizační štáb má u reprezentačního výběru do dvaceti let nahradit ten ze Sparty. A rovnou by mělo jít o kompletní trojlístek v podání Jaroslav Nedvěd, Patrik Martinec a Valdemar Jiruš.
Posvěcení má přijít na nejbližším zasedání hokejové vlády v příštím týdnu. V zákulisí už se nějaký čas spekulovalo, že nastanou škatulata na trase svaz – Sparta a zpět. Tedy, že uvolněný prostor po Patriku Augustovi, jemuž se před dlouhou dobou nachystalo místo v pražském klubu, zaplní právě Jaroslav Nedvěd.
Ten na adresu svého bývalého hráčského působiště naskočil v říjnu minulého roku poté, co nahradil odvolaného kouče Pavla Grosse. Společně s asistenty Patrikem Martincem a Valdemarem Jirušem byli předem postaveni před hotovou věc – šichta do konce tohoto ročníku s tím, že pak nastoupí Augusta a jeho lidé.
Původně se Nedvěd objevoval na seznamu možných kolegů Patrika Augusty, časem se jeho jméno vytratilo. Zřejmě poté, co se trojnásobný medailový kouč z poslední tří turnajů MS do dvaceti let dohodl na spolupráci s Ladislavem Šmídem. S ním se potkal během angažmá v Liberci a navzájem si sedli.
Nedvědovi se po semifinálové sezoně sešlo víc pracovních příležitostí, jedna k němu přistála z extraligové Olomouce. Tu s díky odmítl a nyní se tedy vrhne na prestižní post, jenž v posledních letech pomáhá český hokej vracet na světové světlo. Další šampionát juniorů se uskuteční na přelomu roku v kanadských městech Edmonton a Red Deer.
Šestapadesátiletý Nedvěd se tak vrátí k rozdělané práci s hráči, s nimiž ještě loni v létě sdílel jednu kabinu v rámci Hlinka Gretzky Cupu. Šlo o výběr do osmnácti let, jenž v minulých dnech získal bronzovou medaili na MS v Bratislavě a Trenčíně. Nedvědovu pozici během sezony obsadil pardubický Jakub Venc, nicméně nyní již bývalý kouč Sparty některá česká utkání na Slovensku přímo navštívil.
Uvažovaný asistent Jaroslava Nedvěda u dvacítky Valdemar Jiruš se ke konci této sezony domluvil rovněž na angažmá v budějovickém Motoru.