Nedvěd potvrzuje: Ve Spartě bych nejradši zůstal. Měl nabídky z extraligy, juniory dostane
V půlce dubna skončil po prohraném semifinále Jaroslav Nedvěd jako trenér Sparty. Realitu, že tým po něm převezme Patrik Augusta, znal dávno. Už se chystal na rošádu, kdy místo svého náhradníka dostane na povel letos stříbrnou dvacítku. Ovšem také z toho sešlo. „S touhle prací jsem tolik nekalkuloval,“ neskrývá nakonec kouč reprezentační kategorie do 18 let. Ve slezských Kravařích v tomto týdnu svolal první kemp o 34 hráčích před srpnovým Hlinka Gretzky Cupem v Edmontonu.
Fanoušci mu tleskali, jak dokázal nahodit mátožnou Spartu poté, co hodně špatně vstoupila do základní části minulé extraligové sezony. I když pražský klub znovu skončil v semifinále a navrch bez medaile, zklamání nebylo tak trpké jako v předchozích letech. Jenže i kdyby Jaroslav Nedvěd dokázal přes Pardubice postoupit a přerušit devatenáctileté čekání na titul, o práci by stejně přišel.
Sparta měla v předstihu dohodnutou smlouvu s úspěšným stratégem národního týmu do 20 let Patrikem Augustou. A Nedvěd se vrátil k mládeži. „U osmnáctky je to zase trenéřina, práce jako každá jiná. Dělal jsem ji i v době, kdy jsem byl v klubu. Baví mě, jak mladí kluci vypadají na začátku sezony, a jak se vyvíjejí, zmužní, nabírají herní dovednosti. To mě naplňuje,“ popisuje šestapadesátiletý trenér z kempu v Kravařích. Kdyby si ovšem mohl vybrat, v hlavním městě by setrval.
„Klubová úroveň mě lákala. Když to řeknu, nejradši bych zůstal ve Spartě. Tak tomu ale nebylo, přišla nabídka od reprezentace. Měl jsem i nějaké extraligové možnosti, zvažoval jsem je. Není tajemstvím, že jsem byl oslovený jako trenér U20, měsíc jsem si připravoval věci k jejímu programu. Pak osmnáctka udělala medaili na MS a vznikla myšlenka, že když trenéři mužstvo uměli uchopit, měli by s ním pokračovat,“ líčí Nedvěd.
Sestup k dorostencům
Nakonec tak sestoupil zpátky k dorostencům, s nimiž udělal dvakrát stříbrný úspěch na Hlinka Gretzky Cupu jako asistent už v dřívějších letech. Současnou smlouvu má postavenou tak, že s aktuálním výběrem bude plynule navazovat také v juniorské kategorii. Ročník 2009 je silný, což tým potvrzuje i při červnové přípravě, přestože řada hráčů nebyla několik týdnů na ledě.
Respekt budí i samotná jména. Obránci Lukáš Kachlíř z Liberce, Dominick Byrtus z Třince nebo brněnský útočník Michal Hartl si už vyzkoušeli dospělou extraligu. Patří k vzrůstově nižším borcům, ale jinak v osmnáctce není o centimetry nouze. V mužstvu jsou synové slavných potomků Michal Jordán mladší nebo Kryštof Vrbata. Všichni se shodují, že si široká parta v Kravařích sedla. Při trénincích na ledě ovšem nakonec každý bojuje o svoje místo v sestavě pro elitní turnaj.
Nedvěd neprotestoval, že kategorii U18 dostal znovu na starost. Posun Jana Tomajka k juniorům chápe, sám v minulosti prosazoval myšlenku, aby obdobná návaznost u mládeže existovala. „Toho jsem byl vždycky zastáncem. Nemohl jsem teď říct ne, protože chci dvacítku. Takhle jsme se o tom vždycky bavili,“ potvrzuje bývalý výborný bek.
Mužstvo si pochvaluje, ale musí se s ním teprve seznámit. Povinnosti na Spartě a očekávaná cesta k dvacítce mu znemožnily podrobněji studovat hráčský materiál v dorostu. V uplynulé sezoně neviděl žádného ze svých současných svěřenců na vlastní oči. Usilovně studoval videa, statistiky, bavil se s trenéry. A až začne další sezona, plánuje obrážet zimní stadiony.
Když bude mít někdo v zámoří roli i minuty...
Jen už na nich možná nenajde tak vysokojakostní zboží. Jako každým rokem zvažuje podstatná část kádru úprk za Atlantik. Týkat by se mohl až poloviny osazenstva současného kempu v Kravařích. Nedvěd není vyloženě proti, ale radí, aby hráči chodili za jasným vytížením a rolí. Což nelze vždy předem s jistotou odhadnout.
„Uvidíme, kolik hráčů zůstane v Americe. Co jsme s kluky mluvili, zhruba patnáct z nich nám řeklo, že nad tím uvažuje. Proto budu objíždět zimáky, vytipovávat nové kluky pro přípravné turnaje reprezentace,“ prozrazuje rodák z Liberce a dvojnásobný ligový šampion.
„Když někdo bude mít v zámoří roli, bude hrát minuty a rychlý hokej na malém hřišti, ať jde. Ale z předchozích zkušeností vím, že masový exodus, kdy odešlo patnáct hráčů a polovina z nich nehrála, byl základem neúspěchu na mistrovství světa U18. Kluci cestovali po Severní Americe, neměli minuty, ani netrénovali,“ dodává někdejší kouč Sparty i prvoligových Litoměřic.
Po konci v pražském velkoklubu se potkal i s navazujícím koučem Patrikem Augustou, o Spartě se ovšem nebavili. Nedvěd sondoval informace v rámci svého původního zařazení k juniorům. Augusta se na Pražany nevyptával.
Realizační tým U18
- Manažer - Otakar Černý
- Hlavní trenér - Jaroslav Nedvěd
- Asistenti trenéra - Patrik Martinec, Václav Eismann
- Trenér brankářů - Petr Přikryl
- Videotrenér - Radek Jirátko