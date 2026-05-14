Noví trenéři reprezentace! Dvacítku povede Tomajko, osmnáctku bývalý kouč Sparty
Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko, který v aktuální sezoně vedl osmnáctku a získal s ní bronzovou medaili na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj převezme Jaroslav Nedvěd, jenž naposledy trénoval pražskou Spartu. Český svaz ledního hokeje (ČSLH) informoval o rozhodnutí výkonného výboru v tiskové zprávě.
Podle původních plánů měl juniorský národní tým vést Zdeněk Moták, který se ale po oznámeném odchodu Radima Rulíka ze střídačky seniorské reprezentace posunul k „áčku“.
Hokejový svaz zároveň s předstihem oznámil, že Nedvěd se po roce u týmu do 18 let posune ke dvacítce.
„Chceme, aby na sebe jednotlivé reprezentační výběry dobře navazovaly a aby mezi sebou realizační týmy jednotlivých kategorií úzce spolupracovaly," uvedl prezident ČSLH Alois Hadamczik.
Juniory společně s Tomajkem povedou asistenti Zdeněk Kutlák a Jakub Venc, osmnáctku s Nedvědem asistent Patrik Martinec. Hlavním trenérem týmu do 17 let bude Tomáš Andrys, šestnáctku povede Marek Melenovský.
Realizační týmy mládežnických reprezentací pro sezonu 2026/27
Reprezentace U20
Hlavní trenér: Jan Tomajko
Asistenti trenéra: Zdeněk Kutlák, Jakub Venc
Trenér brankářů: Marek Schwarz
Reprezentace U18
Hlavní trenér: Jaroslav Nedvěd
Asistent trenéra: Patrik Martinec
Trenér brankářů: Martin Láska
Reprezentace U17
Hlavní trenér: Tomáš Andrys
Asistent trenéra: Lukáš Krajíček
Trenér brankářů: Lukáš Mensator
Reprezentace U16
Hlavní trenér: Marek Melenovský
Asistent trenéra: Libor Procházka
Asistent trenéra: Radek Bělohlav