Nedvědova první mise po Spartě. Česku schází zraněná opora, žehlí loňské zklamání
Mládežnickým Hlinka Gretzky Cupem v příštím týdnu tradičně odstartuje hokejová sezona. Ve středu výběr hlavního trenéra Jaroslava Nedvěda odletěl z Vídně do Edmontonu. Na soupisce má 22 hráčů a tři gólmany. Jedna zásadní opora ovšem schází. Obránce Sparty Matyáš Michálek, který jako šestnáctiletý vyhrál v kategorii do osmnácti let bronzovou medaili na letošním mistrovství světa, se musel omluvit kvůli zranění. V nominaci ho nahradil slávista Jan Novák.
První soutěžní zápasy po extraligovém semifinále a konci v pražské Spartě čekají také trenéra U18 Jaroslava Nedvěda. U osmnáctky už působil, ovšem dosud vždy jen v roli asistenta. Hlinka Gretzky Cupem v Kanadě jako hlavní kouč zahájí cyklus, který má vyvrcholit účastí stejného mužstva na šampionátu do dvaceti let.
Juniory mezitím vede Jan Tomajko, dosavadní stratég osmnáctky. „Byl jsem vždycky zastáncem této návaznosti. Nemohl jsem teď říct ne, protože chci dvacítku. Takhle jsme se o tom vždycky bavili,“ vykládal Nedvěd už během červnového kempu v Kravařích.
Původně měl totiž šéfovat juniorům právě šestapadesátiletý rodák z Liberce. Nakonec svaz zvolil cestu většího sepětí koučů s jednotlivými ročníky.
„Lákala mě i klubová úroveň. Když to řeknu, nejradši bych zůstal ve Spartě. Není tajemstvím, že jsem byl oslovený jako trenér U20, měsíc jsem si připravoval věci k jejímu programu. Pak osmnáctka udělala medaili na MS a vznikla myšlenka, že když trenéři mužstvo uměli uchopit, měli by s ním pokračovat,“ vysvětloval Nedvěd.
Nastoupil tak k ročníku 2009, který je skauty považovaný za velmi silný. Současný trenérský štáb, v němž jsou kromě nedávného kouče Sparty ještě asistenti Patrik Martinec, Václav Eismann a trenér brankářů Petr Přikryl, si nastavení svěřenců od začátku pochvaloval.
Česko bude mít za cíl napravit dojem z loňského výsledku, kdy si na domácím Hlinkovi o medaile nezahrálo. Předchozí dvě akce ještě za Nedvědova dohledu byly značně úspěšnější, v letech 2023 i 2024 brali Češi pokaždé stříbro. Celkově jsou s 15 medailemi (1-10-4) historicky třetí nejlepší zemí za Kanadou (29) a Ruskem (18). Jediný triumf získal v roce 2016 tým kolem útočných lídrů Martina Nečase a Filipa Zadiny.
Neusnout na vavřinech
Aktuální mužstvo bude chtít na zisk cenných kovů navázat. V kádru se nachází několik nadějí, které už mají zkušenost s dospělým hokejem. Se čtrnácti starty v tomto směru těsně vládne Michal Hartl, jemuž příliš nevyšel premiérový Hlinka Gretzky Cup doma v Brně. Naopak na něm pozitivně zaujal obránce Lukáš Kachlíř, majitel třinácti startů za liberecké Tygry. V extralize se objevil třeba také třinecký zadák Dominick Radim Byrtus, rodák z Philadelphie.
„Byla super zkušenost, podívat se na nejvyšší level českého hokeje. Nejvíc mi to otevřelo oči v tom, že hra mezi chlapy je víc systémovější, silovější. Nastupujete přece jen proti starším,“ vyprávěl Hartl deníku Sport, přičemž už vyhlíží nejbližší mezinárodní srovnání. „Letošní očekávání jsou, abychom dovezli do Česka medaili. Máme na ni, jinak bychom na turnaj ani nejeli,“ říká.
Úkol to ovšem nebude snadný. Česko napřed ještě v rámci přípravy potká v noci na neděli Kanadu, ostrý turnaj odšpuntuje v pondělí večer proti USA. Dalšími soupeři budou Němci a Finové, přičemž do semifinále se probojují jen první dvě mužstva ve skupině.
Po odpadnutí sparťana Matyáše Michálka může větší příležitost větřit třeba Dominick Byrtus, další člen bronzové party z letošního MS U18 a mistr juniorské extraligy s Oceláři. „Přál bych si, aby sezona dopadla co nejlépe. Myslím, že předchozí mě hodně posunula, jak hokejově, tak individuálně. Úspěchy byly krásné, ale je třeba neusnout na vavřínech, makat dál. Noví kluci i tým, je třeba navázat,“ pravil hráč s americkým občanstvím, který v USA žil tři roky jako dítě.
Nyní se do zámoří přesouvá kvůli hokejovému rozvoji v kanadské juniorce. Cizí původ má třeba také nominovaný sparťanský útočník Dario Alessandro Blengino. Narodil se v Severní Americe a z tátovy strany má také argentinské prarodiče. Maminka se ovšem posléze chtěla vrátit za českou rodinou, od šesti let tak Blengino vyrůstá v srdci Evropy.