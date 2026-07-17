Trejbal o draftu, radě od Neuvirtha i výpadku internetu: Cítím, že NHL jednou můžu dát
Na draftu byl o české brankáře zájem. Dokonce takový, že Calgary sáhlo k trejdu, aby na Tobiase Trejbala dosáhlo už ze 42. pozice. Odchovanec Litvínova se stal nejvýše taženým gólmanem, radost si užil i přesto, že doma vypadlo internetové připojení těsně před volbou Flames. „Mají úsilí posouvat se dál a počítají se mnou do budoucnosti. Já je nechci zklamat,“ rozpovídal se osmnáctiletý gólman na srazu reprezentační dvacítky v Chomutově.
Na led tréninkové haly v Chomutově už vyjel v nové masce. Tobias Trejbal odložil výstroj Youngstownu, kde v minulé sezoně působil, a oblékl barvy University of Massachusetts. Po roce za oceánem vymění USHL za NCAA. „Hrozně se tam maká, máte málo zápasů, jen dva týdně a celý týden makáte. Je to těžké,“ vysvětloval talentovaný gólman, proč se rozhodl pro univerzitní cestu.
Před minulou sezonou jste se rozhodl opustit Litvínov a odejít do zámoří. Byl to správný krok?
„Rozhodně toho nelituju. Vždycky jsem měl sen jít do Ameriky. Na repre jsem jednou mluvil s Michalem Neuvirthem a on se mě ptal, jestli je můj sen hrát NHL, nebo chytat extraligu. Každý malý kluk samozřejmě sní o NHL. A on mi tenkrát řekl, že musím jít snu naproti. Hodně jsem se nad tím zamyslel, hrozně moc mi to pomohlo. Od té doby jsem chtěl do Ameriky a za žádnou cenu jsem nechtěl zůstat. Zlomilo se to po roce v juniorce v Litvínově. Pak jsem byl rozhodnutý, že půjdu.“
V USHL jste dosáhl na úspěšnost zákroků 91,6 % a patřil jste mezi nejlepší gólmany. Považujete sezonu za úspěšnou?
„Myslím, že to bylo povedené z mé strany, týmově jsme hráli super. Je to teda obrovský krok, změníte se jako člověk, pomůže vám to a jste samostatný. Hokejově je to rychlejší, fyzické, menší hřiště, méně času. Člověk si na to musí zvyknout a myslím, že jsem to zvládl dobře.“
Zvykání si proběhlo hladce?
„Jeden z x faktorů, které mi pomohly, byla určitě repre. V osmnáctkách jsem nastoupil párkrát za repre a to se tomu levelu přibližovalo. To mi určitě hodně pomohlo.“
Bylo těžké osamostatnit se?
„Byla to novinka. Doposud jsem žil s rodiči, teď to pro mě byla první zkušenost, kdy jsem sám. Ze začátku to bylo trochu těžší, ale nic, co by člověk nezvládl. Určitě mi to pomohlo.“
Byl přechod náročný na psychiku?
„Myslím, že jsem psychicky silný. Tohle nebyla vůbec věc, co by mi vadila. Některé povahy to budou mít těžší, ale já to zvládl dobře. Bez problémů. Všichni mi říkali, že se furt směju. Musíte se smát a pak budete šťastní.“
Vydařená sezona vám pomohla i na draftu, kde jste byl nejvýše vybraným brankářem. Co to pro vás znamená?
„Je to určitě pocta. Klub do vás vloží hrozné úsilí a peníze. Je to jeden z milníků, které jsem chtěl pokořit. Vždycky jako malý kluk sníte, že budete draftovaní do NHL, je to pak o krůček blíž. Ale nesmím se tady zastavit, je to jenom další krok. Musíte pořád pracovat, NHL je daleko.“
Proč jste neletěl na draft osobně?
„Draft byl online, týmy nebyly v Buffalu fyzicky. Pro mě by to byl den na draftu a zase bych někam letěl. Proto jsem se rozhodl, že zůstanu v Čechách s rodinou a oslavíme to spolu. To se nám ale moc nevydařilo, vypadl nám signál zrovna jeden pick před tím, než jsem byl draftovaný. Užili jsme si to, ale nebylo to nejlepší.“
Jaký dojem na vás Calgary udělalo?
