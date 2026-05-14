Noví trenéři reprezentace! Dvacítku povede Tomajko, osmnáctku bývalý kouč Sparty

Hlavní trenér Jan Tomajko s bronzovou medailí na MS U18
ČTK, iSport.cz
Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko, který v aktuální sezoně vedl osmnáctku a získal s ní bronzovou medaili na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj převezme Jaroslav Nedvěd, jenž naposledy trénoval pražskou Spartu. Český svaz ledního hokeje (ČSLH) informoval o rozhodnutí výkonného výboru v tiskové zprávě.

Podle původních plánů měl juniorský národní tým vést Zdeněk Moták, který se ale po oznámeném odchodu Radima Rulíka ze střídačky seniorské reprezentace posunul k „áčku“.

Hokejový svaz zároveň s předstihem oznámil, že Nedvěd se po roce u týmu do 18 let posune ke dvacítce.

„Chceme, aby na sebe jednotlivé reprezentační výběry dobře navazovaly a aby mezi sebou realizační týmy jednotlivých kategorií úzce spolupracovaly," uvedl prezident ČSLH Alois Hadamczik.

Juniory společně s Tomajkem povedou asistenti Zdeněk Kutlák a Jakub Venc, osmnáctku s Nedvědem asistent Patrik Martinec. Hlavním trenérem týmu do 17 let bude Tomáš Andrys, šestnáctku povede Marek Melenovský.

Realizační týmy mládežnických reprezentací pro sezonu 2026/27

Reprezentace U20
Hlavní trenér: Jan Tomajko
Asistenti trenéra: Zdeněk Kutlák, Jakub Venc
Trenér brankářů: Marek Schwarz

Reprezentace U18
Hlavní trenér: Jaroslav Nedvěd
Asistent trenéra: Patrik Martinec
Trenér brankářů: Martin Láska

Reprezentace U17
Hlavní trenér: Tomáš Andrys
Asistent trenéra: Lukáš Krajíček
Trenér brankářů: Lukáš Mensator

Reprezentace U16
Hlavní trenér: Marek Melenovský
Asistent trenéra: Libor Procházka
Asistent trenéra: Radek Bělohlav