„S trenéry gólmanů jsem si tam sedl. Hodně o mě usilovali, dokonce kvůli mně trejdnuli v draftu za dřívější pick. Sedli jsme si jako lidi i gólmansky, za což jsem rád. Mají úsilí posouvat se dál a počítají se mnou do budoucnosti. Já je určitě nechci zklamat a udělám pro to co nejvíc.“
Se smlouvou není kam spěchat
S Adamem Klapkou nebo Danielem Vladařem jste o Calgary nemluvili?
„S Adamem Klapkou kuriozně jo. Potkali jsme se přes léto na ledě na tréninku a bylo to snad den před draftem. Říkal, že mi drží palce na draftu a je zvědavý, jak to dopadne. Vtipné bylo, že to bylo zrovna do Calgary, kde je. Hned druhý den mi psal. To samé se mi stalo s Maxem Curranem, který tam byl vytrejdovaný. Den před draftem mi píše ‚Doufám, že to bude do Calgary. Hezky za mnou na pokoj.‘ A to se stalo. Bylo to vtipné.“
Vnímáte to tak, že NHL pro vás nabírá reálnějších obrysů?
„Je to určitě reálné. Když jste v Čechách, nemáte k tomu úplně tak blízko, je strašně těžké se srovnat s brankáři, co tam jsou. V Americe vidím, že jsou neskuteční, ale cítím, že to jednou můžu dát. Potřebuju čas, ale určitě je to možné. To mi pomáhá na psychice.“
Jak bude vypadat další vývoj? V další sezoně byste měl zamířit na univerzitu.
„Ještě tedy nevím, na jak dlouho. Záleží, jak bude všechno šlapat. Vidím to tak na dva tři roky a pak by bylo super jít ve stopách jako Michael Hrabal a podepsat smlouvu. To je ale ještě daleko, já se budu soustředit na současnost.“
Univerzita mezi mladými hráči frčí. Proč?
„I NHL týmy to hodně preferují. Už jsem tam byl týden předtím, než jsem přijel do Chomutova. Máme neskutečné podmínky, všechno, na co si vzpomeneme. Do toho ještě škola, to je plus, že se člověk může vzdělávat. Dokonce máme knižní klub s trenérem, což se u hokejistů moc nevidí. Je to určitě zábava a těším se tam moc.“
Co obnáší knižní klub?
„Koupili nám knihu o All Blacks, ragbistech Nového Zélandu. Popisuje jejich kulturu, to, jak fungují jako tým, jak se chtějí každý den o procento zlepšovat. My si potom každý den čteme jednu kapitolu a vždycky si zakroužkujeme věci, které nás zaujaly, a diskutujeme o tom před tréninkem. Je i motivačně dobré to poslouchat.“
Další český brankář Filip Růžička už nováčkovskou smlouvu s Minnesotou podepsal. Neříkáte si, že už byste taky chtěl kontrakt? Nebo jste trpělivý?
„Já jsem trpělivý, přeju mu to. Je to pro něj určitě super. Ale není kam spěchat, mám čas. Když se to povede, budu moc rád.“
O dva roky starší Michael Hrabal třeba dostal smlouvu, ale podepsal ji až po roce.
„Je zajímavé, že ji první rok odmítl. Ale já to úplně chápu. Když se podíváte, jaký měl rok na univerzitě, vyhrál nejlepšího gólmana, dostal pár ocenění a chytal neskutečně. Obzvlášť pro gólmana je důležité vyspět. Nemusíte nikam spěchat.“
Teď budou všichni čekat, že na něj na University od Massachusetts navážete.
„Bude to výzva. Udělám všechno pro to, aby se to povedlo co nejlíp.“
Draftem letos prošlo hned šest českých brankářů. Čím to je, že má tak malá země tolik kvalitních gólmanů?
„Už jsem to jednou říkal, myslím, že je to kvantitou trenérů. Každý mládežnický gólman má k dispozici trenéra, může si s ním povídat. O psychických věcech i gólmanských. Je to hrozně důležité, obzvlášť pro gólmana, být stabilní v hlavě.“